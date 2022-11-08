ديديه دروغبا يصدم الجميع بهذا الاعتراف حول اعتناقه الإسلام.. ماذا قال؟!

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وطن– عقب أن اجتاحت صورته مواقع التواصل الاجتماعي تحت مزاعم اعتناقه للدين الإسلامي، نفى نجم المنتخب الإيفواري السابق ديديه دروغبا صحة هذه الأنباء، كاشفاً حقيقة الصورة المتداولة.

وقال “دروغبا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن“: “هذه القصة انتشرت بسرعة، لكنني لم أغير ديانتي”.

دروغبا ينفي اعتناقه للإسلام

وفي تعليقه على الصورة المتداوَلة، والتي اتخذها المغردون كدليل على اعتناقه للإسلام، قال: “كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين الذين كنت أزورهم بقريتي، في واحدة من لقطات العمل الجماعي، الكثير من الحب لجميع الناس”.

This story is going viral 😅 but I haven’t changed religion.

This was just me paying respect to my Muslim brothers i was visiting in my village. A moment of togetherness.

Much love and blessings to all 🙏🏾 — Didier Drogba (@didierdrogba) November 7, 2022

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وأردف في تغريدة أخرى: “من لا يريد كل هذه النعم؟!”.

Who doesn’t want all the blessings 😅 — Didier Drogba (@didierdrogba) November 7, 2022

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت في الساعات الأخيرة، بأخبار اعتناق دروغبا الديانة الإسلامية، وقام المتابعون بنشر صورٍ لنجم تشيلسي الأسبق، وهو يرفع أكفَّه بالدعاء.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1589722608982904835?s=20&t=HTtH54Ey2v9P1T391AxHAg

صدمة المغردين من حقيقة الخبر

إعلان “دروغبا” بأنّه لم يعتنق الديانة الإسلامية، أثار حزن بعض المغردين الذين دعوا له بالهداية ودخول الإسلام، في حين عبّر آخرون عن احترامهم له.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين: “بأذن الله الله يهديك ويفتح على قلبك وتسلم”.

بأذن الله الله يهديك ويفتح على قلبك وتسلم https://t.co/kd056EgQPZ — A #JM (@Sulls99) November 7, 2022

وعبّر مغرّد آخر عن أسفِه، لأن خبر اعتناقه للإسلام كان كاذباً.

طلع الموضوع كذب للأسف https://t.co/SsoiUTNeuB — LewanGoalski 🇵🇱 (@Abdullah18_cule) November 7, 2022

نفي الخبر للأسف ياأم مريمhttps://t.co/5MrPXnNuIy — أبـوعــمـــر 🇪🇬🇪🇬 (@abaomar222) November 7, 2022

يشار إلى أن “دروغبا” شارك مع المنتخب الإيفواري في 105 مباريات، وسجّلَ 65 هدفًا، وقادهم لأول مرة لخوض نهائيات كأس العالم في 2006.

ويُعدّ “دروغبا” من أساطير الكرة الإفريقية خلال السنوات الماضية، بعد الإنجازات التي حقّقها مع منتخب بلاده “كوت ديفوار”، وأيضًا تشيلسي، في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أنّ الغاني توماس بارتي، نجم وسط أرسنال، كان قد اعتنق الاسلام مؤخرًا، وقام بتغيير اسمه إلى “يعقوب”.