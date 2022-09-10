السبت, سبتمبر 10, 2022
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وصف إباحي لكاميلا زوجة الملك تشارلز يضع “بي بي سي” في أزمة

كتب فهمي الورغمي
كاميلا و الملك تشارلز watanserb.com
كاميلا و الملك تشارلز
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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة “مترو” البريطانية، مقطع فيديو يظهر” خطأ في الترجمة ” بثته هيئة الإذاعة البريطانية “البي بي سي” على المباشر، عند إعلانها لـ خبر تتويج الملك تشارلز عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

عبارات إباحية في المباشر على ” البي بي سي”

إذ أنه أثناء إعلان تشارلز الثالث ملكاً لـ بريطانيا رسميًا، السبت، ارتكبت هيئة الإذاعة البريطانية خطأ فادحًا في حق زوجته “كاميلا ” عقيلة الملك، والذي اعتبره البعض إهانة لها.

وقد تم هذا الإعلان في حفل تمت إقامته وفقًا للتقاليد القديمة والرمزية السياسية البريطانية.

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حفل تتويج أصبح تشارلز تلقائيًا بموجبه ملكًا لـ بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس.

وبعد انتشار نبأ وفاة ملكة بريطانيا، كانت هيئة الإذاعة البريطانية الوطنية البريطانية تتبع الملك أثناء عودته إلى القصر، وقد رصد مشاهدو القناة الإخبارية المشهورة خطأً فادحًا في تغطية ” البي بي سي” .

خطأ في الترجمة يُحرج البي بي سي

أثناء نزول الملك تشارلز من طائرته في قصر بالمورال بـ بريطانيا، كان قراء الأخبار والخبراء في “بي بي سي” يتحدثون عن الملكة الراحلة وابنها الأكبر وزوجته كاميلا التي حازت لقب “Queen Consort”.

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كان مذيع البي بي سي يشرح الاختلاف بين لقب “ريجينا” الذي حملته إليزابيث كـ ملكة وليست زوجة ملك ولا يمكن أن تحمله كاميلا، ولكن بدلاً من عرض كلمة “ريجينا” في الترجمة، ظهرت كلمة ” فاجينا” أو ” المهبل ” بدلاً من ذلك.

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وتداول المستخدمون صور الخطأ المحرج بعد فترة وجيزة على نطاق واسع عبر تويتر، كتب أحدهم تغريدة مرفقة بصورة من تليفزيونه الخاص وفقًا لصحيفة مترو: “عفوًا .. يجب أن تكون ” البي بي سي” أكثر حرصًا في الترجمة التلقائية ..”.

في حين كتب آخر بأن: “ترجمات بي بي سي تسيء بشكل مذهل للمشاهدين”

يشار في هذا السياق إلى إن تشارلز (73 عاما) هو الوريث الشرعي للعرش البريطاني منذ عام 1952 بعد أربع سنوات من ولادته في قصر باكنغهام.

و تعليقا عن وفاة والدته، قال الملك تشارلز : ” تمثل وفاة والدتي الحبيبة، جلالة الملكة، لحظة حزن كبيرة لي ولجميع أفراد عائلتي.”

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المصدرتويتر، البي بي سي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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