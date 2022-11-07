دروجبا يُوضح حقيقة إشهار إسلامه (صور)

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وطن- أوضح الإيفواري ديدييه دروجبا (44 عاماً)، أسطورة كرة القدم المعتزل، حقيقةَ اعتناقه الإسلام، في تغريده عبر حسابه الشخصي، بعد التداول الواسع لصورة له وهو يقرأ صورة الفاتحة، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإيفوراي دروجبا في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، بشأن حقيقة إشهار إسلامه: “هذه القصة تنتشر بسرعة. لكنني لم أغير ديني”.

حقيقة إشهار دروجبا إسلامه

وتابع دروجبا، “كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين، الذين كنت أزورهم في قريتي فقط. لحظة من العمل الجماعي، الكثير من الحب والبركات للجميع .. من لا يحب النعم”.

This story is going viral 😅 but I haven’t changed religion.

This was just me paying respect to my Muslim brothers i was visiting in my village. A moment of togetherness.

Much love and blessings to all 🙏🏾 — Didier Drogba (@didierdrogba) November 7, 2022

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وتداول النشطاء خلال الساعات الماضية، صورة للإيفوراي ديدييه دروجبا، برفقة الشيخ محمد صلاح الذي يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الحديث إشهار اللاعب لإسلامه.

مَن هو الإيفواري ديدييه دروجبا ؟!

ديدييه دروجبا، وهو لاعب إيفواري معتزل، من مواليد شهر مارس/أذار عام 1978 (44 عاماً)، كان يلعب في مركز الهجوم خلال مسيرته في كرة القدم.

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بدأت مسيرته الكروية من بوابة نادي لومان الفرنسي عام 1998، ثم غانغون، وبعدها أولمبيك مارسيليا، قبل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2004.

كما ولعب مع نادي غلطة سراي التركي، وشانغهاي شينهوا الصيني، وكان أخر محطاته الكروية في مشواره الاحترافي، مع فينيكس راسينغ الأمريكي عام 2017، ليعلن بعدها اعتزاله.

خبر اسلام ديديه دروجبا لم يتم تأكيده حتي الأن والصور الرائجه كانت من حمله دعائية يقوم بها دروجباً استعداداً للانتخابات في ساحل العاج pic.twitter.com/vO2TyIPbik — Trend Ahlawy (@Trend_Ahlawy74) November 7, 2022

وشارك الإيفواري دروجبا في 497 مباراةً خلال مسيرته الكروية مع مختلف الأندية، استطاع من خلالها تسجيل 210 أهداف.

أما على صعيد المشاركات الدولية مع منتخب الإيفواري (ساحل عاج)، فقد شارك في 105 مباراة في مختلف البطولات والمسابقات، سجّل من خلالها 65 هدفاً، كما ونجح في قيادة بلاده للمشاركة في نسخة مونديال كأس العالم 2006.