الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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شيرين تبدأ الانتقام بإجراءات صادمة بحق أقرب المقربين وتفضح مدير أعمالها!

ثبت صدق كلام حسام حبيب

كتب رفيف عبدالله
شيرين تبدأ الانتقام بإجراءات صادمة بحق أقرب المقربين وتفضح مدير أعمالها! watanserb.com
شيرين
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وطن– فجّرَ محامي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، مفاجأةً جديدة بعد خروجها من المستشفى، الذي كانت تعالَج فيه من الإدمان.

ضرب وسحل

وقال محامي شيرين، المستشار ياسر قنطوش، إنّ الفنانة تعرّضت للضرب والسحل على يد شقيقها محمد عبد الوهاب، وأثبتت ذلك في بلاغات رسمية للنيابة العامة.

وكتب “ياسر قنطوش” في بيان، “نقلاً عن الفنانه شيرين عبد الوهاب، ورغبةً منها لبيان الحقيقة كامله للرأي العام، تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبد الوهاب. وبعض المقربين لها”.

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وتابع البيان: “قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها. لإرهابها، وترويعها مع مجموعة من الأشخاص، أصدقائه، وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة”.

إجراءات قانونية

وأضاف البيان: “وجهت الفنانة له اتهاما صريحا، بذلك. بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت علي لسانه مع الاعلامي عمرو أديب”.

وأكد البيان: “تعلن الفنانة أنها لن تتوانى لحظة عن مقضاة أي شخص كائنا من كان يسىء لها أو لسمعتها. وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها. وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة. وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة”.

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وأردف: “هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها. وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية”.

طردته بنفسها

وحول تصريح مدير أعمالها ميمي فؤاد وتخليه عنها، جاء في البيان: “تفنيداً لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق. المدعو/ ميمي فؤاد. الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانه لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة. فإن الفنانه تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة”.

واختتم البيان: “تؤكد الفنانة بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص. استقلت معه سياراته وتوجهت الي منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك”.

شيرين عبدالوهاب في أحضان شاب وسيم عاري الصدر.. من هو؟

تركت شيرين

وكان مدير أعمال شيرين قد قال في تصريحات صحفية، إنّ انفصاله عن شيرين في العمل سببه الرئيسي الظروف الحالية التي تمر بها الفنانة.

وأشار فؤاد، إلى أنّ قراره جاء لرفع الحرج عنها.

وأضاف: “لا أستطيع أن أقول إنني تركت شيرين عبدالوهاب، لأنها كبيرة. وشيرين العمل معها يشرف أي شخص، والله يكتب لها كل الخير”.

وختم: “على المستوى الشخصي إذا احتاجت أي شيء في أي وقت ستجدني. لكن على مستوى العمل للأسف لم نعد معا، ودون لفظ (تركت) لأن هذا اللفظ كبير علي جدا”.

شيرين عبدالوهاب في أحضان شاب وسيم عاري الصدر.. من هو؟

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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