الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
الرئيسيةحياتناأماكن لا يُنصح بزيارتها في عام 2023..حسب الخبراء
حياتنا

أماكن لا يُنصح بزيارتها في عام 2023..حسب الخبراء

تعاني بحيرة تاهو في كاليفورنيا من تفاقم مشكلة التلوث، لذا من الضروري تجنب زيارتها سنة 2023

كتب ايمان الباجي
أماكن لا يُنصح بزياتها في عام 2023.. حسب الخبراء watanserb.com
مدينة البندقية، إيطاليا
- Advertisement -

وطن- تختلف الرغبات عند البحث عن أماكن سياحية لقضاء إجازة، فالبعض يفضل الذهاب للأماكن السياحية الشهيرة، بينما يفضل آخرون زيارة أماكن للتعرف على الثقافات.

وفي هذا الإطار، عرض موقع “timeout” قائمة بمجموعة من الأماكن التي من الضروري تجنب زيارتها العام المقبل.

 منتزهات فرنسا

تشهد فرنسا توافد أعدادا كبيرة من السياح، كما أن البعض من منحدراتها تعاني من انهيارات أرضية.

- Advertisement -

وقد تم تحديد منحدرات إتريتات في نورماندي ومنتزه كالانك الوطني بالقرب من مرسيليا على حد السواء على أنهما من الأماكن التي تجذب أعداد كبيرة من السياح.

حديقة كالانك الوطنية

بحيرة تاهو في كاليفورنيا

تعاني بحيرة تاهو في كاليفورنيا من تفاقم مشكلة التلوث.

كما عانت خلال وباء كورونا من تدفق كبير من الزوار الذين انتقلوا إلى الجبال. وقد تسبب ذلك في زحف حركة المرور على طول البحيرة، بالإضافة إلى اكتظاظ الممرات والشواطئ.

بحيرة تاهو في كاليفورنيا

أنتاركتيكا

- Advertisement -

 تشهد منطقة أنتاركتيا ارتفاعًا سريعًا في درجات الحرارة والتلوث.

وعلى الرغم من وجود أعداد قليلة نسبيًا من الزوار، فإن القارة القطبية الجنوبية هي موطن للعديد من النظم البيئية الهشة للغاية.

أنتاركتيكا

البندقية

تدخل البندقية القائمة بفضل جهودها للحد من السياحة الجماعية، في حين تم تحذير زوار ساحل أمالفي الإيطالي من اكتظاظ السياح على الطرق الساحلية.

البندقية

كورنوول

يُنظر إلى حركة المرور على أنها سبب رئيسي لعدم زيارة كورنوول في إنجلترا أيضًا، والتي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.

مدينة كورنوال البريطانية

تايلاند

تايلاند التي استقبلت ما يقرب من 40 مليون زائر في عام 2019، ترغب في جذب نوع مختلف من المسافرين في عام 2023.

تايلاند

وقد اقترح وزير السياحة  على أن التركيز يجب أن يكون  على “المسافرين المتميزين”، بدلاً من عدد كبير من الزوار.

المصدرموقع timeout، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“عرين الأسود” تكشف تفاصيل معركة أسطورية بنابلس بعد تكتم الاحتلال على خسائره

طالب سعودي سحل زميله المصري وفقأ عينه.. ومطالبات “بحق زياد”

فيديو مؤلم.. نقل جماعي لجثامين السوريين الغرقى في بحر الجزائر

هذا ما قاله الشيخ “الخليلي” عن الاختلاط بحفل تخرج كلية مزون

شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

“نيوم”.. تسريبات عن خطة محمد بن سلمان لتمويل حلمه الأسطوري

أول ظهور للطفل ضحية الكلاب الضالة بسلطنة عمان ومفاجأة غير متوقعة

ضخمة.. تفاصيل استثمارات سعودية جديدة في نيوكاسل يونايتد

ورقة يانصيب جعلت أمريكي مليارديرا وسوري “محظوظ” كان له نصيب

عريس وعروسه بفيديو صادم أمام المدعوين! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC