جولييت عواد تفضح اتفاقية “الماء مقابل الكهرباء” وتدعو الأردنيين للتظاهر

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وطن – وسط ترقب المجتمع الحقوقي الأردني، أطلقت الفنانة جولييت عواد صرخات فزع من أمام وزارة المياه والري، طالبت خلالها الشعب الأردني بالاعتصام احتجاجا على توقيع الاتفاق الثلاثي بين، الأردن الإمارات والجانب الإسرائيلي بعنوان “المياه مقابل الكهرباء“.

بكاء جولييت عواد أمام وزارة المياه الأردنية

وتداول النشطاء مقطع فيديو ظهرت فيه “عواد” تبكي خلال الاعتصام الذي نُفذ اليوم أمام مبنى وزارة المياه في الأردن احتجاجا على توقيع “اتفاقية الماء مقابل الكهرباء”.

تمنت جولييت لو أن الأردنيين جميعا شاركوا في الاعتصام اليوم.

السيدة جولييت عواد العظيمة التي لم تحد يومًا عن الطريق، تشبه جداتنا ووجعهن، نُسجت في مخيلاتنا منذ صغرنا حاملةً دموع النكبة والتهجير لتجسده على الشاشة، والواقع، ففي كل فرصة سنحت لها أن تكون في ميدان رفض الظلم والذل كانت في الصفوف الأولى بكل ثقة وشراسة تُعلم. pic.twitter.com/VepEWoL3NP — الرَّغد 𓂆 (@ragha7d1) November 9, 2022

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وقالت:”هذا الأمر له علاقة بالبلد، يخص ولادنا، المياه صارت بيد العدو متى ما بده بعطينا ومتى ما بده بحرمنا”.

كما أشارت: “كنت أتمنى وزير المياه يخرج لنا ويتحدث معنا”.

الفنانة #جولييت_عواد تبكي أمام وزارة المياة بعد توقيع اتفاقية الماء مع الصهاينة#جولييت_عواد pic.twitter.com/GkXlhvp8Nk — ماجد المشاقبة (@9rcrwPUXB9gzRkb) November 9, 2022

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وختمت حديثها بالقول “يا شعب وينكم قوموا انتفضوا، اعتصموا، بصراحة أنا مش عارفة كيف الأردن موجود لأنه كل مقدراتنا راحت”.

الفنانة جوليت عواد تبكي بحرقة من امام وزارة المياه بعد توقيع اتفاقية الماء والكهرباء مع الاحتلال #الأردن pic.twitter.com/bI0tlLcEIL — Mohammed al Ersan (@JournalistErsan) November 9, 2022

جدل بعد الإعلان عن “اتفاق الماء مقابل الكهرباء”

يشار هنا، إلى أن موقع صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، كان قد كشف في وقت سابق أن كل من إسرائيل والإمارات والأردن سيوقعون على اتفاق “الماء مقابل الكهرباء”، على هامش مؤتمر المناخ “كوب 27” في شرم الشيخ المصرية نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد الموقع، في تقرير نشره، الاثنين، أن وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها عيساوي فريج، ووزير المياه الأردني محمد النجار، ووزيرة المناخ الإماراتية مريم المهيري، سيوقعون الاتفاق.

تصفيق حار بعد توقيع مذكرة الماء مقابل الكهرباء بين الأردن والكيان المحتل وبرعاية إماراتية أمريكية.#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/q2KRWEmmlm — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) November 9, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الذي ستوقع عليه الأطراف الثلاثة يتضمن التزاما بتسريع خطوات تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع، وعلى رأسها بناء حقل ضخم للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية، وإنشاء محطة تحلية على ساحل البحر المتوسط شمالي فلسطين المحتلة.

وأفادت أن الاتفاق ينص على تعهد كل من الأردن وإسرائيل، بتقديم حلول لجميع القضايا قيد الدراسة وعمليات التخطيط المرتبطة بالمشروع.

عشنا في زمن مضى عبارة" الأرض مقابل السلام! "فلا أرضا طلنا ولا سلاما!

واليوم نسمع عبارة الماء مقابل الكهرباء!

من خوّل هؤلاء حق التنازل عن مقدراتنا؟! وعن أي شيء سيتنازلون

مستقبلا؟!#قمة_المناخ pic.twitter.com/KvQ438A2EI — أ .عائشة مسعود.Aich Mesut. (@oumimene08) November 9, 2022

كما ذكرت الصحيفة أن اللجان المشتركة ستتولى مراقبة وإدارة المشروع، لافتة إلى أن الإمارات ستحتضن خلال عام مؤتمرا يناقش مدى التقدم الذي أحرزه المشروع.

ونقلا عن ذات المصدر، فإن تدشين المشروع يفترض أن يشجع كلا من الأردن وإسرائيل على تطوير المبادرات المتعلقة بتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وتوسيع مجالات عمل محطات تحلية المياه.

"الكهرباء مقابل الماء": ما هي مذكر التفاهم التي وُقّعت بين #إسرائيل_والأردن برعاية إماراتية وأمريكية؟ pic.twitter.com/cOj2n4kAaQ — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) November 8, 2022

كما أفادت الصحيفة أن التوقيع على الاتفاق يُعد بمثابة “إعلان نوايا” أردني إماراتي تجاه الحكومة الجديدة التي ستتشكل في إسرائيل، في أعقاب الانتخابات، والتي سيسيطر عليها “الليكود” والأحزاب التي تمثل أقصى اليمين الديني اليهودي.