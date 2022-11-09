الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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الاحتساب الحراري.. رئيس العراق يثير موجة سخرية في قمة المناخ (شاهد)

ألقى كلمة خلال القمة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية

كتب خالد السعدي
رئيس العراق في قمة المناخ watanserb.com
رئيس العراق في قمة المناخ
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وطن- أثيرت موجة من السخرية من الرئيس العراقي “عبد اللطيف رشيد”، بسبب خطأ وقع فيه وهو يلقي كلمة بقمة المناخ، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال الرئيس العراقي: “لقد كان العراق من أشد الدول تضررا من الاحتساب الحراري”، قاصداً الاحتباس الحراري.

تفاعل واسع

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أثار هذا الخطأ تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على موقع تويتر، فقال هاني: “الراجل ده من ايام المحتسب”.

وكتب ناشط: “يحسب حرارة العراق”.

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وتفاعل رمضان: “احتسابنا لوجه الله الكريم”.

وغرد خليفة: “هذا اللي ما يتدرب على الكلمه قبل ما يطلع على stage”.

ضربة جديدة للنظام المصري قبل قمة المناخ في شرم الشيخ

كلمة رئيس العراق

وكان رشيد، قد أكّد خلال كلمته، الحاجةَ الماسة من جميع الدول لدعم خطط العمل لوضع الحلول في مواجهة تغير المناخ.

وقال، إنّه حان الوقت للبَدء وتوفير التمويل اللازم، وتوفير جميع الحلول لمواجهة تغير المناخ.

ودعا إلى وضع الحلول للحدّ من الانبعاثات والاحتباس الحراري، ومواجهة تغير المناخ.

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ولفت إلى، أنّ الزيادة السكانية تؤثر على تغير المناخ، واستخدام الموارد المحلية للدول، مثل: الموارد المائية في كافة المناحي تتأثر أيضاً بتغير المناخ.

وأشار إلى أنّ التلوث الصناعي، يؤثر على الموارد الطبيعية، الموارد المائية أحد الأمور التي تعتبر خارج السيطرة، بسبب تغيّر المناخ بشكل عام وكافة نواحيه، وكذلك السياسات الإقليمية، من خلال كيفية مشاركة المياه بيننا بشكل جيد، والإجراءات التشغيلية لكل دولة خاصة من دول الجوار، وفق موقع اليوم السابع المصري.

وشدد على أهمية التعاون بين الجوار، وليس فقط المراقبة، ولكن المساهمة في الإجراءات.

المصدرتويتر، اليوم السابع المصري، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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