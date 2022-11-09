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شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

موهبة خارقة لفتت الأنظار إليها في الإمارات

كتب باسل النجار
الطفلة السورية شام البكور watanserb.com
الطفلة السورية شام البكور التي تنافس في تحدي القراءة العربي
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وطن – لفتت الطفلة السورية “شام البكور” ذات السنوات السبع، الأنظار بذكائها المفرط وإتقانها اللغة العربية بالنطق السليم وثقاتها وفصاحتها التي كادت أن تنساها الأجيال اليوم في عالمنا الافتراضي.

وأبهرت “شام” وهي تلميذة في الصف الأول من محافظة حلب، الجميع بقدراتها رغم صغر سنها. إذ قرأت نحو 70 كتابا وسجلت 50 منها في التحدي، ولعل أهم ما ميزها هو إلقائها للشعر وحفظها لقصائد يصعب على الكبار نطق كلماتها.

الطفلة “شام البكور” وتحدي القراءة العربي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات واللقاءات للطفلة، وتمكنت شام من حصد لقب البطولة في مسابقة تحدي القراءة على مستوى سوريا.

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وتنتظر نتائج المنافسة لإعلان بطل التحدي على المستوى العربي التي ستعلن يوم غد الخميس، خلال حفل في أوبرا دبي، بالإمارات.

وتشهد مدينة دبي غداً تتويج بطل تحدي القراءة العربي في دورته السادسة، بعد أن يتم اختيار الثلاثة الأكثر تميزاً من بين أبطال الجاليات الـ 23، اليوم، وسيتوج البطل في الحفل الختامي للتحدي، المسابقة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية.

فصاحة وذكاء أثار دهشة المذيع

وكان المذيع الإماراتي “منذر مزكي الشامسي” قد أجرى لقاء مع الطفلة شام على هامش مهرجان تحدي القراءة الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة فأثارت دهشة المذيع لاجاباتها الفصيحة وذكائها.

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وقالت “شام” لمحاورها إنها قرأت 100 كتاب ولكنها سجلت 50 منها في جوائز التحدي.

واستدركت بلغة عربية قويمة :”ن تكون قارئاً عظيماً إلا إذا كان عندك شغف.. ولن تملك الشغف إلا إذا كان عندك الاهتمام ولن ينشأ عندك الاهتمام إلا إذا كان هناك ثمة حب”.

وأضافت الطفلة الموهوبة: “يجب أن استمر في القراءة لأني أريد أن أحصل على أكبر قدر من المعرفة، فالعلم كالقراءة تبني معالم إيجابية وسليمة في شخصية الطفل.”

وعلق المذيع “الشامسي” في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “الصدفة جمعتني مع الطفلة “شام” من سوريا، وذلك في كواليس تحدي القراءة العربي اللهم احفظها بعينك التي لا تنام”.

وأضاف: “قلبي وأمنياتي معها سباق تحدي القراءة العربي”.

وتفاعل مرتادو “تويتر” مع موهبة الطفلة شام وذكائها وإلقاءها السليم، حيث علق “خالد بن رشيد” مثنياً عليها: “جمال الاسم ” شام” وجمال اللغة وجمال الفصاحة والتمكن وجمال الطفلة ، جمال على جمال”.

طفلة معجزة

وعلقت “منى العجمي”: “جميل أن يتم تحفيز الطفل على القراءة والاستعاضة بها عن “الإدمان” على الألعاب الإلكترونية التي نراها هذه الأيام!”.

وعقب “تقي الزيرة”: “رغم صغر سنّها عشقت لغة الضاد، وأتت لتثبت ذلك في تحدي القراءة العربي بالإمارات”.

وقال “فاروق الدباغ”: “الطفلة شام معجزة بين أبناء جيلها ماشاء الله تبارك الله.. كم طفل يشبه شام.. يمكننا أن نربي وندرب”.

وأضاف: “إذا منحنا أطفالنا وقتا نوعيا في التربية ودربناهم على مهارات سلوكية حديثه بعيدا عن شاشات الهواتف الغبية”.

ويشار إلى أنه غدا، الخميس، سيشهد الحفل الختامي، لمبادرة “تحدي القراءة العربي”، في دورتها السادسة، والمقامة تحت رعاية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

ومن المقرر إقامة هذا الحفل في أوبرا دبي، لإعلان بطل التحدي، والفائزين بلقب المدرسة المتميزة، والمشرف المتميز، وبطل الجاليات لهذه الدورة.

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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