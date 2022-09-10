وصف إباحي لكاميلا زوجة الملك تشارلز يضع “بي بي سي” في أزمة

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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة “مترو” البريطانية، مقطع فيديو يظهر” خطأ في الترجمة ” بثته هيئة الإذاعة البريطانية “البي بي سي” على المباشر، عند إعلانها لـ خبر تتويج الملك تشارلز عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

عبارات إباحية في المباشر على ” البي بي سي”

إذ أنه أثناء إعلان تشارلز الثالث ملكاً لـ بريطانيا رسميًا، السبت، ارتكبت هيئة الإذاعة البريطانية خطأ فادحًا في حق زوجته “كاميلا ” عقيلة الملك، والذي اعتبره البعض إهانة لها.

وقد تم هذا الإعلان في حفل تمت إقامته وفقًا للتقاليد القديمة والرمزية السياسية البريطانية.

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حفل تتويج أصبح تشارلز تلقائيًا بموجبه ملكًا لـ بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس.

وبعد انتشار نبأ وفاة ملكة بريطانيا، كانت هيئة الإذاعة البريطانية الوطنية البريطانية تتبع الملك أثناء عودته إلى القصر، وقد رصد مشاهدو القناة الإخبارية المشهورة خطأً فادحًا في تغطية ” البي بي سي” .

خطأ في الترجمة يُحرج البي بي سي

أثناء نزول الملك تشارلز من طائرته في قصر بالمورال بـ بريطانيا، كان قراء الأخبار والخبراء في “بي بي سي” يتحدثون عن الملكة الراحلة وابنها الأكبر وزوجته كاميلا التي حازت لقب “Queen Consort”.

Oops.. BBC should really be more careful with their auto subtitles.. pic.twitter.com/ggAMqpgac7 — Johnny Nicks (@SadSensituv) September 9, 2022

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كان مذيع البي بي سي يشرح الاختلاف بين لقب “ريجينا” الذي حملته إليزابيث كـ ملكة وليست زوجة ملك ولا يمكن أن تحمله كاميلا، ولكن بدلاً من عرض كلمة “ريجينا” في الترجمة، ظهرت كلمة ” فاجينا” أو ” المهبل ” بدلاً من ذلك.

وتداول المستخدمون صور الخطأ المحرج بعد فترة وجيزة على نطاق واسع عبر تويتر، كتب أحدهم تغريدة مرفقة بصورة من تليفزيونه الخاص وفقًا لصحيفة مترو: “عفوًا .. يجب أن تكون ” البي بي سي” أكثر حرصًا في الترجمة التلقائية ..”.

في حين كتب آخر بأن: “ترجمات بي بي سي تسيء بشكل مذهل للمشاهدين”

يشار في هذا السياق إلى إن تشارلز (73 عاما) هو الوريث الشرعي للعرش البريطاني منذ عام 1952 بعد أربع سنوات من ولادته في قصر باكنغهام.

و تعليقا عن وفاة والدته، قال الملك تشارلز : ” تمثل وفاة والدتي الحبيبة، جلالة الملكة، لحظة حزن كبيرة لي ولجميع أفراد عائلتي.”