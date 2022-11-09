تشكيلة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية

وطن- يخوض مانشستر يونايتد مواجهةً قوية على أرضه أمام نظيره أستون فيلا، الخميس، في منافسات الجولة ال3 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023.
وستبدأ صافرة انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، على ميدان ملعب (أولد ترافورد)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر وفلسطين.
بينما ستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، كما وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة التاسعة مساءً.
كل تركيزنا على #كأس_كاراباو 👊#يونايتد
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 8, 2022
فيما سيكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات عند الساعة الثانية عشرة مساءً، لنقل أحداث اللقاء المرتقَب بين كلا الفريقين في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا
وسيلعب المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة القوية هي الثانية في أقل من أسبوع واحد، أمام أستون فيلا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:
حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
دفاع التشكيلة (الشياطين الحمر): ليساندرو مارتينيز، تيريل مالاسيا، ديوجو دالوت، آرون وان بيساكا (هاري ماغواير).
خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، فريدريكو سانتوس.
رمانة الميزان البرازيلية في #يونايتد 🇧🇷@Casemiro ⚖️ @Fred08oficial #كأس_كاراباو pic.twitter.com/zRkEFL3wo5
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 8, 2022
مركز الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال (كريستيانو رونالدو).
معلق مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا
ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، على قناة (beIN Sports HD 2) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق الكويتي أحمد البلوشي.
أسرع يا شباب! 🌬️🏃#يونايتد || #كأس_كاراباو pic.twitter.com/Ma1CTT6Xr7
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 8, 2022
كما وجاء تردد قناة (beIN Sports HD 2) الناقلة لأحداث المباراة، على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، كما ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.
نحو هدف جديد .. نستعد 👊#الفيلانز 🦁pic.twitter.com/7htDJovhzw
— أستون فيلا (@AVFCArabia) November 9, 2022
وكان مانشستر يونايتد قد تلقّى الخسارة أمام أستون فيلا في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، بنتيجة 3-1.
ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، برصيد 23 نقطة.
كل التركيز على التحدي القادم 💪#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/fhBrVmU2BD
— أستون فيلا (@AVFCArabia) November 9, 2022
بينما جاء منافسه أستون فيلا في المركز ال16 من جدول الترتيب، برصيد 15 نقطة لهذا الموسم.