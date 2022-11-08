مصريون في الكويت يعتدون على موظفين حكوميين وهذا مصيرهم

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وطن– أثارت العمالة المصرية في الكويت أزمةَ جديدة، بعدما تمّ الكشف عن اعتداء عدد منهم على موظفين حكوميين هناك.

اعتدى عدد من الوافدين المصريين، على عددٍ من مفتشي وزارة التجارة والصناعة، في منطقة الضجيج.

جاء ذلك، خلال إجراء موظفي الوزراة حملات تفتيش على محلات بيع الأثاث، في محافظة الفروانية.

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ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصادر مطلعة قولَها، إن موظفي التجارة أبلغوا رجال وزارة الداخلية الذين قاموا بدورهم بالقبض على 15 وافداً، أعاقوا عمل مفتشي وزارة التجارة وتعدّوا عليهم بالضرب.

ووجّهت اتهامات للعناصر المصرية، بتكسير “آيبادات” الموظفين، الذين يسجّلون المخالفات التجارية من خلالها.

من المتوقع أن يتمّ إبعاد الوافدين المعتدين خلال الـ 48 ساعة القادمة، بعد التثبّت من هويتهم عبر الكاميرات المنتشرة في المجمع التجاري، محل الحادثة بمنطقة الضجيج.

مدرس مصري ارتكب جرائم تحرش

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يُشار إلى النيابة العامة في دولة الكويت، أمرت مؤخراً، بحجز مدرس تربية إسلامية مصري، بعد أن وجهت له تهمة الاعتداء الجنسي بالتهديد لـ6 أطفال، في منطقتي الفروانية وخيطان.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المدرس المصري، وذلك بعد شكوى قدّمها أب باكستاني اتهمه بالاعتداء على ابنه (8 سنوات)، في خيطان.

تفاصيل جديدة في قضية المعلم «مغتصب الاطفال»: •كاميرات المراقبة كشفت عن أول قضايا الاغتصاب. • رجال المباحث حددوا مركبة المتهم التي ظهرت في تصوير ثالث أثناء اعتداء جديد. • الجاني اعترف بـ50 جريمة على مدار 3 أشهر فقط • هدد ضحاياه بالقتل و6 منهم تعرفوا عليه في طابور العرض https://t.co/gUjHEUmtqn — المجلس (@Almajlliss) October 25, 2022

وقال مصدر أمني، إنّ السلطات الكويتية ألقت القبض على معلم اعترف بارتكاب أكثر من 50 جريمة تحرش جنسي بالأطفال، خلال الثلاثة الأشهر الماضية، مشيرةً إلى تهديده للضحايا بـ”القتل” في حال تمّ إبلاغ ذويهم.

وقال المصدر، إنّ رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الفروانية، تلقَّوا بلاغاً من وافد باكستاني، أفاد بتعرض ابنه البالغ من العمر 8 سنوات للاعتداء الجنسي، أثناء توجّهه إلى إحدى البقالات.

وأضاف، أن والد الطفل أحضر لهم ملابس الطفل، وبدا عليها التعرّض لملوثات ذكورية.

وعلى الفور، بدأت أجهزة الأمن بالتحري عن القضية، من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة في المحلات والبنايات السكنية في المنطقة.

وأظهرت كاميرات المراقبة، قضية تحرش أخرى للمتهم ذاته، وهو يعتدي على أحد الأطفال.

ترحيل آلاف الوافدين

ورحلت السلطات الأمنية الكويتية آلافَ الوافدين من الدول الخارجية منذ بداية العام الحالي، بسبب تورّطهم في قضايا جنائية وجنح، إلى جانب إبعاد بعضهم من قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق “أنور البرجس”، للمصلحة العامة.

وقالت مصادر أمنية كويتية، إنّه تمّ ترحيل 23 ألف وافد من عدة جنسيات إلى بلدانهم، منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى يوم الخميس الماضي، مبيّنةً أنه من بين المبعدين نحو 10 آلاف امرأة.

وأضافت، أن الجالية المصرية جاءت في المرتبة الرابعة كأكثر عدد جرى ترحيله من الكويت، بأكثر من 3 آلاف شخص.