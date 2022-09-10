السبت, سبتمبر 10, 2022
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ما الغرض من وجود الخطوط السوداء على مرايا السيارة؟

كتب معالي بن عمر
الخطوط السوداء في مرايا السياراة watanserb.com
الخطوط السوداء في مرايا السياراة
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وطن-تعتبر المرايا جزء من أجزاء معدات السيارة الضرورية، ووجودها يضمن سلامة أي سائق سيارة. كما أن ثلاثة من هذه المرايا، تسمح للسائق بمراقبة الطريق باستمرار والانتباه لما يحدث خلال القيادة.

ومع ذلك، فإن وجود شريط أسود عمودي على شكل خطوط منقطة على المرآة الخارجية يثير العديد من الأسئلة. ولا شك في أنك لاحظت وجود هذا الشريط العمودي على مرآة الرؤية الخلفية من قبل. ومع ذلك، ما زلت لا تعرف ما هو الغرض منه.

فيما يلي استعرضت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، فوائد الخطوط السوداء الموجودة على مرايا السيارة:

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ما فائدة الشريط العمودي الأسود على المرآة الخارجية؟

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تعتبر مرآة الرؤية الخلفية عنصرًا أساسيًا في أي سيارة، فهي لا تضمن سلامة السائق فحسب، بل تضمن أيضًا سلامة الركاب. من خلال ضمان الرؤية الجيدة على الطريق، سواء في الخلف أو على الجانبين، لن يضطر السائق إلى إدارة رأسه بانتظام في جميع الاتجاهات. لهذا السبب يجب تزويد كل سيارة بثلاث مرايا: الأولى، تقع داخل مقصورة الركاب على مستوى الزجاج الأمامي، والثانية على يسار السائق والأخيرة على يمين السائق، أي بجانب الراكب، وفق ما ترجمته “وطن“.

وعلى الرغم من كل شيء، هناك جزء من الطريق لا يمكن تغطيته بالمرايا المختلفة. تُعرف هذه المنطقة التي يتعذر الوصول إليها باسم النقطة العمياء. وبالتالي، فإن عدم الانتباه إلى النقطة العمياء قد يتسبب في وقوع حادث خطير أو حتى مميت.

المرآة شبه الكروية للحد من النقاط العمياء

لا يتم تعديل المرآة الخارجية وفقًا للطريقة التي يتبناها كل سائق فحسب، ولكن أيضًا وفقًا لطراز كل سيارة. وبالتالي، تحتوي المرآة شبه الكروية على مرآة على انحناءات أقل على الجانب الخارجي من أجل الحد من النقاط العمياء قدر الإمكان.

تكشف المرايا عن وجود مركبات أو أشياء أخرى، على مستوى النقاط العمياء الجانبية
تكشف المرايا عن وجود مركبات أو أشياء أخرى، على مستوى النقاط العمياء الجانبية
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لذلك تتميز المرايا شبه الكروية بهذه المنطقة الخارجية المنفصلة عن بقية المرآة بشريط رأسي أسود على شكل خطوط منقطة. يسمح هذا الجزء المنحني قليلاً بتقليل النقاط العمياء ولكن أيضًا لتوسيع مجال الرؤية. الجزء الآخر من المرآة يعمل كمرآة كلاسيكية. كما يفضل استخدام المرايا شبه الكروية على جانب السائق.

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ومن خلال تعديلها وفقًا للوضع الذي تتبناه على عجلة القيادة، ستكون قيادتك أكثر أمانًا في المدينة أو على الطريق السريع، حيث تكون تغييرات الشوارع أكثر تكرارًا عند التجاوز. وبالتالي، فإن هذا الشريط الرأسي الأسود يحد من مخاطر الحوادث وفي نفس الوقت ينقذ العديد من الأرواح.

مرآة النقطة العمياء الخاصة كبديل

تكشف المرايا عن وجود مركبات أو أشياء أخرى، على مستوى النقاط العمياء الجانبية، وذلك بفضل ما يسمى بنظام المرآة المزدوجة. إذا كانت سيارتك لا تحتوي على واحدة، فمن الممكن تمامًا تجهيز مرآة الرؤية الخلفية بهذا الجهاز. كل ما عليك فعله هو إرفاقه بمرآتك الخارجية. بفضل هذا الأخير، سيتم توسيع مجال رؤيتك بشكل كبير، فضلا عن ذلك، تتوفر عدة موديلات معروضة للبيع.

يتم تثبيت مرآة النقطة العمياء الخاصة على مرآة الرؤية الخلفية

هذه المرآة سهلة التركيب، حيث يتم توصيل هذا الجهاز مباشرة بالمرآة الجانبية باستخدام مجموعة التثبيت الخاصة به. اعتمادًا على النموذج المختار، يمكنك إرفاقه بأعلى المرآة أو بجانبها أو بالجزء السفلي منها. سيتم التثبيت بسرعة ولن تحتاج إلى أي أدوات. هذا يوسع مجال رؤيتك بشكل كبير.

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مرآة النقطة العمياء الخاصة تلتصق بمرآة الرؤية الخلفية

يجب وضع المرآة مباشرة بالقرب من إحدى المرايا باستخدام شريط لاصق في الخلف، يكون سريع التثبيت والتركيب، ويمكن بعد ذلك تعديل هذه المرآة بفضل قاعدتها الدوارة. الجانب السلبي في هذه المرآة أن أبعادها أصغر مقارنة بمرآة النقطة العمياء.

النقطة العمياء
النقطة العمياء

وختامًا، بصفتك سائقًا، من الضروري توخي الحذر على الطريق وهذا يتضمن التحقق من سيارتك، بما في ذلك المرايا.

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المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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