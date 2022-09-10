مفاجأة في البلد المرشح بقوة لاستضافة كأس العالم للأندية 2022

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وطن – كشفت تقارير صحفية، عن البلد المرشحة بقوة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2022، تحت رعاية وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مطلع العام المقبل.

وقالت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أقوى الدول المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية النسخة المقبلة، المتوقع إقامتها في شهر فبراير عام 2023.

أمريكا المرشح الأقوى لاستضافة كأس العالم للأندية 2022

كما وبينت الصحيفة، بأن أمريكا وضعت عرض أقوى من دولة الإمارات والصين، الذين يسعون كذلك لاستضافة هذه البطولة داخل بلادهم.

موعد كأس العالم للأندية 2022

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وأردفت، ” من المحتمل أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في شهر فبراير 2023، على أن تستضيفها هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية”.

The United States is being considered as the host for the Club World Cup in February 2023, per @As_TomasRoncero pic.twitter.com/4T81xFwWlp — B/R Football (@brfootball) September 9, 2022

كانت النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية، قد أقيمت داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توج بها فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا عام 2020، على حساب نظيره البرازيلي بالميراس. كما وحل في المركز الثالث الأهلي المصري، كما ويليه الهلال السعودي في المركز الرابع.

المشاركين في البطولة

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ومن المقرر أن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، في النسخة القادمة في حال نجاح إقامتها، ريال مدريد الإسباني، الوداد البيضاوي المغربي، وسياتل ساوندرز الأمريكي. كما وأوكلاند سيتي من دولة أوقيانوسيا، وفريق ممثل عن البلد المنظمة للبطولة.

📰الآس | هناك إمكانية لإقامة كأس العالم للأندية في أمريكا بعد تراجع إمكانية إقامته في أبو ظبي أو الصين، بالرغم من عدم وجود تاريخ محدد لإقامة البطولة إلا أن هناك تاريخ متوقع وهو أوائل شهر فبراير 2023. pic.twitter.com/0G4od2LRvI — ABBAS (@Abbasmoha_2) September 9, 2022

كما وسيتم بطل أمريكا الجنوبية مع آواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022، فلامنجو البرازيلي أو نظيره أتلتيكو باراناينسي. فيما لم يحدد بعد الممثل عن قارة آسيا حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، بأن دولة البرازيل استضافت النسخة الأولى للبطولة عام 2000، ويليها اليابان 8 مرات. والإمارات 5 مرات، والمغرب وقطر مرتين.