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كلنا أنور.. فتاة قاصر تفك لغز ذبحه في جريمة هزت المغرب!

تحمل الجثة عدة طعنات بأطرافه العلوية

كتب رفيف عبدالله
كلنا أنور.. فتاة قاصر تفك لغز ذبحه في جريمة هزت المغرب! watanserb.com
أنور العثماني
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وطن– يبدو أنّ قضية الطالب المغربي “أنور العثماني”، والتي تصدّرت التريند في المغرب بهاشتاج “كلنا أنور“، في طريقها إلى فكّ الغموض حولها.

فتاة قاصر!

حيث تمكّنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، من القبض على فتاة قاصر عمرها 17 عاماً.

جاء توقيف الفتاة على ضوء معلومات دقيقة، وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

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وذكرت صحيفة “هسبريس” المحلية، أنّ الفتاة القاصر مشتبَه بها في تورّطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت. والتي ذهب ضحيَّتها الطالبُ أنور، الذي يبلغ من العمر 20 سنة.

كلنا أنور

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وكانت الشرطة القضائية في طنجة، قد عثرت على جثة أنور العثماني في مسكنه بمفرده، وتحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة.

شريك آخر

كما أوقفت المصالح العامة للأمن الوطني، أحد أفراد عائلة الفتاة المشتبه بها، وذلك للاشتباه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية. وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.

كلنا أنور

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهنَ المراقبة الشرطية، لكونها قاصراً. بينما تم الاحتفاظ بقريبها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

وهزّت جريمة قتل أنور العثماني قبل أيام، البلاد حين تمّ العثور على جثته مذبوحاً من الوريد إلى الوريد، في مجمع سكني خاص بطلاب الجامعات.

كلنا أنور

وذكرت صحيفة “اليوم 24” المحلية، أنّه تمّ العثور على جثة الشاب “أنور”، في شقته بالمجمع السكني الحديقة، في حي مسنانة بطنجة شمال المغرب.

وتصدّر هاشتاج “كلنا أنور”، الترند المغربي على الشبكات الاجتماعية.

كلنا أنور

وينحدر أنور من مدينة العرائش، وكان يدرس في كلية العلوم بطنجة، وتم العثور على جثته من قبل سكان المنطقة، الذين قاموا على الفور بإبلاغ السلطات الأمنية.

هذا وقد أصيبت والدة الضحية التي حضرت فوراً إلى المكان، بصدمة من هول ما وقع لنجلها، وتعرضه للذبح بطريقة بشعة.

هذا، وتمّ نقل جثة المجني عليه إلى ثلاجة الأموات بمستشفى “الدوق دي طوفار”، من أجل تشريحها طبياً قبل تسليمها إلى عائلته.

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المصدرهسبريس- وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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