تعرف على أماكن ومواصفات إقامة المنتخبات العربية خلال مونديال قطر 2022

وطن- بدأ العد التنازلي لإزالة الستار عن النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022، التي تستضيف فعالياتها دولة قطر، كأول دولة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط مع أواخر الشهر الجاري.

لكن دعونا نتعرف عن أماكن ومواصفات إقامة المنتخبات العربية ال4، المشاركة في نهائيات مونديال قطر 2022.

وسيقيم منتخب قطر المستضيف لأحداث المونديال بنسخته ال22، داخل فندق (العزيزية بوتيك)، الواقع في منطقة (أسباير)، على بعد 10 كيلو متراً غرب العاصمة القطرية (الدوحة).

كما ويمتاز هذا الفندق بالطابع الريفي، من أجل توفير كامل الراحة للاعبين، وشعورهم بالهدوء وسط المناظر الخلابة المحيطة بالفندق.

ويصنف الفندق من فئة (5 نجوم)، كما أنّه صمّم على النمط المعماري الإنجليزي، ذو مساحة خارجية خضراء كبيرة، والطراز العالمي الفريد من نوعه على مستوى العالم.

وستقام جلّ التدريبات للمنتخب القطري (العنابي)، في منطقة (أسابير)، كما وستتفتح أولى مباريات البطولة لصاحب الأرض أمام الإكوادور في ال20 من شهر نوفمبر/الجاري، على ملعب (استاد البيت).

وستكون إقامة منتخب السعودية خلال مونديال قطر 2022، في فندق شاطئ سيلين، الواقع في مدينة مسيعيد، التي تبعد 57 كيلو متراً جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).

كما وسيخوض المنتخب السعودي تدريباته في الملعب الخاص بالمنطقة ذاتها، ويتميز المكان بالإطلالة الخلابة على البحر، إلى جانب أنها من المناطق المفضلة للسياح من خارج وداخل دولة قطر.

وسيلتقي منتخب السعودية (الصقور) أولى مواجهاته الصعبة، أمام نظيره الأرجنتين المرشح بقوة لنيل لقب البطولة، في 22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب (استاد المدينة التعليمية).

كما وسيقيم منتخب تونس (نسور قرطاج)، المرشّح بأن يتجاوز مرحلة المجموعات في مونديال كأس العالم 2022 قطر، في فندق (ويندهام غراند) و(وست باي بيتش) في العاصمة القطرية (الدوحة).

ويتميز تلك الأماكن بقربها من شاطئ البحر، إلى جانب الخدمات المميزة بما يتناسب ذلك مع توفير الراحة الكاملة للاعبين. خلال مونديال قطر 2022، كما وسيخوض تدريباته على ملعب (العقلة) في مدينة لوسيل.

كما وستكون أولى مواجهات منتخب تونس (نسور قرطاج)، أمام الدنمارك في ال22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد المدينة التعليمية).

ويتواجد منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في ذات أماكن الفنادق التي يقيم فيها شقيقه نسور قرطاج التونسي، في العاصمة القطرية (الدوحة).

Morocco 🇲🇦 in group F !

Here are the teams that will face Morocco in the group stage of FIFA World Cup Qatar 2022.

Qatar here we come 🇶🇦👊🏻#DimaMaghrib #WCQ2022 #TeamMorocco pic.twitter.com/goco3e9rby

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) April 1, 2022