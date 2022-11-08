رانيا قاسم.. من هي “عروس الاسكندرية” التي هزت وفاتها المصريين؟

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وطن– تصدّر اسم رانيا قاسم، محركات البحث، والتريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد وفاة صاحبة الاسم.

كلها ساعات!

وما جعل قصة رانيا قاسم الملقبة بـ”عروس الاسكندرية” مؤثرة، هو ما كتبته عبر حسابها على “فيسبوك“، قبل ساعات فقط من وفاتها.

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وكتبت عروس الإسكندرية التي تبيّنَ من صفحتها أنها متزوجة منذ عام و3 أشهر فقط: “لها ساعات وأولد. ادعوا لي ربنا يقومني بالسلامة ويرزقني بطفل سليم معافى بإذن الله”.

ولم تعلم رانيا قاسم (22 عاماً)، أنّ هذه الكلمات ستكون الأخيرة، حيث أعلنت صديقتها عن وفاتها على ما يبدو من منشورات أصدقائها، أثناء ولادتها بعملية قيصرية.

عروس الجنة

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وأعلنت صديقة رانيا قاسم، “ندى رشوان” خبر الوفاة. وكتبت: “إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم لا اعتراض على قضائك. توفيت إلى رحمة الله صديقتي الجميلة الخلوقة رانيا قاسم اللهم اغفر لها وتقبلها من الصالحين”.

ويتضح من منشور صديقة عروس الاسكندرية، أنها وضعت مولوداً ذكراً لم يتبين مصيره.

حيث أضافت: “يا رب قد تركت الحياة وهي تلد فلذة قلبها. فصبر أهلها واجعلها من الشهداء اللهم أعنا على فراقها وصبر قلوب أحبابها اللهم ارحم من كانت بالأمس جليستنا واليوم أصبحت فقيدتنا.. اللهم إننا نرجوك أن تجعلها تنال الرحمة والمغفرة من وجهك الكريم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم هون على قلوبنا، اللهم هون على قلوبنا”.

عمرة عن روحها

وانتشرت قصة وفاة رانيا المؤثرة، بين الناشطين الذين دشّنوا هاشتاجات تحمل اسمها، وتطلب الدعاء لها.

وأعلنت إحدى صديقاتها، والتي تدعى “هاجر رمضان“، بأنها أدت مناسك العمرة عن روح رانيا قاسم.

وكتبت هاجر: “أول عمرة اتعملت ليكي يارانيا ياحبيبة قلبي. خبر موت صدم الكل عملتي إيه في دنيتك يا أطيب خلق الله علشان الكل ينقهر عليكي؛ كسرتيني ووجعتي قلبي يا رانيا. كنتي لسة مكلماني أول امبارح قولتيلي ادعيلي يا هاجر؛ وقولتك هترجعي مجبورة؛ رجعتي بخبر موتك يارانيا يا قهرة قلبي عليكي. في الجنة يا عروس الجنة”.

وكشفت هاجر تفاصيل وفاة صديقتها قائلة: “رانيا قاسم صحبتي ولدت وماتت. ادعو ربنا يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته ويعوض شبابها في الجنة ويصبر أهلها وجوزها وربنا يراعي ابنها. رانيا عمرها 22 سنة بس دي حكمة ربنا الحمدلله”.

وأكد أصدقاء رانيا أنّه عرف عنها حسن خلقها وطيبة ومحبة للجميع، ومعروفة بسيرتها الطيبة. وتخرجت من كلية أصول الدين من جامعة الأزهر.