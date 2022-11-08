“اعتزال يوسف سيف”.. أحدث الشائعات في مسلسل استهداف قطر والمعلق الشهير يرد

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وطن– أثار تداول شائعة اعتزام المعلق القطري يوسف سيف، اعتزالَ التعليق بعد مباراة افتتاح بطولة كأس العالم التي تجمع بين قطر والإكوادر قبل أقلّ من أسبوعين، تفاعلاً كبيراً، كونَ هذه الشائعة تنضم إلى قائمة طويلة من الشائعات، التي تم ترديدها بشأن استضافة قطر لأكبر حدث كروي عالمي.

عاااجل ورسمياً 🚨|| إعتزال يوسف سيف عن التعليق ❌.. مباراة قطر والاكوادور افتتاحية كأس العالم ستكون الأخيرة له 💔! أشهر العبارات التي تذكرها له ؟؟ pic.twitter.com/ZRzn0Qm2Y6 — مآڪس (@7DexU) November 6, 2022

البداية كانت مع ترديد أنباء عن اعتزال يوسف سيف، قبل أن يظهر الأخير في مقطع فيديو، ليدحض هذه الشائعة.

يوسف سيف يردّ على الشائعة

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قال سيف، في مقطع فيديو نشره المذيع القطري “أيمن جادة”، إنّه يتعرض للكثير من الشائعات التي ينفيها جملةً وتفصيلاً.

وأضاف، أنه يشتاق كثيراً للتعليق على مباريات كأس العالم، ويشتاق أكثر للتعليق على مباريات ما بعد المونديال.

تناقل البعض أخباراً عن نية المعلق الكبير يوسف سيف الاعتزال بمناسبة كأس العالم في قطر وقد سألت العزيز أبو محمد عن الأمر فوافاني بما يلي : pic.twitter.com/EWgRIak1lW — أيمن جادَه (@aymanjada) November 6, 2022

انتشار مكثّف للشائعة

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تداول شائعة اعتزال “يوسف سيف” فسّرها نشطاء، بأنها جزءٌ من حملة شائعات تتعرض لها قطر من قِبل جهات بعينها، بسبب استضافة قطر للبطولة.

وقال “بو غانم”: “ارى أن إشاعة خبر اعتزال المعلق المخضرم يوسف سيف أمر إيجابي للغاية حتى يعي البعض بأن هناك جهات معروفه تتعمد نشر الشائعات بهدف البلبلة ظنا منهم بأنها مؤثرة وأيضا هي رسالة للبعض ليرفع مستوى الوعي ولا ينشر كل خبر خاصة ما تخص بطولة كأس العالم”.

ارى بإن ..

اشاعة خبر اعتزال المعلق المخضرم/يوسف سيف

أمر { ايجابي للغايه } حتى يعي البعض

بإن هناك جهات معروفه تتعمد نشر الشائعات

بهدف البلبله .. ظنا" منهم بإنها مؤثره

وايضا" هي رساله للبعض

ليرفع مستوى الوعي ولا ينشر كل خبر

خاصة ماتخص بطولة كأس العالم ..#قطر_محلوه #حياكم_قطر pic.twitter.com/9Ua7NHvifB — بوغانم (@DOHA_1973) November 6, 2022

الدعوة للتوعية بتفادي الانجرار وراء الشائعات، أثيرت بعدما لوحظ حجم الانتشار الكبير في شائعة اعتزال يوسف سيف، قبل التحقق من الأمر.

🚨 المعلق القدير يوسف سيف يعتزل التعليق وافتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور أخر مباراة سيعلق عليها. @MaajedTV#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/F2pgujr6C6 — محمد (@j3ymlwl) November 6, 2022

رسميًا | اعتزال يوسف سيف🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

المباراة الاخيرة له كمعلق ستكون المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين قطر والاكوادور pic.twitter.com/g1YCah0TKV — بيشو (@besho_fcb1) November 6, 2022

المعلق القطري المخضرم يوسف سيف،تاريخ عريض في صعيد التعليق ويعد من خيرة من يصف المباريات عطفاً على خبرات العريضة وثقافته الواسعة، الأستاذ يوسف يفترض أن يكرم في مونديال قطر بمشاركتة مع كوكبة من سيصف النزلات، لأن ذلك خير تكريم لعميد المعلقين العرب .. pic.twitter.com/wqvOcQPspV — عبدالمحسن الجحلان (@AAljahlan) November 7, 2022

المعلق القدير والمخضرم يوسف سيف خير ختام لمسيرته في التعليق على افتتاح كاس العالم 2022

ابو محمد حامل راية معلقي الزمن الجميل والذي عاصر كؤوس عالم عديدة

ختامية مستحقة للصوت الذي سنشتاق له كثيرا 💔 pic.twitter.com/uOyr9d8zYf — ماجد الجهني (@MaajedTV) November 4, 2022

رسمياً | مباراة قطر والإكوادور ستكون الأخيرة للمعلق يوسف سيف. pic.twitter.com/O497zWQLtP — Ashraf (@GREAT_BARCELONA) November 6, 2022

قطر تردّ على الحملات المعادية

وتتعرض قطر لحملة غير مسبوقة من الشائعات والاستهداف، بسبب استهدافها بطولة كأس العالم.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، إنّ بلاده تتعرض لحملة ممنهجة ضدها منذ 12 عاماً، منذ اختيارها لاستضافها كأس العالم؛ وهي حملة لم تواجهها أي دولة أخرى حظيت بحق استضافة هذه البطولة.

وأضاف أنّه من المفارقات اللعب على هذا الوتر في دول أوروبية، تسمي نفسها ديمقراطيات ليبرالية، وبيّن أنّ هذا التصرف ينمّ عن غطرسة وعنصرية، كما نقلت عنه شبكة “الجزيرة”.

وصرّح الوزير القطري، بأنّ التغطية الإعلامية السلبية للمسابقة الكروية المنتظرة، تُعدّ بمثابة “معلومات مضللة”، مضيفاً أن التنظير من بعيد ليس حلّاً.

كما أكد في وقت سابق، أنّ الأسباب التي يقدّمها البعض لمقاطعة كأس العالم قطر 2022، لا تستند إلى أيّ منطق، وتتجاهل كلّ الإنجازات التي حققتها بلاده.

ورأى أنّ هناك كثيراً من النفاق في تلك الهجمات، التي تروّج لها نسبة قليلة من الأشخاص، في نحو 10 دول على الأكثر، والتي لا يمكن بأي حال أن تمثّل بقية الكوكب.

وأكد كذلك أن كأس العالم في قطر ستكون من أنجح البطولات وأكثرها أمناً في التاريخ، وعبّر عن أمله أنْ تكون البطولة حفلة تتسع للجميع، حيث يمكن للجميع اكتشاف قطر وثقافتها.