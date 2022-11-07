الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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رياضة

دروجبا يُوضح حقيقة إشهار إسلامه (صور)

الإيفواري ديدييه دروجبا ينفي الشائعات المُتداولة بشأن إشهار إسلامه

كتب فارس أبو شيحة
ديدييه دروجبا watanserb.com
ديدييه دروجبا
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وطن- أوضح الإيفواري ديدييه دروجبا (44 عاماً)، أسطورة كرة القدم المعتزل، حقيقةَ اعتناقه الإسلام، في تغريده عبر حسابه الشخصي، بعد التداول الواسع لصورة له وهو يقرأ صورة الفاتحة، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإيفوراي دروجبا في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، بشأن حقيقة إشهار إسلامه: “هذه القصة تنتشر بسرعة. لكنني لم أغير ديني”.

حقيقة إشهار دروجبا إسلامه

وتابع دروجبا، “كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين، الذين كنت أزورهم في قريتي فقط. لحظة من العمل الجماعي، الكثير من الحب والبركات للجميع .. من لا يحب النعم”.

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وتداول النشطاء خلال الساعات الماضية، صورة للإيفوراي ديدييه دروجبا، برفقة الشيخ محمد صلاح الذي يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الحديث إشهار اللاعب لإسلامه.

مَن هو الإيفواري ديدييه دروجبا ؟!

ديدييه دروجبا، وهو لاعب إيفواري معتزل، من مواليد شهر مارس/أذار عام 1978 (44 عاماً)، كان يلعب في مركز الهجوم خلال مسيرته في كرة القدم.

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بدأت مسيرته الكروية من بوابة نادي لومان الفرنسي عام 1998، ثم غانغون، وبعدها أولمبيك مارسيليا، قبل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2004.

كما ولعب مع نادي غلطة سراي التركي، وشانغهاي شينهوا الصيني، وكان أخر محطاته الكروية في مشواره الاحترافي، مع فينيكس راسينغ الأمريكي عام 2017، ليعلن بعدها اعتزاله.

وشارك الإيفواري دروجبا في 497 مباراةً خلال مسيرته الكروية مع مختلف الأندية، استطاع من خلالها تسجيل 210 أهداف.

أما على صعيد المشاركات الدولية مع منتخب الإيفواري (ساحل عاج)، فقد شارك في 105 مباراة في مختلف البطولات والمسابقات، سجّل من خلالها 65 هدفاً، كما ونجح في قيادة بلاده للمشاركة في نسخة مونديال كأس العالم 2006.

المصدروطن + صفحة ديدييه دروجبا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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