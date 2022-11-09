الاحتساب الحراري.. رئيس العراق يثير موجة سخرية في قمة المناخ (شاهد)

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وطن- أثيرت موجة من السخرية من الرئيس العراقي “عبد اللطيف رشيد”، بسبب خطأ وقع فيه وهو يلقي كلمة بقمة المناخ، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال الرئيس العراقي: “لقد كان العراق من أشد الدول تضررا من الاحتساب الحراري”، قاصداً الاحتباس الحراري.

هل سمعتم بالاحتساب الحراري؟! pic.twitter.com/SXdKm0hZUF — نحو الحرية (@hureyaksa) November 9, 2022

تفاعل واسع

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أثار هذا الخطأ تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على موقع تويتر، فقال هاني: “الراجل ده من ايام المحتسب”.

الراجل ده من ايام المحتسب — هاني الجندي (@hanyalgendy15) November 9, 2022

وكتب ناشط: “يحسب حرارة العراق”.

يحسب حرارة العراق — مافـيا (@rmbBGN6n2hOzqSB) November 9, 2022

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وتفاعل رمضان: “احتسابنا لوجه الله الكريم”.

هههههههههههههههههه

احتسابنا لوجه الله الكريم — رمضان نصر (@rmdannsr5) November 9, 2022

وغرد خليفة: “هذا اللي ما يتدرب على الكلمه قبل ما يطلع على stage”.

هذا اللي ما يتدرب على الكلمه قبل ما يطلع على stage — Khalifa al-Badr (@k_albadr) November 9, 2022

كلمة رئيس العراق

وكان رشيد، قد أكّد خلال كلمته، الحاجةَ الماسة من جميع الدول لدعم خطط العمل لوضع الحلول في مواجهة تغير المناخ.

وقال، إنّه حان الوقت للبَدء وتوفير التمويل اللازم، وتوفير جميع الحلول لمواجهة تغير المناخ.

ودعا إلى وضع الحلول للحدّ من الانبعاثات والاحتباس الحراري، ومواجهة تغير المناخ.

ولفت إلى، أنّ الزيادة السكانية تؤثر على تغير المناخ، واستخدام الموارد المحلية للدول، مثل: الموارد المائية في كافة المناحي تتأثر أيضاً بتغير المناخ.

وأشار إلى أنّ التلوث الصناعي، يؤثر على الموارد الطبيعية، الموارد المائية أحد الأمور التي تعتبر خارج السيطرة، بسبب تغيّر المناخ بشكل عام وكافة نواحيه، وكذلك السياسات الإقليمية، من خلال كيفية مشاركة المياه بيننا بشكل جيد، والإجراءات التشغيلية لكل دولة خاصة من دول الجوار، وفق موقع اليوم السابع المصري.

وشدد على أهمية التعاون بين الجوار، وليس فقط المراقبة، ولكن المساهمة في الإجراءات.