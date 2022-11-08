طيران الإمارات تشتري 5 طائرات بوينج.. سبب إبرام الصفقة وتكلفتها الضخمة

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وطن– أعلنت شركة طيران الإمارات، توقيع اتفاقية لطلب مؤكد لشراء 5 طائرات شحن جديدة من طراز بوينج 777-200LR.

وتشمل الصفقة المثيرة، تسليمَ وحدتين في عام 2024، والوحدات الثلاث المتبقية في عام 2025.

قيمة الصفقة وسبب إبرامها

وتبلغ قيمة الاتفاقية نحو 1.7 مليار دولار أمريكي بالأسعار المعلنة، وتنقل إجمالي طلبات شركة الطيران إلى 200 طائرة ذات جسم عريض.

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من جانبه، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيسُ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن الطلب الجديد لطائرات الشحن يعكس الطلب على الشحن الجوي والنمو العام لقطاع الطيران.

في معرض دبي للطيران في نوفمبر الماضي، أعلنت طيران الإمارات عن استثمار بقيمة مليار دولار لتوسيع سعة الشحن الجوي، بما في ذلك طائرتان جديدتان من طراز 777 إف.

وانضمت الطائرتان إلى أسطول “طيران الإمارات”، في عام 2022.

مخطط تطوير الشركة

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وتخطّط الشركة الإماراتية، لتحويل 10 طائرات بوينج 777-300 إي آر إلى طائرات شحن، والتي من المقرر أن تبدأ في عام 2023.

وتشغل “طيران الإمارات” حالياً أسطولاً من 11 طائرة شحن من طراز بوينغ 777، بالإضافة إلى سعة شحن بطن طائرات الركاب بأسطولها المكون من طائرات ركاب عريضة 777 وA380.

دعم للانتشال من أعباء الأزمات

وكانت الشركة المملوكة لدبي، قد تلقت 2.5 مليار درهم من حكومة الإمارة خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2022.

سبق ذلك تلقيها 11.4 مليار درهم السنةَ المالية السابقة، التي شهدت انهيار قطاع الطيران العالمي، بسبب جائحة كورونا.

توقعات لأرباح جيدة

وكان الشيخ “أحمد بن سعيد”، قد توقّع في تصريحات لـ”الشرق بلومبيرغ“، تحقيقَ طيران الإمارات نتائج جيدة للسنة المالية 2022-2023.

وأوضح أنّ الشركة وصلت لطاقةٍ تشغيلية تتراوح بين 75% و80%، ويتوقع 100% بنهاية العام.