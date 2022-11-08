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رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

منافسات الجولة الثالثة من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية watanserb.com
تشكيلة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية
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وطن- يلتقي فريق مانشستر سيتي أمام تشيلسي، الأربعاء، في منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023.

وستنطلق المواجهة القوية بين مانشستر سيتي وتشيلسي، في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وسيكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين في تمام الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

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فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً، لنقل أحداث المباراة المثيرة بين كلا الفريقين.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

وسيلعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة القوية أمام نظيره تشيلسي (البلوز)، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: ايدرسون مورايس.

دفاع التشكيلة: جواو كانسيلو، ناثان أكي، كايل ووكر، روبن دياز (إيميرك لابورتي).

خط الوسط: كيفين دى بروين، جاك غريليش (إيلكاي غوندوغان)، برناردو سيلفا (رودرى).

مركز الهجوم: إرلينغ هالاند، رياض محرز، جولييان ألفاريز.

تشكيلة تشيلسي ضد مانشستر سيتي

وسيدخل المدرب الإنجليزي غراهام بوتر، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام بطل إنجلترا مانشستر سيتي في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاغا (إدوارد ميندي).

دفاع التشكيلة: ويسلى فوفانا (خاليدو كوليبالى)، مارك كوكوريلا​، رييس جيمس، تياغو سيلفا.

خط الوسط: كاي هافرتز، ماسون ماونت، جورجينهو (دينيس زكريا).

مركز الهجوم: أوباميانج، رحيم ستيرلينغ، أرماندو بروخا.

معلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

وسيعلق على مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي، عبر قناة (sports premium HD1)، الرياضية القطرية الناقلة لأحداث اللقاء المرتقب، المعلق العماني خليل البلوشي.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 32 نقطة، خلف المتصدر أرسنال بفارق نقطتين، برصيد 34 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة مانشستر سيتي + تشيلسيي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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