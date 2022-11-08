خالد سلمان فاجأ قناة ألمانية بما قاله عن “المثلية” فقطعت البث (فيديو)

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وطن- قال “خالد سلمان“، لاعب منتخب قطر السابق وأحد سفراء كأس العالم، إن “المثلية الجنسية حرام، وإنها عبارة عن اضطراب في العقل لأي شخص طبيعي”.

وجاء ذلك في مقابلة ستبّثها، الثلاثاء، القناة الألمانية العامة “تسيد دي أف” ZDF، فكان ردّ فعل القناة أنْ قطعت الحوار معه، وقررت عدم استكماله، في حادثة أشعلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

المثلية اضطراب في العقل وحرام في الدين الإسلامي

وقال “خالد سلمان” للقناة الألمانية: “خلال كأس العالم، ستحصل أمور كثيرة في البلاد.. لكن لنتحدث عن مثليي الجنس”.

خالد سلمان لاعب منتخب قطر السابق وأحد سفراء كأس العالم خلال حوار له مع قناة "ZDF" الألمانية قال ان المثلية الجنسية حرام وانها من المحرمات في الدين وضرر في العقل لأي شخص طبيعي، فـ كان رد الفعل قطع الحوار معاه وعدم استكماله pic.twitter.com/Xf4hAuDT9t — أبو نوح (@amgadalghonimy) November 8, 2022

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وأضاف في مقتطف من المقابلة: “الأهمّ هو أن الجميع سيقبلون أن يأتوا إلى هنا لكن عليهم قبول قواعدنا”.

وتابع، أن مثلية الجنس “حرام لأنها اضطراب في العقل”، قبل أن تتمّ مقاطعته.

وصف خالد سلمان وهو لاعب كرة قدم قطري دولي سابقاً وأحد سفراء #مونديال_قطر_2022 المثلية الجنسية بأنها "اضطراب في العقل" وذلك في مقابلة ستبثها الثلاثاء القناة الألمانية العامة "تسيد دي اف" ZDF. التفاصيل ⬇️⬇️https://t.co/EyKOZyg0I0 #فرانس_برس #قطر — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 8, 2022

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وفي أول تعليق رسمي، وصفت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” تصريحاتِ سلمان بـ “الفظيعة”.

وزيرة ألمانية تعتبر تصريح سفير قطري للمونديال حول المثلية الجنسية "فظيعة" انتقدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، المسؤولة أيضاً عن الشؤون الرياضية، بشدّة تصريحات أحد سفراء #قطر لمونديال 2022 التي وصف فيها المثلية الجنسية بأنها "اضطراب في العقل".#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/WmvkHFQby8 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) November 8, 2022

لكنها وفي ذات السياق، أكّدت أنها لا تزال تثق بالضمانات الأمنية لجميع المشجّعين، بمن فيهم أفراد مجتمع الميم، التي حصلت عليها من رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، أثناء زيارتها الدوحة أخيراً.

وأوضحت: “رئيس الوزراء هو من أعطاني إياها، ليس لدي مؤشرات جديدة منه على أن شيئا ما تغير في هذا السياق”.

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🔸استقبل الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، التي تزور البلاد حاليا.@MOI_qatar#قطر 🇶🇦#مشيرب#منصة_مشيرب pic.twitter.com/ypyU34LD5K — منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) November 2, 2022

الأمير تميم بن حمد آل ثاني يُرحّب بالجميع في قطر

يشار إلى أن القانون القطري، يُجرّم المثلية الجنسية، إلا أنّ الفيفا وأيضاً المسؤولين القطريين، قد شدّدوا على أن “الجميع مرحَّب بهم” خلال المونديال.

حيث أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 21 سبتمبر الماضي، أنّ بلاده سترحب “بدون تمييز” بكافة المشجعين في كأس العالم، في رغبة واضحة بطمأنة الوافدين من مثليي الجنس والمتحولين جنسياً.

وذلك في الوقت الذي يُكرّر فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم، في المقابل، أنّ رفع أعلام قوس قزح التي ترمز الى مجتمع الميم، سيكون مسموحًا في الملاعب، لكن السلطات القطرية تدعو إلى توخّي الحذر خارجها.

So the soccer world championship in Qatar. We all know about the anti-LGBTQIA+ and "women should stay at home" and the many deaths building the stadiums.

So this is the current reaction: the captains of several countries wear "one love" bands

What would also be an idea? pic.twitter.com/j9YIivz7zb — Richard Boom-vavavoom (@boomvavavoom) November 8, 2022

وفي هذا السياق من الأخذ والرد بين المسؤولين القطريين ونظرائهم من الدول الغربية، سيضع قادة عدة منتخبات أوروبية، بينها: انجلترا وفرنسا وألمانيا، شارات ترمز لمجتمع المثليين “والش ــ واذ”.

يأتي ذلك، في الوقت الذي طالب فيه نشطاء عرب عبر السوشيال ميديا -كردٍّ على الشارة الأوروبية- بـ ضرورة حمل قادة المنتخبات العربية المشاركة في المونديال لشارة فلسطين.

شارك معنا وادعم حملة ارتداء قادة المنتخبات العربية شارة القيادة بألوان علم فلسطين في مونديال قطر 2022.. #شارة_قيادة_فلسطين#فلسطين_في_المونديال pic.twitter.com/NwkhOPJpYj — هنا فلسطين (@Palestine27k) November 8, 2022

حيث طالب النشطاء، تحت وسم”شارة القائد فلسطنية” قادةَ كلٍّ من المنتخب القطري والسعودي وكذلك التونسي والمغربي، بارتداء شارة فلسطين من أجل جعل صوت القضية مسموعاً في كل العالم.

أتمنى أن تلقى الحملة التي وقع إطلاقها منذ فترة بحمل قادة المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم لشارة قيادة بألوان العلم الفلسطيني في المونديال صدى لدى الاتحادات المحلية والاستجابة لنداء الشعوب #شارة_الكابتن_فلسطينية #شارة_قيادة_فلسطين pic.twitter.com/TTysGLda3u — المجهول ☝️🇹🇳🇵🇸 (@SaidTomi6) October 8, 2022

وينطلق مونديال قطر 2022 بعد 12 يوماً، وسط انتظارات وتطلعات كبيرة يعقدها الجمهور العربي والقطري، خاصةً على أن تكون هذه النسخة من كأس العالم تاريخية على كل المستويات.