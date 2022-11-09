شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

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وطن – لفتت الطفلة السورية “شام البكور” ذات السنوات السبع، الأنظار بذكائها المفرط وإتقانها اللغة العربية بالنطق السليم وثقاتها وفصاحتها التي كادت أن تنساها الأجيال اليوم في عالمنا الافتراضي.

وأبهرت “شام” وهي تلميذة في الصف الأول من محافظة حلب، الجميع بقدراتها رغم صغر سنها. إذ قرأت نحو 70 كتابا وسجلت 50 منها في التحدي، ولعل أهم ما ميزها هو إلقائها للشعر وحفظها لقصائد يصعب على الكبار نطق كلماتها.

الطفلة “شام البكور” وتحدي القراءة العربي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات واللقاءات للطفلة، وتمكنت شام من حصد لقب البطولة في مسابقة تحدي القراءة على مستوى سوريا.

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وتنتظر نتائج المنافسة لإعلان بطل التحدي على المستوى العربي التي ستعلن يوم غد الخميس، خلال حفل في أوبرا دبي، بالإمارات.

وتشهد مدينة دبي غداً تتويج بطل تحدي القراءة العربي في دورته السادسة، بعد أن يتم اختيار الثلاثة الأكثر تميزاً من بين أبطال الجاليات الـ 23، اليوم، وسيتوج البطل في الحفل الختامي للتحدي، المسابقة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية.

فصاحة وذكاء أثار دهشة المذيع

وكان المذيع الإماراتي “منذر مزكي الشامسي” قد أجرى لقاء مع الطفلة شام على هامش مهرجان تحدي القراءة الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة فأثارت دهشة المذيع لاجاباتها الفصيحة وذكائها.

#شام،طالبة في الصف الأول من محافظة حلب، أبهرت الجميع بقدراتها رغم صغر سنها. قرأت نحو 70 كتابا وسجلت 50 منها في التحدي، أشارت إلى دور المدرسة والمشرفة في تحفيز قدراتها على المشاركة.

أهم ما يميز الطفلة شام البكور هو إلقائها للشعر وحفظها لقصائد يصعب على الكبار نطق كلماتها.

بالتوفيق pic.twitter.com/HWBGU9jL5B — 🇰🇼 Hala Khatib, Ph.D.هالة بشير الخطيب (@Dr_HalaKhatib) November 8, 2022

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وقالت “شام” لمحاورها إنها قرأت 100 كتاب ولكنها سجلت 50 منها في جوائز التحدي.

واستدركت بلغة عربية قويمة :”ن تكون قارئاً عظيماً إلا إذا كان عندك شغف.. ولن تملك الشغف إلا إذا كان عندك الاهتمام ولن ينشأ عندك الاهتمام إلا إذا كان هناك ثمة حب”.

وأضافت الطفلة الموهوبة: “يجب أن استمر في القراءة لأني أريد أن أحصل على أكبر قدر من المعرفة، فالعلم كالقراءة تبني معالم إيجابية وسليمة في شخصية الطفل.”

وعلق المذيع “الشامسي” في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “الصدفة جمعتني مع الطفلة “شام” من سوريا، وذلك في كواليس تحدي القراءة العربي اللهم احفظها بعينك التي لا تنام”.

وأضاف: “قلبي وأمنياتي معها سباق تحدي القراءة العربي”.

الصدفة جمعتني مع الطفلة " شام " من سوريا وذلك في كواليس #تحدي_القراءة_العربي .. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام .. قلبي وامنياتي معها سباق تحدي القراءة العربي .. pic.twitter.com/8BWyf87dlG — 🇦🇪 منذر المزكي الشامسي (@M_Almuzaki) November 8, 2022

وتفاعل مرتادو “تويتر” مع موهبة الطفلة شام وذكائها وإلقاءها السليم، حيث علق “خالد بن رشيد” مثنياً عليها: “جمال الاسم ” شام” وجمال اللغة وجمال الفصاحة والتمكن وجمال الطفلة ، جمال على جمال”.

طفلة معجزة

وعلقت “منى العجمي”: “جميل أن يتم تحفيز الطفل على القراءة والاستعاضة بها عن “الإدمان” على الألعاب الإلكترونية التي نراها هذه الأيام!”.

تبارك الرحمن

عسى ربي يبارك فيها ويصلح قلبها ويحفظها لوالديها 🤲🏻🌸 جميل أن يتم تحفيز الطفل على القراءة والاستعاضة بها عن (الإدمان) على الألعاب الإلكترونية اللي قاعدين نشوفه هالأيام! — منى العجمي 🇰🇼 (@0m_Salem) November 8, 2022

وعقب “تقي الزيرة”: “رغم صغر سنّها عشقت لغة الضاد، وأتت لتثبت ذلك في تحدي القراءة العربي بالإمارات”.

وقال “فاروق الدباغ”: “الطفلة شام معجزة بين أبناء جيلها ماشاء الله تبارك الله.. كم طفل يشبه شام.. يمكننا أن نربي وندرب”.

وأضاف: “إذا منحنا أطفالنا وقتا نوعيا في التربية ودربناهم على مهارات سلوكية حديثه بعيدا عن شاشات الهواتف الغبية”.

ويشار إلى أنه غدا، الخميس، سيشهد الحفل الختامي، لمبادرة “تحدي القراءة العربي”، في دورتها السادسة، والمقامة تحت رعاية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

ومن المقرر إقامة هذا الحفل في أوبرا دبي، لإعلان بطل التحدي، والفائزين بلقب المدرسة المتميزة، والمشرف المتميز، وبطل الجاليات لهذه الدورة.