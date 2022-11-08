الانتخابات الأمريكية.. تهديد بقنبلة وترامب يربك المشهد

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وطن- تحقِّقُ شرطة مدينة “كينر ديسكفري” الأمريكية، في تهديد بوجود قنبلة في موقع الاقتراع للانتخابات النصفية، وهو مدرسة تم إخلاؤها صباح اليوم، الثلاثاء.

التهديد الثاني الذي تتلقاه المدرسة خلال 5 أيام

وأشار مسؤولون إلى أنّ هذا هو التهديد الثاني، الذي تتلقاه المدرسة خلال خمسة أيام، وأدى إلى قيام السلطات بإجلاء الطلاب منها في ذلك اليوم، وتفتيشها والتأكد من عدم وجود أي خطر.

وفتحت مراكز الاقتراح للإنتخابات النصفية، صباحَ الثلاثاء، أبوابَها أمام عشرات الملايين من الأميركيين، الذين سيختارون كلّ أعضاء مجلس النواب الـ 435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وحكام 36 ولايةً من أصل 50.

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وتحظى الانتخابات النصفية باهتمام كبير لدى الأمريكيين، لتأثيرها الواضح على الأجندة السياسية الأمريكية، وعلى الاتجاه الذي تسير نحوه البلاد.

تهديد بوجود قنبلة

وقال موقع “ww ltv” الأمريكي، إن المسؤلين في مدينة “كينر” اضطُرّوا إلى نقل موقع اقتراع كينر، بعد أن تلقى تهديدًا بوجود قنبلة في يوم الانتخابات.

أكاديمية كينر ديسكفري

حدث ذلك في حوالي الساعة 10:00 صباحًا يوم الانتخابات، في مراكز الاقتراع في أكاديمية كينر ديسكفري للعلوم الصحية، حيث كان المسؤولون يحثّون الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في مدرسة أودوبون الابتدائية، الواقعة في 200 ويست لويولا درايف في كينر.

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وقال كاتب محكمة أبرشية جيفرسون “جون جيجنهايمر” للموقع، إنّ جميع أكشاك التصويت التي كانت في كينر ديسكفري، قد تمّ نقلها إلى مدرسة أودوبون الابتدائية، بحيث لا يكون هناك أي انقطاع في عملية التصويت.

الإدلاء بالأصوات دون خوف

من جانبه، قال مكتب سكرتير ولاية أريزونا في بيان الثلاثاء، إنّه يجري التحقيق في 18 حالةً على الأقل من حالات التخويف للناخبين في مناطق مختلفة من الولاية، منذ بدء التصويت المبكر في 12 أكتوبر الماضي.

وقال المكتب، إنه “يجب أن يكون الناخبون قادرين على الإدلاء بأصواتهم دون خوف من الترهيب”.

ووصف هؤلاء الأشخاص ما تعرّضوا له في مراكز التصويت بالترهيب من بعض الأشخاص الذي قاموا بمراقبتهم عن طريق المناظير، والتقطوا صورًا للوحات سيارتهم، واقتربوا منهم، مدّعينَ أنهم من الأجهزة المسؤولة عن أمن الانتخابات.

كارولينا .. مضايقات وترهيب

وفي ولاية كارولينا الشمالية قدّم ناخبون بلاغات عن تعرّضهم لمضايقات وترهيب في مراكز الاقتراع، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الانتخابات بالولاية.

قال بعض الناخبين، إنهم تعرّضوا للمضايقة أثناء خروجهم من مراكز الاقتراع، أو تم تصويرهم أثناء وقوفهم أمام المراكز بانتظار أن يدلوا بأصواتهم.

مسؤول في مجلس الانتخابات في الولاية، صرّح لوسائل إعلام، بأن الحوادث المرصودة معزولة، وأن سلطات إنفاذ القانون تراقبها.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي، إن التهديدات الأعلى تأتي في الولايات التي اعترض فيها الرئيس السابق “دونالد ترامب” على نتائج انتخابات 2020، مثل: أريزونا وكولورادو وجورجيا وميشيغان، وبنسلفانيا ونيفادا وويسكونسن.

فضلاً عن ذلك، سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بنشر عدد من أفراده في مراكز الاقتراع، للتعامل مع جرائم الانتخابات على الأرض.

ويرتقب أن يتواصل أؤلئك الأفراد مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، للتحقيق في أي تهديدات لمراكز الاقتراع.

ترامب: البلاد يجري تدميرها

وكان الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترامب”، أدلى اليوم بتصريحات، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات تجديد الكونغرس في ولاية فلوريدا، واصفاً إدارة الديمقراطيين في البلاد بـ”المُدمرة”.

وتحدّث ترامب، عن الملفات التي تشغل بال الجمهوريين في الولايات المتحدة، مشيراً إلى قضية الهجرة، وقال إن الملايين يدخلون البلاد على نحو غير قانوني.

واستطرد ترامب، بأن “البلاد يجري تدميرها”، بينما تحتاج بشكل مُلِحٍّ إلى ضبطٍ أقوى للحدود، في إشارة إلى من يدخلون عن طريق المكسيك.