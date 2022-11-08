الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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فرنسا تشهد أبشع جريمة.. هذا ما فعله أب بطفله المولود حديثاً لهوسه بـ”الجنس”!

زوجته أكدت أنه كاثوليكي متدين

كتب رفيف عبدالله
فرنسا تشهد أبشع جريمة.. هذا ما فعله أب بطفله المولود حديثاً لهوسه بـ
تعبيرية
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وطن- شهدت فرنسا واحدةً من أبشع الجرائم، حين أقدمَ أبٌ على اغتصاب ابنه الرضيع، وممارسة الجنس الفموي معه.

عمره 15 يوماً فقط!

وفي التفاصيل التي أوردتْها صحيفة “ويست فرانس“، فإنّ الرجل الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، يخضع للمحاكمة منذ يوم الاثنين أمام محكمة جنايات فينديه، في لاروش سور يون.

وجاء في تقرير “ويست فرانس”، أنّ الرجل يواجه تهمةَ أفعال بذيئة ذات طبيعة جنسية.

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وهكذا فإنّ هذا الأب متهمٌ باغتصاب طفله البالغ من العمر خمسة عشر يوماً فقط من خلال الجنس الفموي عليه، ولعقه باللسان.

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تلصّص على سيدة تستحم

تم اكتشاف الجريمة المروعة، في صيف عام 2019، عندما تمّ القبض على الأب وهو يصور بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، امرأة كان تستحم في موقع تخييم في إيل دي ري.

ثم صادرَ المحققون هاتفه ليكتشفوا أنّه قام بتخزين حوالي 50 ألف صورة إباحية فيه. وكان في بعضها أطفالٌ أو حيوانات.

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وكانت صورة اغتصاب طفله المولود حديثاً، من أحد الصور التي احتفظ بها في هاتفه.

انهيار الأم

تقول زوجة الرجل ووالدة طفله، وهي تبكي: “الشخص الذي اعتقدت أن قلبه أبيض، بدأ يغمق”.

ولم تستطع المرأة البالغة من العمر 29 عاماً، الحديث بوضوح أمام محكمة جنايات فينديه يوم الاثنين، السابع من نوفمبر 2022.

حيث كانت تبكي بجنون وهي تشرح للقضاة والمحلفين كيف عاشت مع هذا الشخص، ومع الجرم والجرائم الجنسية التي يعاقب عليها زوجها السابق.

وقالت: “كنت أعتقد أنه مستقيم ، لطيف ، حساس ، كريم ، منتبه ، متواضع. لأنه كاثوليكي ممارس ولكنه متحفظ، غير قادر على اغتصاب مولوده الجديد”.

اعتدى عليها وهي نائمة

وعبّرت الأم عن صدمتها حين عثرت الشرطة على صورة في هاتف زوجها السابق، لها وهي نائمة وتتعرض لاعتداء جنسي من قبله.

واعترف المتهم بجميع ما نُسب إليه، ويتواجد في الحبس الاحتياطي منذ نوفمبر 2019.

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و يواجه المتهم عشرين عامًا من السجن الجنائي، ومن المتوقع صدور الحكم بحلول نهاية الأسبوع.

المصدرويست فرانس - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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