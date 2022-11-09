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صادم.. ثلث طلاب وموظفي أوروبا تعرضوا للتحرش الجنسي

62٪ تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف

كتب خالد السعدي
تعرض موظفي أوروبا للتحرش الجنسي watanserb.com
تعرض موظفي أوروبا للتحرش الجنسي
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وطن- كشفت دراسة حديثة، عن أنّ ثلث طلاب وموظفي أوروبا تعرضوا لتحرش جنسي.

الدراسة التي أجرتها معهد “لايبنتس” للعلوم الاجتماعية، قالت، إنه خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، شارك موظفون وطلاب من 46 مؤسسة بحثية وجامعة في أوروبا في استطلاع “UniSAFE“، الذي تناول العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأوساط الأكاديمية.

أكبر استطلاع في أوروبا

وهذا أكبر استطلاع تمّ إجراؤه حتى الآن في منطقة الأبحاث الأوروبية، مع أكثر من 42000 إجابة، قادها GESIS – معهد لايبنتز للعلوم الاجتماعية، بالتعاون الوثيق مع جامعة أكسفورد بروكس وجامعة أوريبرو، في سياق مشروع UniSAFE، وهو تعاون بحثي بين تسعة شركاء أوروبيين.

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من السمات الفريدة لهذا الاستطلاع النهجُ الشامل للتحقيق في العنف، القائم على النوع الاجتماعي.

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تجارب العنف الجنسي

ركّزَ الاستطلاع على التقاط تجارب العنف الجنسي، سواء كانت جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، وأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت.

نظر الاستطلاع أيضًا في التقاطعات مع الوضع الفردي للمستجيبين، مثل: ميولهم الجنسية، والعمر، ووضع الأقليات العرقية، والإعاقة، والتنقل الدولي من بين أمور أخرى، وتمّ التحقيق في عواقب مثل هذه التجارب لرفاهية المشاركين، وحياتهم المهنية ودراساتهم.

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وأظهرت البيانات، التي تمّ جمعها مع مسح الانتشار بوضوح أنّ العنف القائم على النوع الاجتماعي يحدث في كل مكان ولكل الأجناس.

وتساعد مجموعة البيانات الخاصة على فهم أفضل حجم المشكلة وتأثيرها في الأوساط الأكاديمية، وقد اتخذت الجامعات المتعاونة في المشاريع خطوة مهمة، من خلال إظهار الانفتاح على تطوير الإجراءات المضادة المبنية على الأدلة.

62% تعرضوا لأحد أشكال العنف

وأظهرت النتائج أن 62٪ من المشاركين في الاستطلاع، قد تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، منذ أن بدأوا العمل أو الدراسة في مؤسستهم.

كانت النساء (66٪) والأشخاص غير الثنائيين (74٪) أكثرَ عرضة من الرجال لتجربة جميع أشكال العنف القائم على الجنس، باستثناء العنف الجسدي الذي أشار إليه المزيد من الأشخاص غير الثنائيين والرجال.

علاوة على ذلك، فإن المستجيبين الذين تمّ تحديدهم وفقاً للهوية الجنسية (68٪)، والذين أبلغوا عن إعاقة أو مرض مزمن (72٪)، وأولئك الذين ينتمون إلى مجموعة أقلية عرقية (69٪)، كانوا أكثر عرضة لتعرض على الأقل حادثة واحدة على أساس الجنس، مقارنة بأولئك الذين لا يتماثلون مع هذه الخصائص.

وقال اثنان من كلّ ثلاثة، إنهم تعرّضوا لشكل واحد على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

العنف النفسي منشر بقوة

وتمّ الإبلاغ عن العنف النفسي باعتباره أكثر أشكال العنف انتشارًا (57٪). علاوة على ذلك، يقول واحد من كل ثلاثة طلاب وموظفين تقريبًا، إنهم تعرّضوا للتحرش الجنسي داخل مؤسستهم (31٪).

في حين أن 6٪ من المشاركين قد تعرضوا للعنف الجسدي، و3٪ للعنف الجنسي، وذكر واحد من كل عشرة مشاركين أن أعمالهم أو دراساتهم تضررت من العنف الاقتصادي.

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ومن بين المستجيبين الذين تعرضوا للعنف القائم على النوع، أبلغ 13٪ فقط عن ذلك.

وأوضح ما يقرب من نصف الضحايا (47٪)، أنهم يشعرون بعدم اليقين فيما إذا كان السلوك خطيرًا بما يكفي للكشف عنه.

سبب آخر متكرر أشار إليه 31٪ من الضحايا، هو أنهم في وقت وقوع الحادث لم يحددوا السلوك على أنه عمل من أعمال العنف.

تم إجراء استطلاع UniSAFE عبر الإنترنت للموظفين والطلاب (18 عامًا فما فوق)، في 46 جامعة ومنظمة بحثية في 15 دولة في أوروبا: بلجيكا وجمهورية التشيك وفنلندا، وفرنسا وألمانيا وأيسلندا، وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا، وبولندا وصربيا وإسبانيا، والسويد وتركيا والمملكة المتحدة.

المصدرUniSAFE، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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