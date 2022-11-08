الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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هل ترغب في توفير المال؟ اكتشف طريقة الأباريق القديمة الفريدة من نوعها

"بهذه الطريقة يمكنك بسهولة توفير المال كل شهر"

كتب معالي بن عمر
توفير المال من خلال طريقة ادخار جديدة watanserb.com
توفير المال من خلال طريقة ادخار جديدة
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وطن– إذا كنتَ ترغب في توفير المال، اكتشفْ طريقة الإبريق القديمة التي ربما تكون واحدة من أكثر الطرق فعالية وإثارة للدهشة، والتي تساعدك في ذات الوقت في جمع مدخراتك المالية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنّه من السهل اتباع وتنفيذ هذه الطريقة، فمن خلال اتباع جميع الخطوات التي سنشرحها لاحقًا، فسوف تدرك أنه إذا عزمت يمكنك توفير الأموال.

للحد من النفقات وتوفير بعض المال.. إليك هذه النصائح

طريقة الأباريق لادخار الأموال

على الرغم من أنّ كل شيء أصبح مكلّفًا للغاية، ويصعب علينا ادّخار بعض المال، فإن محاولة الاحتفاظ بقدر معيّن من المال أمر ضروري.

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وإذا كنتَ ترغب في الادخار بشكل فعّال وكسب بعض الأموال، فلا يوجد شيء أفضل من طريقة الادخار التي ستساعدك في اكتساب مبلغ لا بأس به، والتحكم في النفقات بشكل أفضل، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

إذا ترغب في توفير المال، اكتشف طريقة الإبريق القديمة التي ربما تكون واحدة من أكثر الطرق فعالية وإثارة للدهشة
إذا ترغب في توفير المال، اكتشف طريقة الإبريق القديمة التي ربما تكون واحدة من أكثر الطرق فعالية وإثارة للدهشة

هذا وتتكون طريقة الأباريق من تقسيم الدخل الشهري، ووضعه في ستة أباريق، يمثّل كلٌّ منها مجالًا من حياتنا، ويتم تخصيص نسبة مئوية بناءً على أولوية نفقاتنا، بحيث يمكن تلبية جميع الاحتياجات.

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وفيما يلي، الطريقة التي يمكنك الادخار من خلالها:

إبريق 1

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يجب أولاً أنْ نخصّص 55٪ من الدخل للمصروفات الأساسية في الإبريق الأول، وهي تلك النفقات التي ندفع تكاليفها على مدار الشهر، على غرار: أقساط الرهن العقاري أو فواتير الخدمات أو سلة التسوق أو ما ننفقه على شراء الأدوية أو رعاية الحيوانات الأليفة المنزلية.

إبريق 2

الإبريق الثاني مهم للغاية، حيث نضع فيه 10٪ من دخلنا الشهري فيه من أجل توفير المال. من المثالي في هذه المرحلة، الاحتفاظ بهذه الأموال بمجرد تحصيل كشوف المرتبات أو دفع فواتيرنا في حالة العمل لحسابك الخاص. كما هناك خيار آخر، إذا كان لدينا حساب مصرفي عبر الإنترنت، فيمكننا فتحُ حساب توفير، وإجراء تحويل تلقائي كل شهر إليه بهذا المبلغ.

إبريق 3

في هذا الإبريق، نخصّص 10٪ من الدخل للتعليم، أي لدفع تكاليف دورات الأطفال بعد المدرسة، أو دورات التخصص، أو دورات اللغة، أو حتى الحصول على رخصة القيادة الخاصة بنا.

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إبريق 4

في هذا الإبريق نخصّص أيضًا 10٪ من الدخل للترفيه والتسلية، حتى يكون لدينا أيضًا نقود لشراء التذاكر أو الخروج لتناول العشاء أو التسوق.

إبريق 5

هذه الأموال مخصّصة لتغطية نفقات شخصية أو غير متوقعة، حيث يجب أن تكون النسبة فيها 10٪ من دخلنا. كما يمكن أن تتمثل هذه النفقات في شراء جهاز كمبيوتر أو اصطحاب الأطفال إلى طبيب الأسنان.

إذا عزمت يمكنك توفير الأموال
إذا عزمت يمكنك توفير الأموال

إبريق 6

في آخر إبريق نُخصّص 5٪ من الدخل، لتغطية نفقات الهدايا والتبرعات.

وأخيرًا، هذه هي الطريقة الفعالة لتوفير المال، وفي حالة وجود أموال متبقية لديك، يمكنك تخصيصها للإبريق الثاني أي للتوفير.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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