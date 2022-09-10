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رياضة

مفاجأة في البلد المرشح بقوة لاستضافة كأس العالم للأندية 2022

كتب فارس أبو شيحة
أمريكا مرشح بقوة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2022 watanserb.com
أمريكا مرشح بقوة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2022
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وطن – كشفت تقارير صحفية، عن البلد المرشحة بقوة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2022، تحت رعاية وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مطلع العام المقبل.

وقالت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أقوى الدول المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية النسخة المقبلة، المتوقع إقامتها في شهر فبراير عام 2023.

أمريكا المرشح الأقوى لاستضافة كأس العالم للأندية 2022

كما وبينت الصحيفة، بأن أمريكا وضعت عرض أقوى من دولة الإمارات والصين، الذين يسعون كذلك لاستضافة هذه البطولة داخل بلادهم.

موعد كأس العالم للأندية 2022

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وأردفت، ” من المحتمل أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في شهر فبراير 2023، على أن تستضيفها هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية”.

كانت النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية، قد أقيمت داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توج بها فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا عام 2020، على حساب نظيره البرازيلي بالميراس. كما وحل في المركز الثالث الأهلي المصري، كما ويليه الهلال السعودي في المركز الرابع.

المشاركين في البطولة

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ومن المقرر أن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، في النسخة القادمة في حال نجاح إقامتها، ريال مدريد الإسباني، الوداد البيضاوي المغربي، وسياتل ساوندرز الأمريكي. كما وأوكلاند سيتي من دولة أوقيانوسيا، وفريق ممثل عن البلد المنظمة للبطولة.

كما وسيتم بطل أمريكا الجنوبية مع آواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022، فلامنجو البرازيلي أو نظيره أتلتيكو باراناينسي. فيما لم يحدد بعد الممثل عن قارة آسيا حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، بأن دولة البرازيل استضافت النسخة الأولى للبطولة عام 2000، ويليها اليابان 8 مرات. والإمارات 5 مرات، والمغرب وقطر مرتين.

المصدروطن + آس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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