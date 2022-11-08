الكويت تلغي مسمًى مهنياً للخليجيين بوزارة الداخلية ومصادر تكشف السبب

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وطن- كشفت مصادر كويتية، عن إلغاء مسمًّى مهني للخليجيين في وزارة الداخلية، وإرجاعه لمسمى خفير كما كان بالسابق.

القرار الذي أوردته صحيفة “تفتيش” الكويتية، يأتي ضمن خطة توحيد سلم الرواتب ومساواتهم بعلاوات العسكريين.

مصادر خاصة لتفتيش :

– الغاء مسمى مهني للخليجيين في وزارة الداخلية وارجاعه لمسمى خفير كما كان بالسابق وذلك ضمن خطة توحيد سلم الرواتب ومساواتهم بعلاوات اخوانهم العسكريين.@Moi_kuw#الكويت pic.twitter.com/bwCM43p2RM — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) November 9, 2022

عدم سفر المهنيين الخلييجين إلا بموافقة مسبقة

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وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في نهاية العام الماضي، تعميماً للمنافذ بعدم سفر المهنيين الخلييجين إلا بموافقة سابقة.

ولم يكن هذا التعميم يشتمل العسكريين، لأنه لا يحقّ للعسكري السفر إلا بإذن سابق، وهو معمول به في كافة المؤسسات العسكرية، وهو إجراء احترازي وأمني لوجوب أخذ الموافقات الأمنية السابقة السفر لها أو من عدمه.

أما الوافدون العاملون في وزارة الداخلية، فلا يستطيعون السفر إلا بإذن خروج سابق.

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والكثير من الخليجيين العاملين في وزارة الداخلية تحت مسمى “مهني”، لا تتطلب طبيعة عملهم الحضور اليومي، الأمر الذي يجعلهم يغادرون البلاد في وقت الراحة أو الإجازة الاسبوعية، ما يتسبّب في زيادة عدد الحالات.

تعديل المهن في كل قطاعات الدولة

وكانت الكويت قد اعتمدت يناير من العام الماضي، تعديلَ المهن في كل قطاعات الدولة وفقاً للدليل الخليجي الموحد.

وأي مهنة كانت معتمّدة قبل اعتماد الدليل تغير المسمى لها وفقاً للمهن المطابقة لها، حسب الدليل أو المقاربة لها.

كما تمّ إدراج المسميات ضمن النظام الآلي الجديد في الهيئة سواء في خدمة أسهل أو البوابة الإلكترونية الداخلية، التي أطلق العمل بها قبل أيام.