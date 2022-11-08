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لحظة وفاة لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد عادل عطاري على أرض الملعب (شاهد)

عادل عطاري توفي متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة

كتب سالم حنفي
وفاة عادل عطاري watanserb.com
لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد ونادي "كفرنجة" عادل عطاري
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وطن– تداولَ ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو صادماً، يوثّقُ لحظة وفاة لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد ونادي “كفرنجة” “عادل عطاري”، بأزمة قلبية خلال مباراة فريقه مع نادي السلط.

وبحسب وكالة الانباء الأردنية، فقد “قضى، اليوم الثلاثاء، لاعب نادي كفرنجة لكرة اليد عادل بكر عطاري، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، مساء أمس الاثنين، خلال مباراة فريقه أمام السلط ببطولة كاس الأردن لكرة اليد”.

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وأشارت الوكالة إلى أنه تم نقل اللاعب بعد سقوطه في مباراة أمس، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة اليوم، لافتة إلى أن اتحاد كرة اليد قد ألغى مباريات أمس، بسبب الحادثة.

من جانبه، قال اتحاد كرة اليد الأردني، في بيان رسمي، الثلاثاء، إن الأجهزة الطبية ورجال الدفاع المدني هُرِعوا على الفور لحظةَ تعرّض اللاعب للأزمة القلبية في منتصف الشوط الثاني، لإسعافه قبل أن يتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من مدينة الحسين للشباب.

وأضاف البيان، أن الاتحاد الأردني لكرة اليد أجرى جميع الإجراءات المتعلقة بإدخال اللاعب إلى المستشفى، بمتابعةٍ من وزير الشباب الذي حضر إلى المستشفى، واللجنة الأولمبية، ومن رئيس وأعضاء الاتحاد لمتابعة حالة اللاعب.

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المصدروكالة الانباء الأردنية + تويتر + فيسبوك
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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