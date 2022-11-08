الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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ديديه دروغبا يصدم الجميع بهذا الاعتراف حول اعتناقه الإسلام.. ماذا قال؟!

دروغبا قال إن دعائه كان احتراما لإخوانه المسلمين الذين كان يزورهم

كتب سالم حنفي
ديديه دروغبا يعتنق الإسلام watanserb.com
نجم المنتخب الإيفواري السابق ديديه دروغبا
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وطن– عقب أن اجتاحت صورته مواقع التواصل الاجتماعي تحت مزاعم اعتناقه للدين الإسلامي، نفى نجم المنتخب الإيفواري السابق ديديه دروغبا صحة هذه الأنباء، كاشفاً حقيقة الصورة المتداولة.

وقال “دروغبا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن“: “هذه القصة انتشرت بسرعة، لكنني لم أغير ديانتي”.

دروغبا ينفي اعتناقه للإسلام

وفي تعليقه على الصورة المتداوَلة، والتي اتخذها المغردون كدليل على اعتناقه للإسلام، قال: “كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين الذين كنت أزورهم بقريتي، في واحدة من لقطات العمل الجماعي، الكثير من الحب لجميع الناس”.

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وأردف في تغريدة أخرى: “من لا يريد كل هذه النعم؟!”.

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت في الساعات الأخيرة، بأخبار اعتناق دروغبا الديانة الإسلامية، وقام المتابعون بنشر صورٍ لنجم تشيلسي الأسبق، وهو يرفع أكفَّه بالدعاء.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1589722608982904835?s=20&t=HTtH54Ey2v9P1T391AxHAg

صدمة المغردين من حقيقة الخبر

إعلان “دروغبا” بأنّه لم يعتنق الديانة الإسلامية، أثار حزن بعض المغردين الذين دعوا له بالهداية ودخول الإسلام، في حين عبّر آخرون عن احترامهم له.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين: “بأذن الله الله يهديك ويفتح على قلبك وتسلم”.

وعبّر مغرّد آخر عن أسفِه، لأن خبر اعتناقه للإسلام كان كاذباً.

يشار إلى أن “دروغبا” شارك مع المنتخب الإيفواري في 105 مباريات، وسجّلَ 65 هدفًا، وقادهم لأول مرة لخوض نهائيات كأس العالم في 2006.

ويُعدّ “دروغبا” من أساطير الكرة الإفريقية خلال السنوات الماضية، بعد الإنجازات التي حقّقها مع منتخب بلاده “كوت ديفوار”، وأيضًا تشيلسي، في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أنّ الغاني توماس بارتي، نجم وسط أرسنال، كان قد اعتنق الاسلام مؤخرًا، وقام بتغيير اسمه إلى “يعقوب”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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