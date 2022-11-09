الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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جولييت عواد تفضح اتفاقية “الماء مقابل الكهرباء” وتدعو الأردنيين للتظاهر

اتفاق ثلاثي بين الأردن والإمارات وإسرائيل

كتب فهمي الورغمي
اتفاقية المياه مقابل الكهرباء watanserb.com
الفنانة جولييت عواد تحتج على اتفاقية المياه مقابل الكهرباء
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وطن – وسط ترقب المجتمع الحقوقي الأردني، أطلقت الفنانة جولييت عواد صرخات فزع من أمام وزارة المياه والري، طالبت خلالها الشعب الأردني بالاعتصام احتجاجا على توقيع الاتفاق الثلاثي بين، الأردن الإمارات والجانب الإسرائيلي بعنوان “المياه مقابل الكهرباء“.

بكاء جولييت عواد أمام وزارة المياه الأردنية

وتداول النشطاء مقطع فيديو ظهرت فيه “عواد” تبكي خلال الاعتصام الذي نُفذ اليوم أمام مبنى وزارة المياه في الأردن احتجاجا على توقيع “اتفاقية الماء مقابل الكهرباء”.

تمنت جولييت لو أن الأردنيين جميعا شاركوا في الاعتصام اليوم.

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وقالت:”هذا الأمر له علاقة بالبلد، يخص ولادنا، المياه صارت بيد العدو متى ما بده بعطينا ومتى ما بده بحرمنا”.

كما أشارت: “كنت أتمنى وزير المياه يخرج لنا ويتحدث معنا”.

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وختمت حديثها بالقول “يا شعب وينكم قوموا انتفضوا، اعتصموا، بصراحة أنا مش عارفة كيف الأردن موجود لأنه كل مقدراتنا راحت”.

جدل بعد الإعلان عن “اتفاق الماء مقابل الكهرباء”

يشار هنا، إلى أن موقع صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، كان قد كشف في وقت سابق أن كل من إسرائيل والإمارات والأردن سيوقعون على اتفاق “الماء مقابل الكهرباء”، على هامش مؤتمر المناخ “كوب 27” في شرم الشيخ المصرية نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد الموقع، في تقرير نشره، الاثنين، أن وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها عيساوي فريج، ووزير المياه الأردني محمد النجار، ووزيرة المناخ الإماراتية مريم المهيري، سيوقعون الاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الذي ستوقع عليه الأطراف الثلاثة يتضمن التزاما بتسريع خطوات تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع، وعلى رأسها بناء حقل ضخم للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية، وإنشاء محطة تحلية على ساحل البحر المتوسط شمالي فلسطين المحتلة.

وأفادت أن الاتفاق ينص على تعهد كل من الأردن وإسرائيل، بتقديم حلول لجميع القضايا قيد الدراسة وعمليات التخطيط المرتبطة بالمشروع.

كما ذكرت الصحيفة أن اللجان المشتركة ستتولى مراقبة وإدارة المشروع، لافتة إلى أن الإمارات ستحتضن خلال عام مؤتمرا يناقش مدى التقدم الذي أحرزه المشروع.

ونقلا عن ذات المصدر، فإن تدشين المشروع يفترض أن يشجع كلا من الأردن وإسرائيل على تطوير المبادرات المتعلقة بتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وتوسيع مجالات عمل محطات تحلية المياه.

كما أفادت الصحيفة أن التوقيع على الاتفاق يُعد بمثابة “إعلان نوايا” أردني إماراتي تجاه الحكومة الجديدة التي ستتشكل في إسرائيل، في أعقاب الانتخابات، والتي سيسيطر عليها “الليكود” والأحزاب التي تمثل أقصى اليمين الديني اليهودي.

المصدرصحيفة غلوبس + تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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