وصف إباحي لكاميلا زوجة الملك تشارلز يضع “بي بي سي” في أزمة

وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة “مترو” البريطانية، مقطع فيديو يظهر” خطأ في الترجمة ” بثته هيئة الإذاعة البريطانية “البي بي سي” على المباشر، عند إعلانها لـ خبر تتويج الملك تشارلز عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

إذ أنه أثناء إعلان تشارلز الثالث ملكاً لـ بريطانيا رسميًا، السبت، ارتكبت هيئة الإذاعة البريطانية خطأ فادحًا في حق زوجته “كاميلا ” عقيلة الملك، والذي اعتبره البعض إهانة لها.

وقد تم هذا الإعلان في حفل تمت إقامته وفقًا للتقاليد القديمة والرمزية السياسية البريطانية.

حفل تتويج أصبح تشارلز تلقائيًا بموجبه ملكًا لـ بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس.

وبعد انتشار نبأ وفاة ملكة بريطانيا، كانت هيئة الإذاعة البريطانية الوطنية البريطانية تتبع الملك أثناء عودته إلى القصر، وقد رصد مشاهدو القناة الإخبارية المشهورة خطأً فادحًا في تغطية ” البي بي سي” .

أثناء نزول الملك تشارلز من طائرته في قصر بالمورال بـ بريطانيا، كان قراء الأخبار والخبراء في “بي بي سي” يتحدثون عن الملكة الراحلة وابنها الأكبر وزوجته كاميلا التي حازت لقب “Queen Consort”.

Oops.. BBC should really be more careful with their auto subtitles.. pic.twitter.com/ggAMqpgac7

— Johnny Nicks (@SadSensituv) September 9, 2022