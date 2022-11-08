صفعة للإمارات قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر

وطن– فقدت دولة الإمارات، مكاسبَ كانت تتوقع جَنيَها من استضافة قطر بطولة كأس العالم، التي تنطلق بعد أقل من أسبوعين.

فبعدما احتفت وسائل إعلام إماراتية بأنّ عدداً ضخماً من الجماهير سيتوافد إلى أراضيها، للإقامة فيها، ويذهبون إلى قطر فقط لمشاهدة المباريات، تلقّت الإمارات صفعة كبيرة.

وقال المغرد الشهير “بو غانم“، إنّ فئة كبيرة من الجماهير الذين حجزوا إقاماتهم في دبي لحضور كأس العالم في قطر، غيّروا حجوزاتهم للإقامة في قطر.

وأضاف، أن هذا الأمر سبّب خسارة كبيرة للسياحة في الإمارات، في إشارة إلى فقدانها مكاسب كانت منتظرة.

فئه كبير من الجماهير الذين حجزوا اقاماتهم

في دبي لحضور كأس العالم في قطر

قاموا بتغيير حجوزاتهم

وحجزوا مباشرة في قطر

مسببين خسارة كبيره للسياحه في الامارات ..#قطر_محلوه #الدوحه #حياكم_قطر — بوغانم (@DOHA_1973) November 6, 2022

كما عدّد المغرد، مكاسبَ قطر من استضافة هذا الحدث العالمي الكبير، كاشفاً عن ارتفاع ملحوظ في نسبة المشتركين في قنوات (بي إن سبورت) القطرية، بسبب قرب افتتاح البطولة.

خبر سيزعج البعض ..

ارتفاع نسبة المشتركين في قنوات

بي ان سبورت القطريه بسبب قرب افتتاح

بطولة كأس العالم في قطر 🇶🇦 2022

ولا .. عزاء للكوتش ..#قطر_محلوه #حياكم_قطر #حياكم — بوغانم (@DOHA_1973) November 6, 2022

وأوضح أنه بعد البطولة، من المتوقّع أن ترتفع نسبة السياحة في قطر، وارتفاع نسبة الصادرات والورادات في ميناء حمد، وارتفاع نسبة استخدام الميترو من قبل السائحين، وارتفاع نسبة الحجوزات على الخطوط القطرية، وزيادة في نسبة الاستثمار في خدمات الضيافة.

متوقع جدا"

بعد كأس👉العالم في قطر ..

ان ترتفع نسبة السياحه في قطر

وارتفاع نسبة الصادرات والورادات في ميناء حمد

ارتفاع نسبة استخدام الميترو من قبل السائحين

ارتفاع نسبة الحجوزات على الخطوط القطريه

زيادة في نسبة الاستثمار في خدمات الضيافه#انا_عربي_وادعم_قطر #حياكم_قطر #قطر_محلوة — بوغانم (@DOHA_1973) November 7, 2022

وأشار كذلك إلى عديد المزايا الاستثمارية لما بعد البطولة، وهي شركة الخطوط القطرية، والملاعب الجديدة، الفنادق والمنتجعات والجزر الصناعية، وميناء حمد ومطار حمد الدولي، وكذلك الجامعات في دولة قطر.

مابعد👉كأس العالم قطر 2022

-الريل .. المترو .. استثمار

-الخطوط القطريه استثمار

-الملاعب الجديده استثمار

-الفنادق والمنتجعات والجزر الصناعيه استثمار

-ميناء حمد ومطار حمد الدولي استثمار

-الجامعات في دولة قطر استثمار

اكملوا ما نسيته 🌹🌹#انا_عربي_وادعم_قطر #حياكم_قطر #قطر_محلوة — بوغانم (@DOHA_1973) November 7, 2022

ووجّه رسالة للمتربصين بقطر، بالتأكيد على أنّ عروض الافتتاح ستكون مبهرة، وقال: “عروض افتتاح بطولة كأس العالم ..ستنسف آمنيات المتغلغلص وسيتأكد حينها .. بإنه دفع أمواله على الفاضي وعروض الافتتاح ستبهر كل المتربصين حينها سيبحث المتغلغلص عن .. الفتات ليستمر في عناده الغبي .. ترقب المفاجآت .. عزيزي المتغلغلص”.

عروض أفتتاح .. بطولة كأس العالم ..

ستنسف آمنيات ..{ المتغلغلص } ..

وسيتأكد حينها .. بإنه دفع امواله ع الفاضي ..

وأن عروض الافتتاح ستبهر كل المتربصين

حينها سيبحث المتغلغلص عن .. الفتات

ليستمر في عناده الغبي ..

ترقب المفاجآت .. عزيزي المتغلغلص .. #انا_عربي_وادعم_قطر #قطر_محلوة — بوغانم (@DOHA_1973) November 7, 2022

توقّعات فاشلة لصحف إماراتية

كانت صحف إماراتية تتباهى حتى وقت قريب، زاعمةً أن فنادق الإمارات تجذب جماهير مونديال كأس العالم.

وقبل أشهر، قالت صحيفة الرؤية، إن فنادق في الإمارات بدأت استقبال طلبات حجوزات من جماهير مونديال كأس العالم في قطر، الذي سينطلق خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وكانت توقعات الصحف الإماراتية، تمضي في طريق ارتفاع نسب الحجوزات الفندقية في الدولة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم “فيفا” قطر 2022 “ناصر الخاطر”، إن عوائد المونديال ستصل إلى نحو ستة مليارات دولار، وفق تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

حملات إماراتية ضد قطر

ومؤخراً، تمّ الكشف عن تورّط الإمارات في حملات تحريض ضد قطر، دون أن تعقّب أبو ظبي على هذه الاتهامات.

وقبل أيام، كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، عن تمويل دولة الإمارات حملات تحريض ممنهجة ضد مونديال كأس العالم في دولة قطر.

وقال المجهر، إنه تمّ رصد جهات تدّعي أنها حقوقية وأعضاء في روابط مشجعي أندية في عدة بلدان أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا، تنشط في الدعوة إلى مقاطعة كأس العالم، بعد تلقّيها مبالغ مالية بشكل سري من دولة الإمارات.

وأضاف، أنّ تلك الجهات تحاول إطلاق حملات بين جمهور أندية أوروبية تحظى بمتابعة شعبية في أوروبا، من أجل الترويج لحملات مقاطعة كأس العالم بتحريض من الإمارات.