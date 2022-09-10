السبت, سبتمبر 10, 2022
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حياتنا

نهاية مأساوية لـ3 شباب تونسيين قضوا خنقا في بئر عميقة

كتب خالد السعدي
اختناق شباب تونسيين في بئر watanserb.com
اختناق شباب تونسيين في بئر
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وطن– أثيرت حالة من الحزن والصدمة في تونس، بعد مصرع ثلاثة شبان أثناء تنظيفهم إحدى الآبار.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى إغماء أحد الأشخاص أثناء تنظيف ونزح المياه داخل البئر، فنزل شقيقه مسرعا، الذي كان خارج البئر لإنقاذه، فأغمي عليه كذلك.

وعندما تفطّن زميلهما الثالث حاول بدوره إنقاذهما فجرى له ما جرى لزميليه، حيث تُوفوا جميعا إثر بعد استنشاقهم لهذا الغاز القاتل.

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وفور الإبلاغ عن الحادثة، تم الدفع بفرقة الحماية المدنية بالوسلاتية معززة بفرقة القيروان فرقة الغوص بسوسة لانتشال الجثث من داخل البئر.

وأصيب ثلاثة من أفراد الحماية المدنية بحالة اختناق أثناء أدائهم لواجبهم المهني.

وتم نقل هؤلاء المصابين إلى مستشفى ابن الجزار بالقيروان لتلقي العلاج و حالتهم حاليا مستقرة، وفق إعلام محلي.

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في سياق متصل، قالت النقابة الأساسية للحماية المدنية بالقيروان، في بيان، إن ثلاثة لقوا مصرعهم داخل بئر عميقة بمنطقة العلا نتيجة استنشاقهم غاز كبريتيد الهيدروجين H2S السام.

وطالبت النقابة، بتوفير معدات الحماية الفردية و أجهزة كشف الغازات السامة للأعوان لنجاعة التدخل والمحافظة على الأرواح البشرية .

و”كبريتيد الهيدروجين” عبارة عن مركب كيميائي تحت تركيبة H2S وهو غاز عديم اللون وقابل للاشتعال وكريه الرائحة ويشبه رائحة البيض الفاسد ويؤدي إلى الوفاة.

ويمتاز كبريتيد الهيدروجين بثقله مقارنة من الهواء، ولذلك يكون موجود عادّة في الأماكن العميقة على غرار البئر العميقة المعنية.

وبسبب إنتاج الجسم البشري لكبريتيد الهيدروجين بصورة طبيعية يمكن له تحمل نسبة بسيطة من كبريتيد الهيدروجين وذلك لوجود إنزيمات في الجسم للتخلص من سميته، حيث يتم أكسدة الغاز لينتج عنصر الكبريت غير الضار.

لكن عند عبور حاجز الخطر (300 إلى 350 جزء بالمليون) لا يمكن للإنزيمات المؤكسدة أن تحدِّد الكمية الموجودة وبالسرعة المناسبة.

و معظم أجهزة الإنذار المتوفرة لدى معظم الشركات والجهات المختلفة تطلق تنبيها عند وصول تركيزه إلى مدى بين 5 إلى 10 جزء بالمليون، وتطلق إنذارًا أقصى بالخطر عند وصول التركيز إلى 15 جزء بالمليون.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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