بيكيه وشاكيرا.. اتفاق نهائي بينهما رضخ له جيرارد رغم أنه مؤلم!

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وطن– على الرغم من أنه تباطأ قليلاً مؤخرًا للتركيز على التزاماته تجاه نادي برشلونة لكرة القدم، إلا أنّ الحقيقة هي أن جيرارد بيكيه لم يتوقف أبدًا عن الذهاب إلى مكاتب شركة كوزموس.

نشاط أكثر

لقد انتقل بيكيه من الذهاب كلَّ يوم في الموسم الماضي إلى الذهاب عدة مرات في الأسبوع في الأشهر الأخيرة. وفي كلتا الحالتين، كان هناك دائمًا.

والآن، قرّر حبيب شاكيرا السابق، أنّ وجودَه سيكون أكثر كثافة، وسيساعده تقاعده من ملاعب كرة القدم على التركيز على مشاريعه التجارية الكبيرة.

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ولدى بيكيه بالفعل موعدٌ يوم الخميس القادم في برشلونة، سيقدّم خلاله فكرة عمل جديدة، وسوف يفعلها بشكل كبير.

سيفعل ذلك أيضًا بعد التوصّل إلى اتفاق مع شريكته السابقة والاستجابة لطلباتها، شاكيرا ستأخذ طفليها إلى ميامي أخيراً.

ما بين الشركة وشاكيرا!

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كان على لاعب كرة القدم أن يجمعَ بين إعداد هذا العرض التقديمي الرائع، بجانب لقاءٍ شاقٍّ وطويل مع شريكته السابقة “شاكيرا”، في المنزل الذي شاركه كلاهما لسنوات.

انتهى الاجتماع في الساعة 12:30 صباحًا، بعد ما يقرب من 12 ساعة من المفاوضات الصعبة.

وأخيرًا، رضّخ بيكيه لرغبات شاكيرا وسمح لها بأخذ أطفاله إلى ميامي بالفعل في عام 2023، أي بعد عطلة عيد الميلاد.

بيكيه قلق

تؤكد المصادر المقربة التي نقلت عنها صحيفة “الكونفيدنسال” المحلية، أنّه دخل من الباب الخلفي للمنزل لتجنّب جذب الانتباه، لأنه لا يريد أن تصبح حياته “سيرك”.

وعندما علم بيكيه أنه تم الإبلاغ عن أن شاكيرا هي الشخص الوحيد في الاجتماع، أخبر أنه كان هناك أيضًا.

وقال مقرّب من الطرفين: “تلك المعركة الإعلامية ، فقدناها منذ زمن طويل، والتي يكون فيها بيكيه الرجل السيئ فقط ما يثير قلقه”.

وفي هذا السياق، عقد اجتماع استمر بعد منتصف الليل، وقال مقرّب من شاكيرا “عندما يتوصلون إلى اتفاق، سيعلنون عنه في نفس الوقت”.

وتابع: “سيكون عندما يعلن كلاهما في نفس الوقت عن الاتفاقية التي توصلوا إليها. ستتمكن شاكيرا من الذهاب إلى ميامي لفترة من الوقت مع الصغار”.

خط أحمر.. لا للمحاكم!

عمل محاموه ومحامو شاكيرا بجد للتوصل إلى اتفاق، كما ذكرت المصادر قبل أيام قليلة. كان لدى الفريقين خط أحمر واحد أمر به عملاؤهما: ألّا تصل القضية إلى المحاكم. كانت هذه النقطة الوحيدة الواضحة لديهم. لذلك كان لا بدَّ من الاتفاق على شروط الانفصال مهما طال الأمر، ومهما استغرق.

وبينما كان كل هذا يحدث في مدينة برشلونة، كانت مكاتب كوزموس تعجّ بالمشاريع المعتادة والجديدة والأكبر.

و”كوزموس” شركة تمّ تأسيسها منذ شهور وشاركت فيها، من بين آخرين، الشهير الإسباني “إباي للانوس” ونادي برشلونة، جنبًا إلى جنب مع لاعبين آخرين، وهي منصة كرة قدم على الإنترنت.

تستمر الحياة، كما يقول المثل، وهذا ما يحدث عندما نتحدث عن بيكيه، الذي -في حالته- يواصل حياته مع “كلارا شيا”.

كلاهما يعملان في كوزموس ومع وجود أعضاء فريق نادي يومياً تقريباً في المكاتب، وسيشاهد الحبيبان الجديدان الآن أكثر من أي وقت مضى.

لا انتقال إلى أندورا

مع وجود العديد من المشاريع، كانت إحدى القضايا التي نوقشت هذه الأيام هي احتمال انتقال بيكيه إلى أندورا مع شريكته “كلارا”.

وبحسب مصادر قريبة منه، فلن يحدث شيء من هذا القبيل. والسبب هي أنّ “لديه الكثير من المشاريع في برشلونة للذهاب للعيش في الخارج”.

كما أوضحت المصادر نفسها، أن بيكيه ليس رئيسًا لنادي أندورا لكرة القدم، وهو أحد الأسباب التي ستدفعه لقضاء الكثير من الوقت في الإمارة.

على الرغم من وجود تكهنات حول فكرة إجراء محاكمة مثيرة للجدل، إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك لن يحدث في أي سيناريو. والأمور لم تكن في أفضل حالاتها بين شاكيرا وبيكيه.

و بينما خصّصت شاكيرا كلمات أغنيتها الأخيرة لوالد أطفالها، أعلن الأخير اعتزاله كرة القدم الخميس الماضي.