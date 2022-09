ميا خليفة تتحايل على “انستجرام” وتنشر صورها عارية تماماً دون أن يتم حجبها!

- Advertisement -

وطن– فجرت الممثلة الإباحية السابقة، ميا خليفة، مخيلة أكثر من متابع لها عبر صور جديدة نشرتها على “انستجرام”.

ونشرت ميا خليفة، أو “مايا خليفة”، صورها وهي بدون ملابس، وغطت الأماكن الحساسة في جسدها بحقيبة ضخمة.

وعقبت ميا خليفة على الصور بالقول: “من الصعب جدًا ارتداء الملابس في درجة الحرارة هذه في نيويورك”.

- Advertisement -

ودائماً ما تنشر ميا خليفة (28 عاماً)، صوراً جريئة لها وهي ترتدي ملابس فاضحة.

ولكن نجمة الأفلام الإباحية السابقة، تحدت “انستجرام” هذه المرة بصورة دون ملابس. حيث يجب أن نتذكر أن التطبيق يمكنه حظر المحتوى إذا كان يعتبره غير لائق.

- Advertisement -

وغطت ميا جسدها عن الـ 27 مليون متابع لها، بحقيبة سوداء فاخرة من ماركة سانتي لوران.

ويمكن للمشاهد أن يرى بوضوح أن الشابة لا ترتدي أي شيء. وتركت الكثير لخيال معجبيها.

وكانت ميا خليفة قد هاجمت النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو، بعد إعلان انفصاله عن كاميلا مورون.

وكتبت ميا في تغريدة عبر تويتر: “ربما ليس ليو الذي يتخلى عن فتياته بمجرد أن يبلغن من العمر 25 عامًا. ربما تتفوق عليه فتياته عندما يتشكل دماغهن بالكامل في سن . 25 ويدركن أنهن لا يرغبن في أن يكونوا مع رجل يبلغ من العمر 47 عامًا”.

Maybe it’s not Leo dumping his girls as soon as they turn 25, maybe his girl’s outgrow him when their brain fully forms at 25 and they realize they don’t want to be with a 47 year old manchild 🫠

— Mia K. (@miakhalifa) August 31, 2022