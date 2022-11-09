تمرين يومي بسيط سيجعلك تبتسم في 8 دقائق فقط.. (فيديو)

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وطن-عندما تكون في حالة معنوية سيئة، فمن السهل أن تنغمس في الأفكار السلبية، وهذا من شأنه أن يُدخلك في موجة من الاكتئاب. لذلك، فإن القدرة على التغلب على ظروفك الصعبة وإيجاد الابتسامة ليس بالأمر السهل، لاسيما عندما تمر بمصاعب في الحياة.

ولكن، بحسب ما نقلته مجلة “غرازيا” الفرنسية، عن عالمة النفس كيلي ماكغونيغال، فغن هذا الاخيرة طورت تمرينًا ممتعًا قادر على إعادة الابتسامة إلى حياتك في غضون 8 دقائق فقط. وسيحدث في أثناء الانغماس في سلسلة من ست حركات رئيسية من شأنها أن تحفز المشاعر الإيجابية وتعيد إيقاظ الحماس المفقود.

تحرك لإيقاظ الفرح في قلبك

كما ذكرت مجلة كوزموبوليتان، فقد اكتشف الباحثون خلال دراسة علمية جادة للغاية نُشرت في المكتبة الوطنية للطب أن بعض الحركات يمكن أن تكون مصدرًا للفرح. وتتضمن هذه الحركات؛ التأرجح من جانب إلى آخر أو مد ذراعيك في الهواء أو الرقص مع إيقاع خفيف أو التدريب في مساحة.

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فقد تمت دعوة 25 شخصًا لأداء سلسلة من الحركات والتي تطلّبت منهم القفز، والانسياب بحرية وتمديد الجسم، والوقوف أو حتى التحرك على إيقاع. في الحقيقة، تبيّن أن السعادة يمكن أن تتحقق من خلال هذا النوع من التمرينات البسيطة، والباحثين أكدوا ذلك أيضًا، قائلين: “دور الحركة في تغيير أو تضمين الحالة العاطفية، أمر مهم للغاية”. وتجدر الإشارة أيضًا، كما يتضح من الدراسات السابقة، أن القفزة هي التي سيكون لها أكبر تأثير على سعادتهم.

كيفية إعادة إنتاج Joy Workout الخاص بـ Kelly McGonigal؟

استنادًا إلى كل هذا البحث، تمكنت كيلي ماكغونيغال من تطوير برنامج “Joy Workout” الخاص بها والذي أصبح منتشرًا بشكل واسع. والهدف من ذلك واضح؛ أن تشعر بالبهجة في أثناء تحريك جسدك. لاستئناف التدريب، يجب عليك أولاً اختيار موسيقى ديناميكية إلى حد ما لتضبط النغمة قبل أداء الحركات الست التالية:

الوقوف على القدمين: باستخدام ذراع، ثم الأخرى، ثم كلاهما معًا، تخيل أنك تحاول الوصول إلى السماء

تأرجح: حرّك الكتفين والذراعين ثم الجسم كله، تأرجح من اليسار إلى اليمين

تحرّك: تحرّك مع الإيقاع أو على وتيرة معينة

اهتز: هزّ طرفًا تلو الآخر، ثم الجسم كله، كما لو كنت تتخلص من المشاعر السلبية

القفز من أجل الفرح: اقفز في مكانك