الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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رياضة

نادي ليفربول معروضٌ للبيع ومستثمر عربي يُفكر في شرائه

ملاك ليفربول يبحثون عن مساهمين جدد لشراء النادي ومجموعة دبي للاستثمارات تُفكر في شرائه

كتب فارس أبو شيحة
ملاك ليفربول قرروا بيع النادي والإمارات تفكر في شرائه watanserb.com
ملاك ليفربول قرروا بيع النادي والإمارات تفكر في شرائه
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وطن- أعلن ملاك نادي ليفربول الإنجليزي، قرارَهم عرض النادي للبيع، في خطوة مفاجئة لجماير وعشاق الفريق في كافة أرجاء المعمورة، بعد رفضهم الفكرة في وقت سابق.

وكشفت صحيفة “ذا أثليتيك” البريطانية، أنّ المجموعة (Fenway Sports Group) الرياضية، المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي، قد قرّرت بالفعل عرضَ النادي للبيع في الوقت الراهن.

نادي ليفربول معروض للبيع

وبحسب الصحيفة، “ملاك نادي ليفربول قرروا بيع النادي، بعدما رفضوا تلك الفكرة في الماضي، إلا أنهم غيروا موقفهم بشأن ذلك، حيث أنهم بصدد الاستماع إلى العروض المقدمة للشراء من قبل الجهات المهتمة بذلك”.

ملاك نادي ليفربول

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من جهته، أصدرت مجموعة (Fenway Sports Group) الأمريكية، المالكة لنادي ليفربول (الريدز)، بياناً بشأن عرض النادي للبيع، “كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة في الملكية وشائعات عن تغييرات في الملكية بأندية الدوري الإنجليزي (البريميرليج)”.

كما وتابع البيان، “تلقت المجموعة بشكل متكرر الاهتمام من طرف ثالث يسعى إلى أن يصبح مساهماً في ليفربول. كما وننتظر في المساهمين الجدد إذا كان ذلك سيصب في مصلحة ليفربول كنادي أم لا”.

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وختم، “لا تزال المجموعة (فينواي) الرياضية ملتزمة تماماً بنجاح نادي ليفربول داخل وخارج الملعب”.

من جهته، أشارت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، إلى أن مجموعة دبي للاستمثارات تفكر بشكل جدي لشراء نادي ليفربول الإنجليزي، بعد عرضه من قبل ملاكه للبيع.

مباراة ليفربول ضد ديربي كاونتي

وفي سياق آخر، يلتقي فريق ليفربول (الريدز) أمام نظيره ديربي كاونتي، في منافسات الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم، على ملعب (الآنفيلد).

وكان ليفربول قد حقّق الفوز الثمين في المباراة الماضية، أمام توتنهام، في منافسات الجولة ال13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنتيجة 2-1.

يشار إلى أن فريق ليفربول في المركز ال8 من ترتيب الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، برصيد 19 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال، برصيد 34 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + صفحة ليفربول + ذا أثليتيك + ديلي ميل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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