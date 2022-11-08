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الهدهد

فيديو جديد لحريق دبي المروع.. التهم ناطحة سحاب بجوار برج خليفة

تم إخلاء جميع السكان بصورة آمنة

كتب باسل النجار
حريق دبي المروع watanserb.com
حريق دبي المروع
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وطن- تداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطعَ مصوّرةً جديدةً للحريق الضخم، الذي شبّ أمس في دبي بالإمارات، بناطحةِ سحاب مكوّنة من 35 دوراً، بجوار برج خليفة الشهير في الدولة الخليجية.

حريق دبي المروع

ووثّقت المقاطع لحظةَ اشتعال واجهة المبنى الضخم في مشهد مروع، وسط فزع المتواجدين بالمكان والمارة.

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الحريق المروع الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح يوم، الاثنين، لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، بحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

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وقال أحد السكان في “8 Boulevard Walk”، لوكالة “أسوشيتيد برس“، إنّ المبنى الشاهق به واجهة خارجية كان المسؤولون يخططون لاستبدالها، بعد أن حطم حريق مماثل برجًا شاهقا في ليلة رأس السنة الجديدة في عام 2015.

ومع ذلك، لم يتمّ استبدال هذه الواجهة في جميع أنحاء المبنى، يقول الساكن الذي تحدّثَ شريطةَ عدم الكشف عن هويته، خوفاً من العقاب.

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لم تستجب شركة إعمار العقارية، المطور العملاق المدعوم من الدولة، لطلبات التعليق على واجهة المبنى، ونفس الأمر حدث مع المكتب الإعلامي لدبي.

وقال الدفاع المدني في دبي في وقت لاحق، إنّ جميع سكان المبنى قد تم إجلاؤهم بأمان دون إصابات.

وورد في خطاب أرسلته “إعمار” إلى المستأجرين بالمبنى، أن “تحقيقاً شاملاً جارٍ” في الحريق، وأنه لا يمكن السماح للسكان بالدخول إلّا بعد أن توضح السلطات كل شيء.

وبحسب تقرير الوكالة، فقد اندلعت النيران على جانب واحد من المبنى، بينما بدت الجوانب الأخرى سليمة. بدا الضرر شديدًا بشكل خاص حول الطابق الرابع.

قال الساكن، إن الحريق بدأ حوالي الساعة 2:30 صباحًا، عندما كان حراس المباني والخادمات بالمنازل يتسابقون عبر طوابقه لتفقّد الشقق في كل طابق.

وقال الدفاع المدني في دبي: إنه “وصل إلى مكان الحادث بعد خمس دقائق من تنبيه غرفة العمليات بالحريق الساعة 3:11 صباحًا”.

حرائق سابقة في دبي

وقال بيان لاحق صادر عن مكتب دبي الإعلامي، دون تسمية المسؤول: “أكد متحدث باسم الدفاع المدني في دبي أن المباني الشاهقة في دبي تمتثل لمعايير هيكلية صارمة ومعايير السلامة من الحرائق التي تتوافق مع القوانين واللوائح الدولية”.

في حين أنّ بعض أنواع الواجهات يمكن صنعها بمواد مقاومة للحريق، يقول الخبراء، إن تلك التي اشتعلت فيها النيران في دبي وأماكن أخرى لم تكن مصممة لتلبية معايير سلامة أكثر صرامة، وغالبًا ما كانت توضع في المباني دون أي فواصل لإبطاء أو وقف الحريق المحتمل.

ويشمل ذلك حريق جرينفيل عام 2017 في لندن، الذي أودى بحياة 72 شخصًا، في أكبر خسارة في الأرواح في حريق شبّ على الأراضي البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية.

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وبالنسبة للوائح المعمول بها الآن للبناء الجديد في دبي فيما يتعلق بالواجهات الخارجية للمباني، قال مسؤول بالدفاع المدني، إن أولئك الذين يضعون واجهة قابلة للاشتعال في مبانيهم “سيضطرون إلى تغييرها”، بموجب جداول الصيانة العادية.

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك مطبّقًا في هذه المدينة.

ويشار إلى أنه في ليلة رأس السنة الجديدة في عام 2015، اندلع حريق في وسط المدينة، بأحد أفخم الفنادق والمساكن في دبي بالقرب من برج خليفة.

وأصيب 15 شخصاً في الحريق أثناء عمليات الإخلاء، وانتهى الأمر بشرطة دبي بإلقاء اللوم على الأسلاك المكشوفة في الحريق.

المصدرتويتر، وكالة أسوشيتيد برس، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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1 تعليق

  1. اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال و جهك و عظيم سلطانك اللهم احرق ابار بترولهم و احرق بلادهم و دمرها كما فعلت بعاد و ثمود يا رب العالمين دولة التعاريص و المخدرات و بيوت الدعارة و تجارة الخمور اللهم كن لهم بالمرصاد على اعمالهم الخبيثة اعداء الله و رسولة هؤلاء الكفرة

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