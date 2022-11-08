نادي ليفربول معروضٌ للبيع ومستثمر عربي يُفكر في شرائه

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وطن- أعلن ملاك نادي ليفربول الإنجليزي، قرارَهم عرض النادي للبيع، في خطوة مفاجئة لجماير وعشاق الفريق في كافة أرجاء المعمورة، بعد رفضهم الفكرة في وقت سابق.

وكشفت صحيفة “ذا أثليتيك” البريطانية، أنّ المجموعة (Fenway Sports Group) الرياضية، المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي، قد قرّرت بالفعل عرضَ النادي للبيع في الوقت الراهن.

نادي ليفربول معروض للبيع

وبحسب الصحيفة، “ملاك نادي ليفربول قرروا بيع النادي، بعدما رفضوا تلك الفكرة في الماضي، إلا أنهم غيروا موقفهم بشأن ذلك، حيث أنهم بصدد الاستماع إلى العروض المقدمة للشراء من قبل الجهات المهتمة بذلك”.

ملاك نادي ليفربول

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من جهته، أصدرت مجموعة (Fenway Sports Group) الأمريكية، المالكة لنادي ليفربول (الريدز)، بياناً بشأن عرض النادي للبيع، “كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة في الملكية وشائعات عن تغييرات في الملكية بأندية الدوري الإنجليزي (البريميرليج)”.

•|| #إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿: ذا أثلتيك: مُلاّك نادي #ليفربول لكرة القدم "شركة فينوي الرياضية" تعرض النادي للبيع بشكل كامل. ويذكر ان ملاّك النادي رفضوا البيع بالماضي لكنهم غيروا موقفهم وسيستمعون للعروض المقدمة. pic.twitter.com/sT5GXl5tdI — د. خالد محمد القحطاني 🇶🇦 (@drkhaled_83) November 8, 2022

كما وتابع البيان، “تلقت المجموعة بشكل متكرر الاهتمام من طرف ثالث يسعى إلى أن يصبح مساهماً في ليفربول. كما وننتظر في المساهمين الجدد إذا كان ذلك سيصب في مصلحة ليفربول كنادي أم لا”.

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وختم، “لا تزال المجموعة (فينواي) الرياضية ملتزمة تماماً بنجاح نادي ليفربول داخل وخارج الملعب”.

من جهته، أشارت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، إلى أن مجموعة دبي للاستمثارات تفكر بشكل جدي لشراء نادي ليفربول الإنجليزي، بعد عرضه من قبل ملاكه للبيع.

ذكرت تقارير بريطانية، إن مجموعة دبي للاستثمار تفكر في شراء نادي ليفربول ، بعد أن تم عرضه للبيع.

وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، إن مجموعة دبي للإستثمار ضمن المرشحين لشراء النادي الإنجليزي، وأفادت التقارير أن قيمة النادي تصل إلى 3.9 مليار جنيه استرليني#ليفربول

#جمهور pic.twitter.com/pNup7w44pD — jomhooor جمهور (@jomhooor1) November 8, 2022

مباراة ليفربول ضد ديربي كاونتي

وفي سياق آخر، يلتقي فريق ليفربول (الريدز) أمام نظيره ديربي كاونتي، في منافسات الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم، على ملعب (الآنفيلد).

وكان ليفربول قد حقّق الفوز الثمين في المباراة الماضية، أمام توتنهام، في منافسات الجولة ال13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنتيجة 2-1.

عاجل | حسب صحيفة ذا أثلتيك: مُلاّك نادي ليفربول قرروا عرض النادي للبيع بشكل كامل أو جزئي 🚨 pic.twitter.com/Z3YmBTyEEh — Kooora (@kooora) November 7, 2022

يشار إلى أن فريق ليفربول في المركز ال8 من ترتيب الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، برصيد 19 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال، برصيد 34 نقطة للموسم الجاري.