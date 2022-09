كم تبلغ ثروة التونسية أنس جابر خلال مشوارها في عالم التنس؟!

- Advertisement -

وطن – تواصل النجمة التونسية أنس جابر 28 عاماً، التألق على صعيد المستوى والألقاب خلال مشوارها الاحترافي في عالم كرة المضرب (التنس) في البطولات الدولية الكبرى.

فقد نجحت التونسية جابر، كأول سيدة عربية وأفريقية في العبور إلى المباراة النهائية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس خلال الأيام القليلة الماضية، منذ انطلاقها عام 1987.

تبلغ ثروة التونسية أنس جابر لاعبة كرة التنس، منذ بداية مسيراتها الاحترافية في عالم كرة التنس حتى يومنا هذا. مبلغ يقدر ب 6.244.915 مليون دولار أمريكي، وهي مجموع الجوائز المادية.

كما وتوجت لاعبة كرة التنس جابر، 3 ألقاب. خلال مسيرتها في البطولات الدولية، وهي الآن أمام تحدي جديد للتتويج بالبطولة الرابعة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وتصنف التونسية أنس جابر في المركز الثاني، وفق تصنيف رابطة المحترفات للتنس للسيدات، وهو أعلى تصنيف لها حتى الآن.

وبعد نجاح التونسية جابر بالوصول إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ضمنت اللاعبة من حصد مكافأة مالية تقدر ب1.3 مليون دولار أمريكي. وهو المبلغ الذي سيحصل عليه من يحتل مركز وصافة البطولة.

Finals baby! 🔥 See you tomorrow! #TeamOJ pic.twitter.com/huarzCQYr3

وفي حال تمكنت التونسية أنس جابر، السبت، من تحقيق الفوز على منافستها البولندية إيغا شفيونتيك، في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، فستنال مبلغ 2.6 مليون دولار، إلى جانب حصد لقبها الرابع في مشوارها الاحترافي.

وبمجرد وصول التونسية جابر تحت قيادة مواطنها عصام جلالي إلى نهائي البطولة، تمكنت من التواجد في بطولة “الماسترز” لأول مرة في مسيرتها، والتي ستقام في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

كما وستقام نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، السبت، بين التونسية أنس جابر ونظيرتها البولندية إيغا شفيونتيك على لقب البطولة. في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

That final feeling 🙌

Ons Jabeur and Iga Swiatek will battle for the women's singles title!@Cadillac Iconic Moments | #USOpen pic.twitter.com/Lmew6L98zx

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2022