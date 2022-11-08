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الانتخابات الأمريكية.. تهديد بقنبلة وترامب يربك المشهد

تأهب استخباراتي وأمني ضد تهديدات محتملة

كتب خالد الأحمد
ترامب watanserb.com
ترامب
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وطن- تحقِّقُ شرطة مدينة “كينر ديسكفري” الأمريكية، في تهديد بوجود قنبلة في موقع الاقتراع للانتخابات النصفية، وهو مدرسة تم إخلاؤها صباح اليوم، الثلاثاء.

التهديد الثاني الذي تتلقاه المدرسة خلال 5 أيام

وأشار مسؤولون إلى أنّ هذا هو التهديد الثاني، الذي تتلقاه المدرسة خلال خمسة أيام، وأدى إلى قيام السلطات بإجلاء الطلاب منها في ذلك اليوم، وتفتيشها والتأكد من عدم وجود أي خطر.

وفتحت مراكز الاقتراح للإنتخابات النصفية، صباحَ الثلاثاء، أبوابَها أمام عشرات الملايين من الأميركيين، الذين سيختارون كلّ أعضاء مجلس النواب الـ 435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وحكام 36 ولايةً من أصل 50.

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وتحظى الانتخابات النصفية باهتمام كبير لدى الأمريكيين، لتأثيرها الواضح على الأجندة السياسية الأمريكية، وعلى الاتجاه الذي تسير نحوه البلاد.

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تهديد بوجود قنبلة

وقال موقع “ww ltv” الأمريكي، إن المسؤلين في مدينة “كينر” اضطُرّوا إلى نقل موقع اقتراع كينر، بعد أن تلقى تهديدًا بوجود قنبلة في يوم الانتخابات.

أكاديمية كينر ديسكفري

حدث ذلك في حوالي الساعة 10:00 صباحًا يوم الانتخابات، في مراكز الاقتراع في أكاديمية كينر ديسكفري للعلوم الصحية، حيث كان المسؤولون يحثّون الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في مدرسة أودوبون الابتدائية، الواقعة في 200 ويست لويولا درايف في كينر.

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وقال كاتب محكمة أبرشية جيفرسون “جون جيجنهايمر” للموقع، إنّ جميع أكشاك التصويت التي كانت في كينر ديسكفري، قد تمّ نقلها إلى مدرسة أودوبون الابتدائية، بحيث لا يكون هناك أي انقطاع في عملية التصويت.

الإدلاء بالأصوات دون خوف

من جانبه، قال مكتب سكرتير ولاية أريزونا في بيان الثلاثاء، إنّه يجري التحقيق في 18 حالةً على الأقل من حالات التخويف للناخبين في مناطق مختلفة من الولاية، منذ بدء التصويت المبكر في 12 أكتوبر الماضي.

وقال المكتب، إنه “يجب أن يكون الناخبون قادرين على الإدلاء بأصواتهم دون خوف من الترهيب”.

ووصف هؤلاء الأشخاص ما تعرّضوا له في مراكز التصويت بالترهيب من بعض الأشخاص الذي قاموا بمراقبتهم عن طريق المناظير، والتقطوا صورًا للوحات سيارتهم، واقتربوا منهم، مدّعينَ أنهم من الأجهزة المسؤولة عن أمن الانتخابات.

كارولينا .. مضايقات وترهيب

وفي ولاية كارولينا الشمالية قدّم ناخبون بلاغات عن تعرّضهم لمضايقات وترهيب في مراكز الاقتراع، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الانتخابات بالولاية.

قال بعض الناخبين، إنهم تعرّضوا للمضايقة أثناء خروجهم من مراكز الاقتراع، أو تم تصويرهم أثناء وقوفهم أمام المراكز بانتظار أن يدلوا بأصواتهم.

مسؤول في مجلس الانتخابات في الولاية، صرّح لوسائل إعلام، بأن الحوادث المرصودة معزولة، وأن سلطات إنفاذ القانون تراقبها.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي، إن التهديدات الأعلى تأتي في الولايات التي اعترض فيها الرئيس السابق “دونالد ترامب” على نتائج انتخابات 2020، مثل: أريزونا وكولورادو وجورجيا وميشيغان، وبنسلفانيا ونيفادا وويسكونسن.

فضلاً عن ذلك، سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بنشر عدد من أفراده في مراكز الاقتراع، للتعامل مع جرائم الانتخابات على الأرض.

ويرتقب أن يتواصل أؤلئك الأفراد مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، للتحقيق في أي تهديدات لمراكز الاقتراع.

ترامب: البلاد يجري تدميرها

وكان الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترامب”، أدلى اليوم بتصريحات، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات تجديد الكونغرس في ولاية فلوريدا، واصفاً إدارة الديمقراطيين في البلاد بـ”المُدمرة”.

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وتحدّث ترامب، عن الملفات التي تشغل بال الجمهوريين في الولايات المتحدة، مشيراً إلى قضية الهجرة، وقال إن الملايين يدخلون البلاد على نحو غير قانوني.

واستطرد ترامب، بأن “البلاد يجري تدميرها”، بينما تحتاج بشكل مُلِحٍّ إلى ضبطٍ أقوى للحدود، في إشارة إلى من يدخلون عن طريق المكسيك.

المصدرموقع "ww ltv" الأمريكي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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