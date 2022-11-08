تعرف على أكثر طعام منخفض السعرات الحرارية لفقدان الوزن سريعًا هذا الشتاء

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وطن– نشرت مجلة “غرازيا” الفرنسية، تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على الأغذية، التي تحتوي على أقلّ قدر ممكن من السعرات الحرارية، وتمثّل في الوقت نفسه مصدرًا غنياً بالمعادن والعناصر الغذائية اللازمة للجسم، وقد تكون مفيدة لمن يسعون لاتباع حمية غذائية أو إنقاص الوزن.

وإذا كنت تعتقد أنّ اليقطين أو القرع، فأنت مخطئ، لأن هناك أطعمة أخرى منخفضة السعرات الحرارية بشكل أكبر.

ما هي الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة في هذا الموسم؟

إذا استمتعنا في الصيف بمختلِف أنواع السلطات، فمع حلول الشتاء، تختلف الأطعمة، كما لا تتوفر العديد من العناصر الغذائية التي نودّ تضمينها في روتيننا. وعلى الرغم من ذلك، فهي غالبًا ما تكون بعيدة كلّ البعد عن كونها صحيّة.

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وبحسب ما ترجمته “وطن“، فإن هذا الطعام منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير، بحيث يمكنك استخدامه لإنقاص الوزن بسرعة وفعالية. في هذا الموسم بالتحديد، يمكنك تضمين هذا الطعام في جميع وصفاتك وأطباقك الصحية، وهو مفيد للغاية.

إذا كنت تعتقد أننا سننصحك بتضمين اليقطين أو القرع في روتينك الغذائي، فأنت مخطئ. صحيح أن كلاهما نوعان من الأطعمة الجيدة جدًا، عند اتباع نظام غذائي صحي. لكن الطعام منخفض السعرات الحرارية الذي ستشكّل به جميع أطباقك القادمة؛ هو الهندباء.

يحتوي الهندباء على 17 سعرة حرارية لكل 100 غرام. كما أنه غني جدًا بالألياف، ويعزّز الأداء السليم للعبور المعوي، ويسمح لك بالشعور بالشبع لفترة أطول. وبالتالي، يمكن استخدام الهندباء لمحاربة الرغبة الشديدة في الأكل.

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كلّما قلّ شعورك بالجوع، قلّ احتمال تناولك للوجبات الخفيفة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهندباء بأنّه غذاء مدر للبول بفضل محتواه المائي. أخيرًا، لا يحب أن ننسى أنه غني جدًا بمضادات الأكسدة وفيتامين C، فهو يحفّز جهاز المناعة.