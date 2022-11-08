محمد بن سلمان فقد السيطرة على نفسه وحركات أشبه للمدمنين (فيديو)

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وطن- سلّط نشطاء سعوديون الضوء على حضور ولي العهد محمد بن سلمان، لفعاليات مؤتمر لشرق الأوسط للمناخ في مصر، معتبرينَ أن حضوره “يتنافى” مع نصائح أطبائه، الذين كانوا قد أشاروا عليه بضرورة عدم السفر عبر الطائرة لمسافات طويلة، وقت انعقاد القمة العربية في الجزائر.

محمد بن سلمان يُثير الجدل في شرم الشيخ

وأكدت عدة حسابات محسوبة على المعارضة السعودية عبر السوشيال ميديا، أنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا يواجه أي مرض على مستوى الأذن الوسطى، ودليل ذلك حضوره في مصر.

كما كان لافتاً خلال كلمته بمؤتمر المناخ، تَكراره لحركات لاإرادية بأنفه وفمه، أشبه لحركات مدمني المخدرات، ما أثار جدلاً واسعاً حوله وحول السبب وراء هذه الحركات.

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وهكذا غرّد الناشط والمعارض المقيم في لندن “غانم الدوسري”، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: “ولي العهد اذنه ما فيها الا العافية. اليوم حضر مؤتمر شرم الشيخ! اذنه توجعه بس اذا بيروح الجزائر؟! سبحان الله”.

#ولي_العهد اذنه ما فيها الا العافية. اليوم حضر مؤتمر شرم الشيخ! اذنه توجعه بس اذا بيروح الجزائر؟! سبهان الله… pic.twitter.com/mmT0KGbtcR — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 7, 2022

أما الناشط “فهد الغفيلي”، فغرّد هو الآخر على الحضور المثير للجدل لـ محمد بن سلمان، في شرم الشيخ المصرية.

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وكتب: “لا أعتقد أننا نحتاج لطبيب ليشخّص الحالة!”.

لا أعتقد أننا نحتاج لطبيب ليشخّص الحالة! pic.twitter.com/ADV41qzxwM — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) November 7, 2022

أما حساب “نحو الحرية”، النشط عبر السوشيال ميديا، فغرّد عبر توتير مُعلّقاً: أنه “في كل قمة عالمية أو لقاء، ينتشر لمحمد بن سلمان فيديو يؤكد اعتقادات التعاطي والإدمان عنده، حركات غريبة وردات فعل أغرب وعلامات تعاطي واضحة جداً عليه!”.

واسطترد: “أعتقد أن مصوره الخاص يأخذ له صور ولقطات بصعوبة بالغة!”

في كل قمة عالمية أو لقاء، ينتشر لمحمد بن سلمان فيديو يؤكد اعتقادات التعاطي والإدمان عنده، حركات غريبة وردات فعل أغرب وعلامات تعاطي واضحة جداً عليه! أعتقد أن مصوره الخاص يأخذ له صور ولقطات بصعوبة بالغة! pic.twitter.com/nAOUnjf71f — نحو الحرية (@hureyaksa) November 8, 2022

فيما أشارت بعض الحسابات الأخرى، في انتقاداتها لحضور محمد بن سلمان إلى مصر، على أن حالته الصحية لم تتحسن؛ بل أنها تدهورت أكثر من ذي قبل.

وشارك عدد من رواد مواقع التواصل مقاطعَ فيديو يظهر فيها ولي العهد السعودي، وهو يواجه صعوبات في استنشاق الهواء، ما يُسبّب له نوعاً من الاضطراب، خلال إلقائه لكلمته أمام باقي الحضور.

محمد بن سلمان عنده حركة عصبية ملازمه كلامه تحريك انفه للاعلي .. يا تري ايه سببها ؟؟ https://t.co/e46dTsspSv — حمادة.. تاني خالص (@mohageer) May 1, 2021

وبينما أكّد البعض على أنّ تلك العلامات تدل على صعوبة في التنفس، عائدة إلى نوع من الانفلونزا الموسمية التي يمكن أن تصيب أي إنسان.

هذه علامات متعاطي ولا مب متعاطي يا متعلمين يا بتوع المدارس#محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخ pic.twitter.com/oUJ0tiJw8a — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) November 7, 2022

أكد البعض الآخر على أنّ تلك العلامات، ناجمة عن “متلازمة” عُرف بها ولي العهد السعودي، منذ حداثة سنه.

في حين أشار آخرون إلى أن تلك الحركات، هي أشبه إلى ما يقوم به “متعاطو المخدرات” والمدمنون.

#ولي_العهد

هذه علامات متعاطي ولا مب متعاطي يا متعلمين يا بتوع المدارس #محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخ pic.twitter.com/fNhWrp2ur5 — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) November 7, 2022

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وصل أمس، الاثنين، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي “كوب 27”.

قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27)

وأعلن بن سلمان، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي 11 و12 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار “من الطموح إلى العمل” بالتزامن مع انعقاد مؤتمر كوب 27″.

وتأتي قمة المناخ “كوب 27″، التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ المصرية، لتزيد من قلق النظام العسكري المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي.

قمة علاء عبدالفتاح

خاصة وأن هذه القمة قد تحوّلت -كما يقول عدد من المحللين- إلى قمة علاء عبد الفتاح، في إشارة إلى المُطالبات الكثيرة التي توجّه بها القادة الغربيون والصحافة العالمية -على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك”- إلى السيسي، من أجل الإفراج الفوري عن المعارض المصري.

علاء عبد الفتاح، الذي توقف عن تناول الماء داخل زنزاته في مصر، بعد إضرابه عن تناول الطعام منذ أكثر من 6 أشهر، حسبما أفادت شقيقته “منى سيف”.

سناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح جاءت من لندن الى شرم الشيخ!

فليسمعنا الذباب الألكتروني رأيه في شجاعة الحكم!#علاء_عبدالفتاح pic.twitter.com/Tx1wAE0E58 — سليم عزوز (@selimazouz1) November 7, 2022

إضراب يُراهن من ورائه الناشط المصري، على أن يكون قوة تصعيدية بالتزامن مع انعقاد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، بحضور قادة عالميين.