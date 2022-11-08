حفيظ دراجي يتناول خروفا مشويا مع تعليقه “حطها في الجول يا رياض” (شاهد)

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وطن– نشرت الكاتبة القطرية “ابتسام آل سعد” مقطعَ فيديو فكاهياً للإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” حفيظ دراجي، أثناء تناوله وجبة عشاء برفقة عدد من الأصدقاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب الفيديو المنشور، فقد ظهر “دراجي”، وهو يقوم باقتطاع لقيمات من خروف مشوي أمامه.

ووفقاً للفيديو، فقد تمّ وضع لمسة فكاهية على الفيديو، حيث تمّ دمجه بتعليقه على إحدى المباريات، التي كان يشارك فيها نجم المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي “رياض محرز”.

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وأظهر الفيديو صوت “دراجي” وهو يكرّر جملته الشهيرة: “حطها في الجول يا رياض..حطها في الجول يا رياض”.

معلق قنوات بي إن سبورتس الجزائري ( حفيظ دراجي ) يعلق على أهدافه في ملعبه الخاص ! 😂

بالعافية أستاذ @derradjihafid #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/ROr9bMPdRJ — ابتســام آل سعــد 🇶🇦 (@Ebtesam777) November 7, 2022

من جانبِه، ردّ “دراجي” على الفيديو بالقول: “شكرا جزيلا .. كانت لمة في القمة وسط الإخوة والأحبة”.

شكرا جزيلا .. كانت لمة في القمة وسط الإخوة والأحبة — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 7, 2022

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وعلى الرغم من تمنيات غالبية الردود لـ”دراجي” بالصحة والعافية، كان للبعض رأي آخر، زاعمين بأن الفيديو مستفز للفقراء واللاجئين.

وفي هذا السياق، قال مغرد: “بصراحة صورة مستفزة لكل الفقراء وسكان المخيمات والمهجرين الذين تدافع عنهم في كلامك اخي حفيظ بهدوء شوية واستقيموا يرحمكم الله”.

بصراحة صورة مستفزة لكل الفقراء وسكان المخيمات والمهجرين الذين تدافع عنهم في كلامك اخي حفيظ بهدوء شوية واستقيموا يرحمكم الله — Muhammad Fathey Attia (@FatheyAttia) November 8, 2022

كما لم تَخْلُ التعليقات من المزاح والسخرية الحميدة، حيث علّق أحدهم قائلاً: “تعرف من أين تؤكل الكتف يا حفيظ…حطها في الجول”.

تعرف من أين تؤكل الكتف يا حفيظ…حطها في الجول. — Kamni Oussama (@oussama_kamni) November 8, 2022

وقال آخر: “حطها فالبطن يا حفيظ خهههههههه”.

حطها فالبطن يا حفيظ خهههههههه — RaMi ❤ (@rimi_amir) November 7, 2022

وقالت أخرى: “كانت لحظات على الأعصاب”.