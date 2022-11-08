الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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حياتنا

تعرف على أكثر طعام منخفض السعرات الحرارية لفقدان الوزن سريعًا هذا الشتاء

"هذا الطعام يفقدك الوزن سريعًا وبشكل فعّال"

كتب معالي بن عمر
أطعمة ذات سعرات حرارية منخفضة watanserb.com
أطعمة ذات سعرات حرارية منخفضة
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وطن– نشرت مجلة “غرازيا” الفرنسية، تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على الأغذية، التي تحتوي على أقلّ قدر ممكن من السعرات الحرارية، وتمثّل في الوقت نفسه مصدرًا غنياً بالمعادن والعناصر الغذائية اللازمة للجسم، وقد تكون مفيدة لمن يسعون لاتباع حمية غذائية أو إنقاص الوزن.

وإذا كنت تعتقد أنّ اليقطين أو القرع، فأنت مخطئ، لأن هناك أطعمة أخرى منخفضة السعرات الحرارية بشكل أكبر.

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ما هي الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة في هذا الموسم؟

إذا استمتعنا في الصيف بمختلِف أنواع السلطات، فمع حلول الشتاء، تختلف الأطعمة، كما لا تتوفر العديد من العناصر الغذائية التي نودّ تضمينها في روتيننا. وعلى الرغم من ذلك، فهي غالبًا ما تكون بعيدة كلّ البعد عن كونها صحيّة.

يتميز الهندباء بأنه غذاء مدر للبول بفضل محتواه المائي
يتميز الهندباء بأنه غذاء مدر للبول بفضل محتواه المائي

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وبحسب ما ترجمته “وطن“، فإن هذا الطعام منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير، بحيث يمكنك استخدامه لإنقاص الوزن بسرعة وفعالية. في هذا الموسم بالتحديد، يمكنك تضمين هذا الطعام في جميع وصفاتك وأطباقك الصحية، وهو مفيد للغاية.

إذا كنت تعتقد أننا سننصحك بتضمين اليقطين أو القرع في روتينك الغذائي، فأنت مخطئ. صحيح أن كلاهما نوعان من الأطعمة الجيدة جدًا، عند اتباع نظام غذائي صحي. لكن الطعام منخفض السعرات الحرارية الذي ستشكّل به جميع أطباقك القادمة؛ هو الهندباء.

يحتوي الهندباء على 17 سعرة حرارية لكل 100 غرام. كما أنه غني جدًا بالألياف، ويعزّز الأداء السليم للعبور المعوي، ويسمح لك بالشعور بالشبع لفترة أطول. وبالتالي، يمكن استخدام الهندباء لمحاربة الرغبة الشديدة في الأكل.

يحتوي الهندباء على 17 سعر حراري لكل 100 غرام. كما أنه غني جدًا بالألياف، ويعزز الأداء السليم للعبور المعوي
يحتوي الهندباء على 17 سعر حراري لكل 100 غرام. كما أنه غني جدًا بالألياف، ويعزز الأداء السليم للعبور المعوي
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كلّما قلّ شعورك بالجوع، قلّ احتمال تناولك للوجبات الخفيفة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهندباء بأنّه غذاء مدر للبول بفضل محتواه المائي. أخيرًا، لا يحب أن ننسى أنه غني جدًا بمضادات الأكسدة وفيتامين C، فهو يحفّز جهاز المناعة.

86 % من الأطعمة المندرجة ضمن الحمية المتوسطية لا تحتوي على قيمة غذائية عالية

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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