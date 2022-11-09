الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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تصرف لافت من لاعبي منتخب إيران لكرة الماء تضامنا مع الاحتجاجات (شاهد)

مطالب واسعة بتوقيع عقوبات عليهم

كتب خالد السعدي
لاعبي منتخب إيران لكرة الماء watanserb.com
لاعبي منتخب إيران لكرة الماء
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وطن– انتشر مقطع فيديو، يُظهر لاعبي منتخب إيران لكرة الماء أداءَ النشيد الإيراني، في رسالةِ احتجاج واضحة ضد القمع الذي ينتهجه النظام ضد المتظاهرين.

جاء ذلك خلال دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة دبي بدولة الإمارات.

من جانبها، عبّرت صحيفة “جوان”، التابعة للحرس الثوري، عن غضبها تجاه الرياضيين ولاعبي منتخب إيران لكرة القدم الشاطئية، بعد قيامهم ببعض الحركات الرمزية، التي تدعم الاحتجاجات الجارية في البلاد.

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مطالب بمحاسبة اللاعبين

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وقالت الصحيفة، إنه يجب على المسؤولين المعنيين تحمّل مسؤولياتهم في هذا الخصوص، وفرض غرامات وعقوبات على هؤلاء اللاعبين، الذين امتنعوا عن ترديد النشيد الوطني دعماً للاحتجاجات في إيران.

احتجاجات متواصلة في إيران

وتتواصل موجات الغضب في إيران منذ قرابة الشهرين، احتجاجاً على ممارسات القمع التي تنتهجها السلطات، منذ مقتل الناشطة مهسا أميني، التي قضت بعد ثلاثة أيام فقط من احتجازها لدى ما تعرف بشرطة الأخلاق.

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وعمّت المظاهرات معظمَ المدن الإيرانية، إضافةً إلى عدد من الجامعات، تنديداً باعتقال الشرطة طلاباً جامعيين، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة.

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السلطات تقلل من الغضب

فيما تقلّل السلطات من أهمية هذه المظاهرات، وترى أنّ معظمها أعمال شغب، وحمّلت مَن سمّتهم “أعداء إيران، مثل: الولايات المتحدة”، مسؤوليتها.

وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط أكثرَ من مئات الضحايا بين قتيل وجريح، فيما ردّت الحكومة على اتهامها بارتكاب جرائم القمع، بأنّ الأمر كان سهلاً للحكومة، مثل: شرب الماء، بأن تسمح لقوات الشرطة باستخدام الرصاص منذ الأيام الأولى للاحتجاجات، واستهداف كلِّ مَن شارك لكي يخاف الشعب، ويلتزم المنازل، لكن هذه الحكومة لن تفعل ذلك أبداً، لأنها تعتبر المتظاهرين أبناءها وأسرتها.

المصدرتويتر، جوان ،رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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