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تمرين يومي بسيط سيجعلك تبتسم في 8 دقائق فقط.. (فيديو)

"ست حركات رئيسية من شأنها أن تحفز المشاعر الإيجابية وتعيد إيقاظ الحماس المفقود"

كتب معالي بن عمر
تمرين يومي بسيط سيجعلك تبتسم في 8 دقائق فقط.. watanserb.com
تمرين يومي بسيط سيجعلك تبتسم في 8 دقائق فقط..
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وطن-عندما تكون في حالة معنوية سيئة، فمن السهل أن تنغمس في الأفكار السلبية، وهذا من شأنه أن يُدخلك في موجة من الاكتئاب. لذلك، فإن القدرة على التغلب على ظروفك الصعبة وإيجاد الابتسامة ليس بالأمر السهل، لاسيما عندما تمر بمصاعب في الحياة.

ولكن، بحسب ما نقلته مجلة “غرازيا” الفرنسية، عن عالمة النفس كيلي ماكغونيغال، فغن هذا الاخيرة طورت تمرينًا ممتعًا قادر على إعادة الابتسامة إلى حياتك في غضون 8 دقائق فقط. وسيحدث في أثناء الانغماس في سلسلة من ست حركات رئيسية من شأنها أن تحفز المشاعر الإيجابية وتعيد إيقاظ الحماس المفقود.

دراسة تفجر مفاجأة حول مضادات الاكتئاب والشعور بالسعادة

تحرك لإيقاظ الفرح في قلبك

كما ذكرت مجلة كوزموبوليتان، فقد اكتشف الباحثون خلال دراسة علمية جادة للغاية نُشرت في المكتبة الوطنية للطب أن بعض الحركات يمكن أن تكون مصدرًا للفرح. وتتضمن هذه الحركات؛ التأرجح من جانب إلى آخر  أو مد ذراعيك في الهواء أو الرقص مع إيقاع خفيف أو التدريب في مساحة.

تمرينات من شأنها أن تعيد الابتسامة إلى محياك
تمرينات من شأنها أن تعيد الابتسامة إلى محياك
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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فقد تمت دعوة 25 شخصًا لأداء سلسلة من الحركات والتي تطلّبت منهم القفز، والانسياب بحرية وتمديد الجسم، والوقوف أو حتى التحرك على إيقاع. في الحقيقة، تبيّن أن السعادة يمكن أن تتحقق من خلال هذا النوع من التمرينات البسيطة، والباحثين أكدوا ذلك أيضًا، قائلين: “دور الحركة في تغيير أو تضمين الحالة العاطفية، أمر مهم للغاية”. وتجدر الإشارة أيضًا، كما يتضح من الدراسات السابقة، أن القفزة هي التي سيكون لها أكبر تأثير على سعادتهم.

كيفية إعادة إنتاج Joy Workout الخاص بـ Kelly McGonigal؟

استنادًا إلى كل هذا البحث، تمكنت كيلي ماكغونيغال من تطوير برنامج “Joy Workout” الخاص بها والذي أصبح منتشرًا بشكل واسع. والهدف من ذلك واضح؛ أن تشعر بالبهجة في أثناء تحريك جسدك. لاستئناف التدريب، يجب عليك أولاً اختيار موسيقى ديناميكية إلى حد ما لتضبط النغمة قبل أداء الحركات الست التالية:

هذه العادات تسرق السعادة من حياتك .. إياك أن تفعلها

  • الوقوف على القدمين: باستخدام ذراع، ثم الأخرى، ثم كلاهما معًا، تخيل أنك تحاول الوصول إلى السماء
  • تأرجح: حرّك الكتفين والذراعين ثم الجسم كله، تأرجح من اليسار إلى اليمين
  • تحرّك: تحرّك مع الإيقاع أو على وتيرة معينة
  • اهتز: هزّ طرفًا تلو الآخر، ثم الجسم كله،  كما لو كنت تتخلص من المشاعر السلبية
  • القفز من أجل الفرح: اقفز في مكانك
بعض الحركات يمكن أن تكون مصدرًا للفرح
بعض الحركات يمكن أن تكون مصدرًا للفرح
  • احتفل: ارفع يديك إلى السماء كما لو كنت ترمي قصاصات ورق

دراسة: أربع سنوات نشعر فيها بأكبر قدر من السعادة وأربعٌ نكون فيها يائسين

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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