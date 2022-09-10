هدية كوشنر لملك المغرب جعلته يشعر بالسعادة.. ما هي؟

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وطن- ما تزال مذكرات “خرق التاريخ ” لجاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب، و كبير المستشارين في البيت الأبيض وفي حملتي ترامب الانتخابيتين لعامي 2016 و2020، تثير الكثير من الجدل خاصة عند الحديث عن الدُول العربية المُشاركة في موجة التطبيع الأخيرة مع إسرائيل أو ما يُعرف إعلاميا بـ”اتفاقات أبراهام”.

كوشنر في المغرب

ويشير كوشنر في الفصل السابع والخمسين من مذكراته – 512 صفحة- التي تُعد الأحدث لمسؤول في إدارة دونالد ترامب، أنه طار على رأس وفد إسرائيلي، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020 نحو العاصمة المغربية الرباط، في أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، معتبرا هذا الحدث بـ ” التاريخي”.

ويقول كوشنر مُتحدثا عن ذلك، أنه قد حل بالعاصمة الرباط، وبرفقته مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شباط بصفته ممثلا لدولة إسرائيل ومعهما مسؤول أمريكي آخر.

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وقد توجهوا جميعا في البداية لزيارة ضريح الملكين الراحلين، محمد الخامس والحسن الثاني، للترحم عليهما والتوقيع على الدفتر الذهبي، قبل أن ينتقلوا جميعا في المساء إلى القصر الملكي.

وصف كوشنر اللقاء الذي كانت قد نقلته عدسات الكاميرا إلى العالم، عندما استقبله الملك، ومعه الوفد الإسرائيلي.

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حيث توسط الملك الجلسة بحضور مسؤولين مغاربة على غرار ولي العهد المولى الحسن، وخلفه شجرة العائلة الملكية التي تعود إلى الرسول محمد (ص) التي أشار إليها كوشنر في مذكراته، واصفا الاستقبال الملكي له بـ” الدافئ ” بقدر المستطاع في ظل احترازات وباء كورونا.

وكتب كوشنر في مذكراته أنه في هذا اللقاء تحديدا، تم استكمال إجراءات التوقيع النهائي على اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وذلك إضافة إلى وضعه توقيعه كممثل للولايات المتحدة الأمريكية باعتبار الأخيرة جزءا من هذا الاتفاق الذي يتضمن فتح مكتبي الاتصال الإسرائيلي والمغربي في كل من الرباط وتل أبيب.

أيضا، إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل والتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والسياحة والماء والأمن الغذائي وغيرها.

هدية كوشنر للملك محمد السادس

ويقول كوشنر في ذات الفصل من مذكراته، أنه بعد استكمال مراسيم التوقيع النهائي على اتفاقية التطبيع ” قدمت للملك هدية: وهي عبارة عن الخريطة الرسمية الجديدة لوزارة الخارجية الأمريكية للمغرب، والتي تضمنت الصحراء الغربية داخل أراضي البلاد.”

وعن ردة فعل الملك المغربي محمد السادس عند تقديمه الهدية، يقول كوشنر أن “الملك كان مبتهجًا بالاعتراف ( الأمريكي) وكذلك العلاقات التي أقيمت حديثًا لبلاده مع إسرائيل.”

وختم كوشنر حديثه عن هذا اللقاء والحدث بالقول: “في ذلك المساء، بينما احتفل الناس في الشوارع بهذا الاتفاق الهامّ، أعدّ المغاربة لنا وجبة كوشير في قصر الضيوف المترامي الأطراف.”

ويشار في هذا السياق إلى أن مذكرات جاريد كوشنر، مستشار للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قد تضمنت أيضا تصرحيات وأحداث تخص العديد من الأنظمة العربية، يُكشف عنها لأول مرة في الكتاب الصادر منذ أسبوعين في الولايات المتحدة الأمريكية.