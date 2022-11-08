لحظة وفاة لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد عادل عطاري على أرض الملعب (شاهد)

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وطن– تداولَ ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو صادماً، يوثّقُ لحظة وفاة لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد ونادي “كفرنجة” “عادل عطاري”، بأزمة قلبية خلال مباراة فريقه مع نادي السلط.

وبحسب وكالة الانباء الأردنية، فقد “قضى، اليوم الثلاثاء، لاعب نادي كفرنجة لكرة اليد عادل بكر عطاري، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، مساء أمس الاثنين، خلال مباراة فريقه أمام السلط ببطولة كاس الأردن لكرة اليد”.

إنتقل إلى رحمة الله لاعب المنتخب ونادي كفرنجة لكرة اليد "عادل عطاري" بعد أن تعرض إلى أزمة قلبية في الملعب 💔 pic.twitter.com/3brbfc9u4n — L A I T H (@Laith_ziod) November 8, 2022

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وأشارت الوكالة إلى أنه تم نقل اللاعب بعد سقوطه في مباراة أمس، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة اليوم، لافتة إلى أن اتحاد كرة اليد قد ألغى مباريات أمس، بسبب الحادثة.

من جانبه، قال اتحاد كرة اليد الأردني، في بيان رسمي، الثلاثاء، إن الأجهزة الطبية ورجال الدفاع المدني هُرِعوا على الفور لحظةَ تعرّض اللاعب للأزمة القلبية في منتصف الشوط الثاني، لإسعافه قبل أن يتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من مدينة الحسين للشباب.

وأضاف البيان، أن الاتحاد الأردني لكرة اليد أجرى جميع الإجراءات المتعلقة بإدخال اللاعب إلى المستشفى، بمتابعةٍ من وزير الشباب الذي حضر إلى المستشفى، واللجنة الأولمبية، ومن رئيس وأعضاء الاتحاد لمتابعة حالة اللاعب.