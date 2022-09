مفاجأة في البلد المرشح بقوة لاستضافة كأس العالم للأندية 2022

- Advertisement -

وطن – كشفت تقارير صحفية، عن البلد المرشحة بقوة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2022، تحت رعاية وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مطلع العام المقبل.

وقالت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أقوى الدول المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية النسخة المقبلة، المتوقع إقامتها في شهر فبراير عام 2023.

كما وبينت الصحيفة، بأن أمريكا وضعت عرض أقوى من دولة الإمارات والصين، الذين يسعون كذلك لاستضافة هذه البطولة داخل بلادهم.

وأردفت، ” من المحتمل أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في شهر فبراير 2023، على أن تستضيفها هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية”.

The United States is being considered as the host for the Club World Cup in February 2023, per @As_TomasRoncero pic.twitter.com/4T81xFwWlp

— B/R Football (@brfootball) September 9, 2022