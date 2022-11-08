بسبب الفيديو الاباحي.. هؤلاء الفنانات يرفضن العمل مع خالد يوسف!

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وطن– يواجه المخرج المصري خالد يوسف، أزمةً جديدة بعد عودته مؤخراً إلى الساحة الفنية بعد طول غياب.

حيث كانت آخر أعمال خالد يوسف فيلم “كارما”، الذي عرض العام 2018.

شُبهة!

حيث اعتذرت 4 فنانات من مصر وتونس عن المشاركة في بطولة مسلسل “سر السلطان”، والذي يخوض به خالد يوسف تجربة الدراما التلفزيونية لأول مرة.

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ومن الفنانات اللواتي اعتذرن عن المشاركة دون أسباب واضحة، الفنانتان المصريتان زينة ومي عمر.

كذلك رفضت التونسيتان درة وعائشة بن أحمد، المشاركةَ في بطولة العمل.

هؤلاء قبلنَ العمل

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لكن يوسف وجد بديلاً عنهن بعد الرفض، إذ قبلت الفنانات المصريات: حنان مطاوع، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، العمل معه.

ولا يزال البحث جارياً عن المزيد من النجوم.

ونقل موقع “إرم ” الإماراتي، عن مقرّبين من الوسط الفني، قولَهم: “الفنانات المعتذرات تخوفن من ذكر أسمائهن في جمل غير مفيدة مع المخرج السينمائي خالد يوسف”.

وأضاف المصدر: “خاصة بعد قصة الفيديوهات التي انتشرت للمخرج السينمائي الكبير قبل عدة سنوات مع عدد من الفنانات الشابات”.

سر السلطان

ويعرض مسلسل “سر السلطان” في سباق دراما رمضان المقبل، وهو عن رواية “سره الباتع”.

ويشارك في بطولته كل من: أحمد فهمي وأحمد السعدني، وأحمد وفيق وحنان مطاوع، ونجلاء بدر ومنة فضالى وخالد أنور وآخرون.

وكان خالد يوسف غادرَ مصر، في شهر فبراير من عام 2019، متوجّهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس. وذلك عقب أزمته الشهيرة حينها مع الممثلتين الشابتين شيما الحاج ومنى فاروق، بعد تسريب مقطع فيديو “إباحي” يجمع ثلاثتهما.

وتسبّب المقطع آنذاك بموجةِ جدل عارمة بين الأوساط المصرية، كما تعرّضت كلا الممثلتين للحبس.

وأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيلَ كلٍّ من: شيما الحاج ومنى فاروق، أواخر 2019، بكفالة 100 ألف جنيه. بعد توجيه اتهامات لهما متعلقةٍ بانتشار فيديو فاضح، يظهرهما مع المخرج الشهير والنائب بمجلس الشعب خالد يوسف.

مَن هو خالد يوسف؟

وخالد يوسف من مواليد عام 1964 في مصر، وقد تتلمذ على يد المخرج الكبير الراحل “يوسف شاهين”.

وأخرج العديد من الأعمال السينمائية، التي حققت نجاحًا كبيرًا على الساحة الفنية المصرية، من بينها: ”جواز بقرار جمهوري“، و“خيانة مشروعة“، و“حين مسيرة“، و“دكان شحاتة“.