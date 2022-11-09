تشكيلة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية

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وطن- يخوض مانشستر يونايتد مواجهةً قوية على أرضه أمام نظيره أستون فيلا، الخميس، في منافسات الجولة ال3 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023.

وستبدأ صافرة انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، على ميدان ملعب (أولد ترافورد)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر وفلسطين.

بينما ستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، كما وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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فيما سيكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات عند الساعة الثانية عشرة مساءً، لنقل أحداث اللقاء المرتقَب بين كلا الفريقين في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

وسيلعب المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة القوية هي الثانية في أقل من أسبوع واحد، أمام أستون فيلا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

دفاع التشكيلة (الشياطين الحمر): ليساندرو مارتينيز، تيريل مالاسيا، ديوجو دالوت، آرون وان بيساكا (هاري ماغواير).

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، فريدريكو سانتوس.

مركز الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال (كريستيانو رونالدو).

معلق مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، على قناة (beIN Sports HD 2) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق الكويتي أحمد البلوشي.

كما وجاء تردد قناة (beIN Sports HD 2) الناقلة لأحداث المباراة، على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، كما ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وكان مانشستر يونايتد قد تلقّى الخسارة أمام أستون فيلا في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، بنتيجة 3-1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، برصيد 23 نقطة.

بينما جاء منافسه أستون فيلا في المركز ال16 من جدول الترتيب، برصيد 15 نقطة لهذا الموسم.