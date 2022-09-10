ميا خليفة تتحايل على “انستجرام” وتنشر صورها عارية تماماً دون أن يتم حجبها!

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وطن– فجرت الممثلة الإباحية السابقة، ميا خليفة، مخيلة أكثر من متابع لها عبر صور جديدة نشرتها على “انستجرام”.

ونشرت ميا خليفة، أو “مايا خليفة”، صورها وهي بدون ملابس، وغطت الأماكن الحساسة في جسدها بحقيبة ضخمة.

من الصعب ارتداء ملابس

وعقبت ميا خليفة على الصور بالقول: “من الصعب جدًا ارتداء الملابس في درجة الحرارة هذه في نيويورك”.

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ودائماً ما تنشر ميا خليفة (28 عاماً)، صوراً جريئة لها وهي ترتدي ملابس فاضحة.

View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

ولكن نجمة الأفلام الإباحية السابقة، تحدت “انستجرام” هذه المرة بصورة دون ملابس. حيث يجب أن نتذكر أن التطبيق يمكنه حظر المحتوى إذا كان يعتبره غير لائق.

سانتي لوران

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وغطت ميا جسدها عن الـ 27 مليون متابع لها، بحقيبة سوداء فاخرة من ماركة سانتي لوران.

ويمكن للمشاهد أن يرى بوضوح أن الشابة لا ترتدي أي شيء. وتركت الكثير لخيال معجبيها.

وكانت ميا خليفة قد هاجمت النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو، بعد إعلان انفصاله عن كاميلا مورون.

ليوناردو دي كابريو

وكتبت ميا في تغريدة عبر تويتر: “ربما ليس ليو الذي يتخلى عن فتياته بمجرد أن يبلغن من العمر 25 عامًا. ربما تتفوق عليه فتياته عندما يتشكل دماغهن بالكامل في سن . 25 ويدركن أنهن لا يرغبن في أن يكونوا مع رجل يبلغ من العمر 47 عامًا”.

Maybe it’s not Leo dumping his girls as soon as they turn 25, maybe his girl’s outgrow him when their brain fully forms at 25 and they realize they don’t want to be with a 47 year old manchild 🫠 — Mia K. (@miakhalifa) August 31, 2022

هذا وقد لمّحت ميا إلى انفصالها عن خطيبها الموسيقي البورتوريكي جي كورتيز.

كانت خليفة وعشيقها البورتوريكي ، جي كورتيز ، يتواعدان منذ نوفمبر 2021 . وبدا كل شيء بينهما على ما يرام.

انفصال غامض

والمثير للدهشة أن ميا خليفة كانت صريحة بشأن علاقتها بالموسيقي. وكثيراً ما كانت تشارك صوراً لهما. ولكن الآن، بدا كل شيء وكأنه ينهار.

ففي يوم 15 من الشهر الجاري، نشرت ميا عبر “تيك توك” رسالة غامضة. مما دفع بعض المعجبين إلى التكهن بأن العلاقة إما واجهت عقبة أو انفصلت بالفعل.

وحصد الفيديو على أكثر من 95000 إعجاب حتى الآن. ويمكن رؤية ميا وهي تلقي بقبضتها تجاه الكاميرا. وكتبت: “عندما تنضج عاطفيًا خلال علاقة بأكملها. ولكنك لم تهرب من حرب أهلية في لبنان لتربية ابن شخص آخر بالغ . ”