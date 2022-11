ديديه دروغبا يصدم الجميع بهذا الاعتراف حول اعتناقه الإسلام.. ماذا قال؟!

- Advertisement -

وطن– عقب أن اجتاحت صورته مواقع التواصل الاجتماعي تحت مزاعم اعتناقه للدين الإسلامي، نفى نجم المنتخب الإيفواري السابق ديديه دروغبا صحة هذه الأنباء، كاشفاً حقيقة الصورة المتداولة.

وقال “دروغبا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن“: “هذه القصة انتشرت بسرعة، لكنني لم أغير ديانتي”.

وفي تعليقه على الصورة المتداوَلة، والتي اتخذها المغردون كدليل على اعتناقه للإسلام، قال: “كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين الذين كنت أزورهم بقريتي، في واحدة من لقطات العمل الجماعي، الكثير من الحب لجميع الناس”.

This story is going viral 😅 but I haven’t changed religion.

This was just me paying respect to my Muslim brothers i was visiting in my village. A moment of togetherness.

Much love and blessings to all 🙏🏾

