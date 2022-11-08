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محمد بن سلمان فقد السيطرة على نفسه وحركات أشبه للمدمنين (فيديو)

حركات لا إرادية أحرجته في قمة المناخ بشرم الشيخ

كتب فهمي الورغمي
محمد بن سلمان watanserb.com
محمد بن سلمان
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وطن- سلّط نشطاء سعوديون الضوء على حضور ولي العهد محمد بن سلمان، لفعاليات مؤتمر لشرق الأوسط للمناخ في مصر، معتبرينَ أن حضوره “يتنافى” مع نصائح أطبائه، الذين كانوا قد أشاروا عليه بضرورة عدم السفر عبر الطائرة لمسافات طويلة، وقت انعقاد القمة العربية في الجزائر.

محمد بن سلمان يُثير الجدل في شرم الشيخ

وأكدت عدة حسابات محسوبة على المعارضة السعودية عبر السوشيال ميديا، أنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا يواجه أي مرض على مستوى الأذن الوسطى، ودليل ذلك حضوره في مصر.

كما كان لافتاً خلال كلمته بمؤتمر المناخ، تَكراره لحركات لاإرادية بأنفه وفمه، أشبه لحركات مدمني المخدرات، ما أثار جدلاً واسعاً حوله وحول السبب وراء هذه الحركات.

رد فعل محمد بن سلمان عندما تفاجأ بالحسين بن عبدالله أمامه (فيديو)

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وهكذا غرّد الناشط والمعارض المقيم في لندن “غانم الدوسري”، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: “ولي العهد اذنه ما فيها الا العافية. اليوم حضر مؤتمر شرم الشيخ! اذنه توجعه بس اذا بيروح الجزائر؟! سبحان الله”.

أما الناشط “فهد الغفيلي”، فغرّد هو الآخر على الحضور المثير للجدل لـ محمد بن سلمان، في شرم الشيخ المصرية.

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وكتب: “لا أعتقد أننا نحتاج لطبيب ليشخّص الحالة!”.

أما حساب “نحو الحرية”، النشط عبر السوشيال ميديا، فغرّد عبر توتير مُعلّقاً: أنه “في كل قمة عالمية أو لقاء، ينتشر لمحمد بن سلمان فيديو يؤكد اعتقادات التعاطي والإدمان عنده، حركات غريبة وردات فعل أغرب وعلامات تعاطي واضحة جداً عليه!”.

واسطترد: “أعتقد أن مصوره الخاص يأخذ له صور ولقطات بصعوبة بالغة!”

فيما أشارت بعض الحسابات الأخرى، في انتقاداتها لحضور محمد بن سلمان إلى مصر، على أن حالته الصحية لم تتحسن؛ بل أنها تدهورت أكثر من ذي قبل.

وشارك عدد من رواد مواقع التواصل مقاطعَ فيديو يظهر فيها ولي العهد السعودي، وهو يواجه صعوبات في استنشاق الهواء، ما يُسبّب له نوعاً من الاضطراب، خلال إلقائه لكلمته أمام باقي الحضور.

وبينما أكّد البعض على أنّ تلك العلامات تدل على صعوبة في التنفس، عائدة إلى نوع من الانفلونزا الموسمية التي يمكن أن تصيب أي إنسان.

أكد البعض الآخر على أنّ تلك العلامات، ناجمة عن “متلازمة” عُرف بها ولي العهد السعودي، منذ حداثة سنه.

في حين أشار آخرون إلى أن تلك الحركات، هي أشبه إلى ما يقوم به “متعاطو المخدرات” والمدمنون.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وصل أمس، الاثنين، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي “كوب 27”.

قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27)

وأعلن بن سلمان، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي 11 و12 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار “من الطموح إلى العمل” بالتزامن مع انعقاد مؤتمر كوب 27″.

وتأتي قمة المناخ “كوب 27″، التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ المصرية، لتزيد من قلق النظام العسكري المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي.

قمة علاء عبدالفتاح

خاصة وأن هذه القمة قد تحوّلت -كما يقول عدد من المحللين- إلى قمة علاء عبد الفتاح، في إشارة إلى المُطالبات الكثيرة التي توجّه بها القادة الغربيون والصحافة العالمية -على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك”- إلى السيسي، من أجل الإفراج الفوري عن المعارض المصري.

علاء عبد الفتاح، الذي توقف عن تناول الماء داخل زنزاته في مصر، بعد إضرابه عن تناول الطعام منذ أكثر من 6 أشهر، حسبما أفادت شقيقته “منى سيف”.

إضراب يُراهن من ورائه الناشط المصري، على أن يكون قوة تصعيدية بالتزامن مع انعقاد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، بحضور قادة عالميين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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1 تعليق

  1. الحمار حمار ولو بين السود ربى و البدوى بدوى ولو بين القصور عاش الا يستحى على نفسة هذا القاتل السفاح الطرش ان يشفط المخاط و يأكلة الحيوان .بربكم هل يوجد اجحش من هيك خنزير

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