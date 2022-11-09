أماكن لا يُنصح بزيارتها في عام 2023..حسب الخبراء

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وطن- تختلف الرغبات عند البحث عن أماكن سياحية لقضاء إجازة، فالبعض يفضل الذهاب للأماكن السياحية الشهيرة، بينما يفضل آخرون زيارة أماكن للتعرف على الثقافات.

وفي هذا الإطار، عرض موقع “timeout” قائمة بمجموعة من الأماكن التي من الضروري تجنب زيارتها العام المقبل.

منتزهات فرنسا

تشهد فرنسا توافد أعدادا كبيرة من السياح، كما أن البعض من منحدراتها تعاني من انهيارات أرضية.

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وقد تم تحديد منحدرات إتريتات في نورماندي ومنتزه كالانك الوطني بالقرب من مرسيليا على حد السواء على أنهما من الأماكن التي تجذب أعداد كبيرة من السياح.

بحيرة تاهو في كاليفورنيا

تعاني بحيرة تاهو في كاليفورنيا من تفاقم مشكلة التلوث.



كما عانت خلال وباء كورونا من تدفق كبير من الزوار الذين انتقلوا إلى الجبال. وقد تسبب ذلك في زحف حركة المرور على طول البحيرة، بالإضافة إلى اكتظاظ الممرات والشواطئ.

أنتاركتيكا

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تشهد منطقة أنتاركتيا ارتفاعًا سريعًا في درجات الحرارة والتلوث.

وعلى الرغم من وجود أعداد قليلة نسبيًا من الزوار، فإن القارة القطبية الجنوبية هي موطن للعديد من النظم البيئية الهشة للغاية.

البندقية

تدخل البندقية القائمة بفضل جهودها للحد من السياحة الجماعية، في حين تم تحذير زوار ساحل أمالفي الإيطالي من اكتظاظ السياح على الطرق الساحلية.

كورنوول

يُنظر إلى حركة المرور على أنها سبب رئيسي لعدم زيارة كورنوول في إنجلترا أيضًا، والتي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.

تايلاند

تايلاند التي استقبلت ما يقرب من 40 مليون زائر في عام 2019، ترغب في جذب نوع مختلف من المسافرين في عام 2023.

وقد اقترح وزير السياحة على أن التركيز يجب أن يكون على “المسافرين المتميزين”، بدلاً من عدد كبير من الزوار.