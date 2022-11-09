الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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أول ظهور للطفل ضحية الكلاب الضالة بسلطنة عمان ومفاجأة غير متوقعة

الحادث تسبب بموجة غضب بين العمانيين

كتب خالد الأحمد
كلاب ضالة تهاجم طفل عماني watanserb.com
كلاب ضالة تهاجم طفل عماني أثناء توجهه لمدرسته
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وطن – تفاعل عمانيون مع الظهور الأول للطفل العماني الذي هاجمته الكلاب الضالة أثناء توجهه للمدرسة، ووثق الحادث فيديو التقط من كاميرا مراقبة وأحدث ضجة على مواقع التواصل.

الطفل العماني الذي هاجمته الكلاب

وكان العمانيون قد عبروا عن استيائهم من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في البلاد بشكل مخيف، وبأعداد كبيرة بين الأحياء السكنية والأماكن المنخفضة مسببة القلق والخوف لهم ولأطفالهم.

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وفي مفاجأة غير متوقعة كشف هذا الظهور أن الطفل، لم يصاب بأي أذى أو إصابات. كما لم يتعرض لأي عضة من الكلاب، رغم أن الفيديو كان يظهر هجوما شرسا من قبلها على الطفل ويوحي بأنه تعرض لإصابات خطيرة.

وظهر الطفل الناجي في مقطع فيديو مع أحد الأشخاص، وهو يشيد به واصفاً إياه بالبطل.

وتوجه مصور الفيديو الذي يبدو أنه أحد أقاربه أو جار لأسرته للطفل بالقول:” قل لهم أنا بخير”.. ثم سأله: “ماذا فعلت بالكلاب”، فأجاب الطفل ببراءة:”ضربتهم على رؤوسهم”.

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وقال الشخص بحسب الفيديو إن “الطفل بخير الحمد لله.. ليس به إصابات.”، ثم قال للطفل “أين عضتك الكلاب”، ليجيب الطفل بأنه بخير ولم يتعرض لأي عضة.

الحادث أحدث ضجة كبيرة

مقطع الفيديو الذي راج على نطاق واسع وتسبب بموجة غضب دعت العمانيين لمطالبة الحكومة بالتدخل للقضاء على هذه الظاهرة، وثق توجه الطفل للمدرسة وهو يحاول الهرب من كلاب ضالة هاجمته قبل أن يقوم صاحب الحافلة المدرسية بإنقاذه.

وبحسب الفيديو الذي التقط من كاميرا مثبتة في حديقة منزل بدا الطفل وهو يمشي في منطقة شبه مهجورة متوجهاً إلى الطريق العام لانتظار الحافلة المدرسية.

وفجأة يركض خلفه كلب فيسرع الطفل بأقصى سرعته ويستدير ليفاجأ بكلب آخر ويقوم الكلبان بمحاصرته.

ويظهر الطفل في مشهد تال وهو يتفاجئ بكلاب أخرى تحاول افتراسه فيركض محاولاً النجاة بنفسه، ليظهر بعدها وهو ملقى على الأرض وتقوم الكلاب بعضه.

وحينها يصادف مجيء الحافلة المدرسة وينزل سائقها ليقوم بإنقاذه وإبعاد الكلاب.

وبدا الطفل وهو يمشي ببطء إلى الحافلة بعد أن كتبت له حياة جديدة.

المقطع الذي تسبب بموجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل في السلطنة، وأحدث سجالا وردود فعل متباينة عبر وسم “الكلاب الضالة” الذي تصدر التريند العماني بتويتر.

وأكد ناشطون أن الكلاب أصبحت منتشرة في كل مكان، مطالبين الجهة المسؤولة بضرورة التعامل مع الانتشار الكبير لها في الأحياء السكنية.

جدير بالذكر أن سلطنة عُمان أجرت مؤخراً حملات للتفتيش عن الكلاب الضالة لتجنب خطرها على السكان.

وقامت بعض الجمعيات المعنية بالرفق بالحيوانات في السلطنة، بتبني الكلاب الصغيرة وتأليفها وتربيتها، ومن ثم ترحيلها إلى الأماكن التي بها مأكل ومشرب، والبعض منها يتم تبنيها من أصحاب المزارع من أجل الحراسة وأغلبها تكون ذكوراً.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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