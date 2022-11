خالد سلمان فاجأ قناة ألمانية بما قاله عن “المثلية” فقطعت البث (فيديو)

- Advertisement -

وطن- قال “خالد سلمان“، لاعب منتخب قطر السابق وأحد سفراء كأس العالم، إن “المثلية الجنسية حرام، وإنها عبارة عن اضطراب في العقل لأي شخص طبيعي”.

وجاء ذلك في مقابلة ستبّثها، الثلاثاء، القناة الألمانية العامة “تسيد دي أف” ZDF، فكان ردّ فعل القناة أنْ قطعت الحوار معه، وقررت عدم استكماله، في حادثة أشعلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وقال “خالد سلمان” للقناة الألمانية: “خلال كأس العالم، ستحصل أمور كثيرة في البلاد.. لكن لنتحدث عن مثليي الجنس”.

- Advertisement -

وأضاف في مقتطف من المقابلة: “الأهمّ هو أن الجميع سيقبلون أن يأتوا إلى هنا لكن عليهم قبول قواعدنا”.

وتابع، أن مثلية الجنس “حرام لأنها اضطراب في العقل”، قبل أن تتمّ مقاطعته.

- Advertisement -

وفي أول تعليق رسمي، وصفت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” تصريحاتِ سلمان بـ “الفظيعة”.

لكنها وفي ذات السياق، أكّدت أنها لا تزال تثق بالضمانات الأمنية لجميع المشجّعين، بمن فيهم أفراد مجتمع الميم، التي حصلت عليها من رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، أثناء زيارتها الدوحة أخيراً.

وأوضحت: “رئيس الوزراء هو من أعطاني إياها، ليس لدي مؤشرات جديدة منه على أن شيئا ما تغير في هذا السياق”.

يشار إلى أن القانون القطري، يُجرّم المثلية الجنسية، إلا أنّ الفيفا وأيضاً المسؤولين القطريين، قد شدّدوا على أن “الجميع مرحَّب بهم” خلال المونديال.

حيث أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 21 سبتمبر الماضي، أنّ بلاده سترحب “بدون تمييز” بكافة المشجعين في كأس العالم، في رغبة واضحة بطمأنة الوافدين من مثليي الجنس والمتحولين جنسياً.

وذلك في الوقت الذي يُكرّر فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم، في المقابل، أنّ رفع أعلام قوس قزح التي ترمز الى مجتمع الميم، سيكون مسموحًا في الملاعب، لكن السلطات القطرية تدعو إلى توخّي الحذر خارجها.

So the soccer world championship in Qatar. We all know about the anti-LGBTQIA+ and "women should stay at home" and the many deaths building the stadiums.

So this is the current reaction: the captains of several countries wear "one love" bands

What would also be an idea? pic.twitter.com/j9YIivz7zb

— Richard Boom-vavavoom (@boomvavavoom) November 8, 2022