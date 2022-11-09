جينيفر أنيستون عارية على غلافة مجلة “Allure” وتعترف بأمر صادم! (شاهد)

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وطن – بصورة عارية ظهرت فيها بحمالة صدر صغيرة للغاية، تصدّرت النجمة جينيفر أنيستون البالغة من العمر (53 عامًا)، غلاف مجلة “Allure” النسائية الأمريكية.

وظهرت النجمة على غلاف عدد كانون الأول (ديسمبر) من “Allure”، وهي ترتدي حمالة صدر صغيرة من “شانيل” بالكاد غطت مفاتنها، بينما كانت تستعرض عضلات بطنها المتناغمة .

في مقابلتها مع المجلة، تطرقت النجمة جينفر أنيستون الى معركتها الطويلة لمحاولة إنجاب الأطفال، وكشفت أنها حاولت بشتى الطرق ذلك، سواء من خلال التلقيح الاصطناعي، وحتى بشرب الشاي الصيني في محاولة يائسة للحمل.

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وانتقدت جينفر أنيستون الإدعاءات أن أحد أزواجها السابقين أو كليهما “تركها لأنها لن تمنحه طفلاً”، وأصرت على أنها “أكاذيب مطلقة”، لكنها كشفت عن أسفها الشديد لأنها لم تجمد بويضاتها عندما كانت أصغر سنًا.

على الرغم من أن جينيفر – التي كانت متزوجة من براد بيت لمدة خمس سنوات ثم من جاستن ثيرو لمدة عامين – قد ألمحت إلى مشاكل العقم في الماضي ، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تناقش فيها أطفال الأنابيب.

وقالت الممثلة إنها ستكتب يومًا ما كتابًا عن رحلة العقم، قائلة إنها لم تعد تشعر وكأن لديها ما تخفيه.

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وأضافت أنها أصبحت تتصالح مع حقيقة أنها لن تحمل أطفالًا أبدًا.

قالت جينيفر – التي أمضت عشر سنوات في بطولة المسلسل الكوميدي الناجح اصحاب ، من 1994 حتى 2004 – بأنها كانت تركز بشكل كبير على حياتها المهنية بحيث لا تفكر في حقيقة أن مستقبلها الذاتي قد ترغب في يوم من الأيام في الاستقرار وإنجاب الأطفال.

في فبراير 2018، بعد أشهر من إعلان طلاقها من جاستن، ذكرت مجلة “بيبول” أن الثنائي جربا انجاب الأطفال، لكن الأمر لم ينجح ، حيث قال أحد المصادر إن جينيفر كانت حزينة لذلك .