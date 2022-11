دروجبا يُوضح حقيقة إشهار إسلامه (صور)

- Advertisement -

وطن- أوضح الإيفواري ديدييه دروجبا (44 عاماً)، أسطورة كرة القدم المعتزل، حقيقةَ اعتناقه الإسلام، في تغريده عبر حسابه الشخصي، بعد التداول الواسع لصورة له وهو يقرأ صورة الفاتحة، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإيفوراي دروجبا في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، بشأن حقيقة إشهار إسلامه: “هذه القصة تنتشر بسرعة. لكنني لم أغير ديني”.

وتابع دروجبا، “كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين، الذين كنت أزورهم في قريتي فقط. لحظة من العمل الجماعي، الكثير من الحب والبركات للجميع .. من لا يحب النعم”.

This story is going viral 😅 but I haven’t changed religion.

This was just me paying respect to my Muslim brothers i was visiting in my village. A moment of togetherness.

Much love and blessings to all 🙏🏾

— Didier Drogba (@didierdrogba) November 7, 2022