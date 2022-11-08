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باكستاني أراد دعم عمران خان بطريقة غريبة فكانت نهاية حياته (فيديو)

تعرض للصعق وسقط جثة هامدة

كتب خالد الأحمد
باكستاني يدعم عمران خان watanserb.com
باكستاني يدعم عمران خان
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وطن- سقط أحد أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق “عمران خان”، من علوٍّ شاهق، أثناء تسلّقه عموداً للكهرباء، احتجاجاً على محاولة اغتيال “خان”، التي وقعت منذ أيام.

بدأ بالتلويح للمتظاهرين فصعقه التيار الكهربائي

وظهر الشخص وهو يرتقي عموداً حديدياً شاهق الارتفاع، وسط عدد من الأشخاص، حيث وقفوا يراقبونه.

وعند وصوله إلى نهاية العمود، يبدأ بالتلويح بيده للمتظاهرين. وفجأة يصعقه التيار الكهربائي.

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وتُرى في الفيديو نيران اشتعلت بسبب “قلة التيار”، لتحرق الرجل قبل أن يسقط جثة هامدة على الأرض.

وقال موقع “aninews” الباكستاني، إنّ الرجل هو عامل تعرّضَ للصعق الكهربائي على طريق “موري”، في روابندي.

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وأفاد الموقع، أنه تمّ التعرّف على الرجل، ويُدعى زينات الله، ويبلغ من العمر 23 عاماً.

وأضاف المصدر، أنّ الرجل سقط مباشرة على الأرض، بعد التشبّث بأسلاك العمود، فاقداً للوعي بعد الصدمة، التي أعقبها سقوط مرعب.

وتمّ نقل المصاب إلى المستشفى، بعد وصول رجال الإنقاذ إلى المكان، لكنّه كان قد فارق الحياة.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل، تداولوا مقطعاً مصوّراً وثّق جانباً من محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق “عمران خان”، منذ أيام.

نجا عمران من موت محقّق

وأظهر المقطع لحظةَ إطلاق الرصاص على الحافلة المكشوفة، التي كان يستقلّها “خان”، وسط حشد جماهيري من أنصاره.

حيث انهال عليهم الرصاص فجأةَ كالمطر، وانبطح الجميع، ونجا “عمران خان” من موت محقّق، وأصيب برصاصة في قدمه.

وتمّ إلقاء القبض على مُطلِق النار من قبل أنصار “خان”، والذي اعترف خلال التحقيق معه بجريمته، أنه كان يستهدف اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق.

وتم نقل “خان” إلى المستشفى على الفور، لتلقّي العلاج اللازم، وكشف معالجوه من الأطباء أنّ حالته مستقرة.

وأظهر فيديو آخر لحظةَ دخول رئيس الوزراء السابق للمستشفى، بينما كان يعرج على قدمه، وكان يسنده مرافقون له.

احتجاجات واسعة

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، شهدت مناطق عديدة من البلاد احتجاجاتٍ شعبية من قبل قادة وأنصار حركة الإنصاف والمصالحة الباكستانية، يوم الاثنين، ضد محاولة اغتيال خان، حيث أغلق جميع الطرق الرئيسية عن طريق حرق الإطارات في المدينتين التوأمين، بما في ذلك الطريق السريع وطريق موري السريع.

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كما نظّم عمال وقادة حركة PTI احتجاجاتٍ في لاهور وكراتشي ومدن رئيسية أخرى، وأغلقوا الطرق، وسارَ عدد من أنصار الحركة باتجاه منزل حاكم البنجاب، مُردّدينَ شعارات مناهضة للحكومة.

وفي المدينتين التوأمين، حدثت اختناقات مرورية هائلة على جميع الطرق الرئيسية تقريبًا، بما في ذلك طريق بيشاور، وطريق IJP، وطريق سريناغار السريع، وطريق موري، وطرق ربط أخرى.

المصدرتويتر، موقع "aninews" الباكستاني، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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