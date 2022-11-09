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رياضة

تعرف على أماكن ومواصفات إقامة المنتخبات العربية خلال مونديال قطر 2022

مناظر خلابة ومميزة لأماكن إقامة المنتخبات العربية خلال بطولة كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
أماكن ومواصفات إقامة المنتخبات العربية في مونديال قطر 2022 watanserb.com
أماكن ومواصفات إقامة المنتخبات العربية في مونديال قطر 2022
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وطن- بدأ العد التنازلي لإزالة الستار عن النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022، التي تستضيف فعالياتها دولة قطر، كأول دولة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط مع أواخر الشهر الجاري.

أماكن إقامة المنتخبات العربية خلال مونديال قطر 2022

لكن دعونا نتعرف عن أماكن ومواصفات إقامة المنتخبات العربية ال4، المشاركة في نهائيات مونديال قطر 2022.

منتخب قطر (العنابي)

وسيقيم منتخب قطر المستضيف لأحداث المونديال بنسخته ال22، داخل فندق (العزيزية بوتيك)، الواقع في منطقة (أسباير)، على بعد 10 كيلو متراً غرب العاصمة القطرية (الدوحة).

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كما ويمتاز هذا الفندق بالطابع الريفي، من أجل توفير كامل الراحة للاعبين، وشعورهم بالهدوء وسط المناظر الخلابة المحيطة بالفندق.

ويصنف الفندق من فئة (5 نجوم)، كما أنّه صمّم على النمط المعماري الإنجليزي، ذو مساحة خارجية خضراء كبيرة، والطراز العالمي الفريد من نوعه على مستوى العالم.

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وستقام جلّ التدريبات للمنتخب القطري (العنابي)، في منطقة (أسابير)، كما وستتفتح أولى مباريات البطولة لصاحب الأرض أمام الإكوادور في ال20 من شهر نوفمبر/الجاري، على ملعب (استاد البيت).

منتخب السعودية (الصقور الخضر)

وستكون إقامة منتخب السعودية خلال مونديال قطر 2022، في فندق شاطئ سيلين، الواقع في مدينة مسيعيد، التي تبعد 57 كيلو متراً جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).

كما وسيخوض المنتخب السعودي تدريباته في الملعب الخاص بالمنطقة ذاتها، ويتميز المكان بالإطلالة الخلابة على البحر، إلى جانب أنها من المناطق المفضلة للسياح من خارج وداخل دولة قطر.

وسيلتقي منتخب السعودية (الصقور) أولى مواجهاته الصعبة، أمام نظيره الأرجنتين المرشح بقوة لنيل لقب البطولة، في 22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب (استاد المدينة التعليمية).

منتخب تونس (نسور قرطاج)

كما وسيقيم منتخب تونس (نسور قرطاج)، المرشّح بأن يتجاوز مرحلة المجموعات في مونديال كأس العالم 2022 قطر، في فندق (ويندهام غراند) و(وست باي بيتش) في العاصمة القطرية (الدوحة).

ويتميز تلك الأماكن بقربها من شاطئ البحر، إلى جانب الخدمات المميزة بما يتناسب ذلك مع توفير الراحة الكاملة للاعبين. خلال مونديال قطر 2022، كما وسيخوض تدريباته على ملعب (العقلة) في مدينة لوسيل.

كما وستكون أولى مواجهات منتخب تونس (نسور قرطاج)، أمام الدنمارك في ال22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد المدينة التعليمية).

منتخب المغرب (أسود الأطلس)

ويتواجد منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في ذات أماكن الفنادق التي يقيم فيها شقيقه نسور قرطاج التونسي، في العاصمة القطرية (الدوحة).

كما وستقام تدريبات أسود الأطلس المغربي على ملعب نادي الدحيل القطري، الذي يطلق عليه اسم “استاد عبد الله بن خليفة”.

افتتاح مونديال قطر 2022

وسيلتقي منتخب المغرب، المرشّح مع تونس بتجاوز مرحلة المجموعات، أمام كرواتيا وصيف نسخة مونديال كأس العالم 2018 روسيا، في ال23 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب (استاد الثمامة).

ومن الجدير بالذكر، أن نسخة مونديال قطر 2022، ستنطلق في ال20 من الشهر الجاري، كما وستنتهي فعاليات البطولة في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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