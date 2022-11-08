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صفعة للإمارات قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر

الدوحة على موعد مع مكاسب اقتصادية ضخمة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مكاسب الإمارات من مونديال قطر watanserb.com
مونديال قطر 2022

وطن– فقدت دولة الإمارات، مكاسبَ كانت تتوقع جَنيَها من استضافة قطر بطولة كأس العالم، التي تنطلق بعد أقل من أسبوعين.

فبعدما احتفت وسائل إعلام إماراتية بأنّ عدداً ضخماً من الجماهير سيتوافد إلى أراضيها، للإقامة فيها، ويذهبون إلى قطر فقط لمشاهدة المباريات، تلقّت الإمارات صفعة كبيرة.

وقال المغرد الشهير “بو غانم“، إنّ فئة كبيرة من الجماهير الذين حجزوا إقاماتهم في دبي لحضور كأس العالم في قطر، غيّروا حجوزاتهم للإقامة في قطر.

وأضاف، أن هذا الأمر سبّب خسارة كبيرة للسياحة في الإمارات، في إشارة إلى فقدانها مكاسب كانت منتظرة.

كما عدّد المغرد، مكاسبَ قطر من استضافة هذا الحدث العالمي الكبير، كاشفاً عن ارتفاع ملحوظ في نسبة المشتركين في قنوات (بي إن سبورت) القطرية، بسبب قرب افتتاح البطولة.

وأوضح أنه بعد البطولة، من المتوقّع أن ترتفع نسبة السياحة في قطر، وارتفاع نسبة الصادرات والورادات في ميناء حمد، وارتفاع نسبة استخدام الميترو من قبل السائحين، وارتفاع نسبة الحجوزات على الخطوط القطرية، وزيادة في نسبة الاستثمار في خدمات الضيافة.

وأشار كذلك إلى عديد المزايا الاستثمارية لما بعد البطولة، وهي شركة الخطوط القطرية، والملاعب الجديدة، الفنادق والمنتجعات والجزر الصناعية، وميناء حمد ومطار حمد الدولي، وكذلك الجامعات في دولة قطر.

ووجّه رسالة للمتربصين بقطر، بالتأكيد على أنّ عروض الافتتاح ستكون مبهرة، وقال: “عروض افتتاح بطولة كأس العالم ..ستنسف آمنيات المتغلغلص وسيتأكد حينها .. بإنه دفع أمواله على الفاضي وعروض الافتتاح ستبهر كل المتربصين حينها سيبحث المتغلغلص عن .. الفتات ليستمر في عناده الغبي .. ترقب المفاجآت .. عزيزي المتغلغلص”.

توقّعات فاشلة لصحف إماراتية

كانت صحف إماراتية تتباهى حتى وقت قريب، زاعمةً أن فنادق الإمارات تجذب جماهير مونديال كأس العالم.

وقبل أشهر، قالت صحيفة الرؤية، إن فنادق في الإمارات بدأت استقبال طلبات حجوزات من جماهير مونديال كأس العالم في قطر، الذي سينطلق خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وكانت توقعات الصحف الإماراتية، تمضي في طريق ارتفاع نسب الحجوزات الفندقية في الدولة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم “فيفا” قطر 2022 “ناصر الخاطر”، إن عوائد المونديال ستصل إلى نحو ستة مليارات دولار، وفق تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

حملات إماراتية ضد قطر

ومؤخراً، تمّ الكشف عن تورّط الإمارات في حملات تحريض ضد قطر، دون أن تعقّب أبو ظبي على هذه الاتهامات.

وقبل أيام، كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، عن تمويل دولة الإمارات حملات تحريض ممنهجة ضد مونديال كأس العالم في دولة قطر.

وقال المجهر، إنه تمّ رصد جهات تدّعي أنها حقوقية وأعضاء في روابط مشجعي أندية في عدة بلدان أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا، تنشط في الدعوة إلى مقاطعة كأس العالم، بعد تلقّيها مبالغ مالية بشكل سري من دولة الإمارات.

وأضاف، أنّ تلك الجهات تحاول إطلاق حملات بين جمهور أندية أوروبية تحظى بمتابعة شعبية في أوروبا، من أجل الترويج لحملات مقاطعة كأس العالم بتحريض من الإمارات.

المصدرصحيفة الرؤية + وكالات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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