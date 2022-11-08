الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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الهدهد

خالد سلمان فاجأ قناة ألمانية بما قاله عن “المثلية” فقطعت البث (فيديو)

قال إن المثلية الجنسية "حرام واضطراب في العقل"

كتب وطن
خالد سلمان watanserb.com
خالد سلمان
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وطن- قال “خالد سلمان“، لاعب منتخب قطر السابق وأحد سفراء كأس العالم، إن “المثلية الجنسية حرام، وإنها عبارة عن اضطراب في العقل لأي شخص طبيعي”.

وجاء ذلك في مقابلة ستبّثها، الثلاثاء، القناة الألمانية العامة “تسيد دي أف” ZDF، فكان ردّ فعل القناة أنْ قطعت الحوار معه، وقررت عدم استكماله، في حادثة أشعلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

المثلية اضطراب في العقل وحرام في الدين الإسلامي

وقال “خالد سلمان” للقناة الألمانية: “خلال كأس العالم، ستحصل أمور كثيرة في البلاد.. لكن لنتحدث عن مثليي الجنس”.

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وأضاف في مقتطف من المقابلة: “الأهمّ هو أن الجميع سيقبلون أن يأتوا إلى هنا لكن عليهم قبول قواعدنا”.

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وتابع، أن مثلية الجنس “حرام لأنها اضطراب في العقل”، قبل أن تتمّ مقاطعته.

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وفي أول تعليق رسمي، وصفت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” تصريحاتِ سلمان بـ “الفظيعة”.

لكنها وفي ذات السياق، أكّدت أنها لا تزال تثق بالضمانات الأمنية لجميع المشجّعين، بمن فيهم أفراد مجتمع الميم، التي حصلت عليها من رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، أثناء زيارتها الدوحة أخيراً.

وأوضحت: “رئيس الوزراء هو من أعطاني إياها، ليس لدي مؤشرات جديدة منه على أن شيئا ما تغير في هذا السياق”.

الأمير تميم بن حمد آل ثاني يُرحّب بالجميع في قطر

يشار إلى أن القانون القطري، يُجرّم المثلية الجنسية، إلا أنّ الفيفا وأيضاً المسؤولين القطريين، قد شدّدوا على أن “الجميع مرحَّب بهم” خلال المونديال.

حيث أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 21 سبتمبر الماضي، أنّ بلاده سترحب “بدون تمييز” بكافة المشجعين في كأس العالم، في رغبة واضحة بطمأنة الوافدين من مثليي الجنس والمتحولين جنسياً.

وذلك في الوقت الذي يُكرّر فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم، في المقابل، أنّ رفع أعلام قوس قزح التي ترمز الى مجتمع الميم، سيكون مسموحًا في الملاعب، لكن السلطات القطرية تدعو إلى توخّي الحذر خارجها.

وفي هذا السياق من الأخذ والرد بين المسؤولين القطريين ونظرائهم من الدول الغربية، سيضع قادة عدة منتخبات أوروبية، بينها: انجلترا وفرنسا وألمانيا، شارات ترمز لمجتمع المثليين “والش ــ واذ”.

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يأتي ذلك، في الوقت الذي طالب فيه نشطاء عرب عبر السوشيال ميديا -كردٍّ على الشارة الأوروبية- بـ ضرورة حمل قادة المنتخبات العربية المشاركة في المونديال لشارة فلسطين.

حيث طالب النشطاء، تحت وسم”شارة القائد فلسطنية” قادةَ كلٍّ من المنتخب القطري والسعودي وكذلك التونسي والمغربي، بارتداء شارة فلسطين من أجل جعل صوت القضية مسموعاً في كل العالم.

وينطلق مونديال قطر 2022 بعد 12 يوماً، وسط انتظارات وتطلعات كبيرة يعقدها الجمهور العربي والقطري، خاصةً على أن تكون هذه النسخة من كأس العالم تاريخية على كل المستويات.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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