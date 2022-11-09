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جينيفر أنيستون عارية على غلافة مجلة “Allure” وتعترف بأمر صادم! (شاهد)

تحدثت عن معركتها الطويلة لمحاولة إنجاب الأطفال

كتب رفيف عبدالله
جينيفر أنيستون على غلاف مجلة Allure watanserb.com
جينيفر أنيستون
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وطن – بصورة عارية ظهرت فيها بحمالة صدر صغيرة للغاية، تصدّرت النجمة جينيفر أنيستون البالغة من العمر (53 عامًا)، غلاف مجلة “Allure”  النسائية الأمريكية.

وظهرت النجمة على غلاف عدد كانون الأول (ديسمبر) من “Allure”، وهي ترتدي حمالة صدر صغيرة من “شانيل” بالكاد غطت مفاتنها، بينما كانت تستعرض عضلات بطنها المتناغمة .

جينيفر أنيستون على غلاف مجلة "Allure" 
جينيفر أنيستون على غلاف مجلة “Allure” 

في مقابلتها مع المجلة، تطرقت النجمة جينفر أنيستون الى معركتها الطويلة لمحاولة إنجاب الأطفال، وكشفت أنها حاولت بشتى الطرق ذلك، سواء من خلال التلقيح الاصطناعي، وحتى بشرب الشاي الصيني في محاولة يائسة للحمل.

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وانتقدت جينفر أنيستون الإدعاءات أن أحد أزواجها السابقين أو كليهما “تركها لأنها لن تمنحه طفلاً”، وأصرت على أنها “أكاذيب مطلقة”، لكنها كشفت عن أسفها الشديد لأنها لم تجمد بويضاتها عندما كانت أصغر سنًا.

جينيفر أنيستون
جينيفر أنيستون تحدثت عن معركتها الطويلة لمحاولة إنجاب الأطفال

على الرغم من أن جينيفر – التي كانت متزوجة من براد بيت لمدة خمس سنوات ثم من جاستن ثيرو لمدة عامين – قد ألمحت إلى مشاكل العقم في الماضي ، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تناقش فيها أطفال الأنابيب.

وقالت الممثلة إنها ستكتب يومًا ما كتابًا عن رحلة العقم، قائلة إنها لم تعد تشعر وكأن لديها ما تخفيه.

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وأضافت أنها أصبحت تتصالح مع حقيقة أنها لن تحمل أطفالًا أبدًا.

قالت جينيفر – التي أمضت عشر سنوات في بطولة المسلسل الكوميدي الناجح اصحاب ، من 1994 حتى 2004 – بأنها كانت تركز بشكل كبير على حياتها المهنية بحيث لا تفكر في حقيقة أن مستقبلها الذاتي قد ترغب في يوم من الأيام في الاستقرار وإنجاب الأطفال.

جينفر أنيستون ستكتب يومًا ما كتابًا عن رحلة العقم
جينفر أنيستون كشفت عن انها ستكتب يومًا ما كتابًا عن رحلة العقم التي عاشتها

في فبراير 2018، بعد أشهر من إعلان طلاقها من جاستن، ذكرت مجلة “بيبول” أن الثنائي جربا انجاب الأطفال، لكن الأمر لم ينجح ، حيث قال أحد المصادر إن جينيفر كانت حزينة لذلك .

المصدرAllure - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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