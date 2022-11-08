الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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حفيظ دراجي يتناول خروفا مشويا مع تعليقه “حطها في الجول يا رياض” (شاهد)

الفيديو التقط خلال وليمة أقيمت في قطر

كتب سالم حنفي
حفيظ دراجي يتناول العشاء في الدوحة watanserb.com
الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة "بي إن سبورت" حفيظ دراجي
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وطن– نشرت الكاتبة القطرية “ابتسام آل سعد” مقطعَ فيديو فكاهياً للإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” حفيظ دراجي، أثناء تناوله وجبة عشاء برفقة عدد من الأصدقاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب الفيديو المنشور، فقد ظهر “دراجي”، وهو يقوم باقتطاع لقيمات من خروف مشوي أمامه.

ووفقاً للفيديو، فقد تمّ وضع لمسة فكاهية على الفيديو، حيث تمّ دمجه بتعليقه على إحدى المباريات، التي كان يشارك فيها نجم المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي “رياض محرز”.

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وأظهر الفيديو صوت “دراجي” وهو يكرّر جملته الشهيرة: “حطها في الجول يا رياض..حطها في الجول يا رياض”.

من جانبِه، ردّ “دراجي” على الفيديو بالقول: “شكرا جزيلا .. كانت لمة في القمة وسط الإخوة والأحبة”.

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وعلى الرغم من تمنيات غالبية الردود لـ”دراجي” بالصحة والعافية، كان للبعض رأي آخر، زاعمين بأن الفيديو مستفز للفقراء واللاجئين.

وفي هذا السياق، قال مغرد: “بصراحة صورة مستفزة لكل الفقراء وسكان المخيمات والمهجرين الذين تدافع عنهم في كلامك اخي حفيظ بهدوء شوية واستقيموا يرحمكم الله”.

كما لم تَخْلُ التعليقات من المزاح والسخرية الحميدة، حيث علّق أحدهم قائلاً: “تعرف من أين تؤكل الكتف يا حفيظ…حطها في الجول”.

وقال آخر: “حطها فالبطن يا حفيظ خهههههههه”.

وقالت أخرى: “كانت لحظات على الأعصاب”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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