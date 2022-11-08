الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
الرئيسيةاقتصادطيران الإمارات تشتري 5 طائرات بوينج.. سبب إبرام الصفقة وتكلفتها الضخمة
اقتصاد

طيران الإمارات تشتري 5 طائرات بوينج.. سبب إبرام الصفقة وتكلفتها الضخمة

طائرات الشحن من طراز بوينج 777-200LR

كتب خالد السعدي
طيران الإمارات يشتري 5 طائرات شحن watanserb.com
طيران الإمارات يشتري 5 طائرات من طراز بوينج 777-200LR
- Advertisement -

وطن– أعلنت شركة طيران الإمارات، توقيع اتفاقية لطلب مؤكد لشراء 5 طائرات شحن جديدة من طراز بوينج 777-200LR.

وتشمل الصفقة المثيرة، تسليمَ وحدتين في عام 2024، والوحدات الثلاث المتبقية في عام 2025.

قيمة الصفقة وسبب إبرامها

وتبلغ قيمة الاتفاقية نحو 1.7 مليار دولار أمريكي بالأسعار المعلنة، وتنقل إجمالي طلبات شركة الطيران إلى 200 طائرة ذات جسم عريض.

- Advertisement -

من جانبه، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيسُ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن الطلب الجديد لطائرات الشحن يعكس الطلب على الشحن الجوي والنمو العام لقطاع الطيران.

في معرض دبي للطيران في نوفمبر الماضي، أعلنت طيران الإمارات عن استثمار بقيمة مليار دولار لتوسيع سعة الشحن الجوي، بما في ذلك طائرتان جديدتان من طراز 777 إف.

وانضمت الطائرتان إلى أسطول “طيران الإمارات”، في عام 2022.

مخطط تطوير الشركة

- Advertisement -

وتخطّط الشركة الإماراتية، لتحويل 10 طائرات بوينج 777-300 إي آر إلى طائرات شحن، والتي من المقرر أن تبدأ في عام 2023.

وتشغل “طيران الإمارات” حالياً أسطولاً من 11 طائرة شحن من طراز بوينغ 777، بالإضافة إلى سعة شحن بطن طائرات الركاب بأسطولها المكون من طائرات ركاب عريضة 777 وA380.

دعم للانتشال من أعباء الأزمات

وكانت الشركة المملوكة لدبي، قد تلقت 2.5 مليار درهم من حكومة الإمارة خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2022.

سبق ذلك تلقيها 11.4 مليار درهم السنةَ المالية السابقة، التي شهدت انهيار قطاع الطيران العالمي، بسبب جائحة كورونا.

توقعات لأرباح جيدة

وكان الشيخ “أحمد بن سعيد”، قد توقّع في تصريحات لـ”الشرق بلومبيرغ“، تحقيقَ طيران الإمارات نتائج جيدة للسنة المالية 2022-2023.

وأوضح أنّ الشركة وصلت لطاقةٍ تشغيلية تتراوح بين 75% و80%، ويتوقع 100% بنهاية العام.

المصدرالشرق بلومبيرغ
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

الهدهد

القبض على ضابط مصري سابق بالإمارات.. ما علاقة مظاهرات 11/11″؟

الهدهد

فيديو جديد لحريق دبي المروع.. التهم ناطحة سحاب بجوار برج خليفة

الهدهد

صفعة للإمارات قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر

الهدهد

عميد مخابرات قطري سابق يوجّه سؤالاً مهماً للإمارات بعد حملة شيطنة تنظيم مونديال قطر

الهدهد

موقع هسبريس المغربي يهاجم قطر.. تفاصيل صادمة عن ملاكه الجدد ومجلس إدارته!

الهدهد

لسان محمد بن زايد.. الإماراتي حمد المزروعي يُظهر حقدا ضد استضافة قطر للمونديال

الهدهد

مؤشر خطير على تدهور علاقات السعودية والإمارات.. ضاحي خلفان يكشف عن ممارسات شيطانية في المملكة

الهدهد

تقنين الزنا في الإمارات.. شهادات ميلاد للأطفال مجهولي الهوية تضع نظام زايد فوق البركان

تقارير

الكشف عن تنفيذ الإمارات ومصر مبادرة سرية لتجنيد قوات صومالية.. هذا عددها ومهامها!

الهدهد

ناشط يمني يدعو لقصف أبو ظبي ويوضح السبب.. وتفاعل واسع (فيديو)

تقارير

إلى ماذا تهدف استخبارات أبوظبي عبر “شركات السايبر” في سنغافورة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“عرين الأسود” تكشف تفاصيل معركة أسطورية بنابلس بعد تكتم الاحتلال على خسائره

طالب سعودي سحل زميله المصري وفقأ عينه.. ومطالبات “بحق زياد”

فيديو مؤلم.. نقل جماعي لجثامين السوريين الغرقى في بحر الجزائر

هذا ما قاله الشيخ “الخليلي” عن الاختلاط بحفل تخرج كلية مزون

شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

“نيوم”.. تسريبات عن خطة محمد بن سلمان لتمويل حلمه الأسطوري

أول ظهور للطفل ضحية الكلاب الضالة بسلطنة عمان ومفاجأة غير متوقعة

ضخمة.. تفاصيل استثمارات سعودية جديدة في نيوكاسل يونايتد

ورقة يانصيب جعلت أمريكي مليارديرا وسوري “محظوظ” كان له نصيب

عريس وعروسه بفيديو صادم أمام المدعوين! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC