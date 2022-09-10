السبت, سبتمبر 10, 2022
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رياضة

كم تبلغ ثروة التونسية أنس جابر خلال مشوارها في عالم التنس؟!

كتب فارس أبو شيحة
ثروة أنس جابر لاعبة كرة التنس التونسية watanserb.com
ثروة أنس جابر لاعبة كرة التنس التونسية
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وطن – تواصل النجمة التونسية أنس جابر 28 عاماً، التألق على صعيد المستوى والألقاب خلال مشوارها الاحترافي في عالم كرة المضرب (التنس) في البطولات الدولية الكبرى.

فقد نجحت التونسية جابر، كأول سيدة عربية وأفريقية في العبور إلى المباراة النهائية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس خلال الأيام القليلة الماضية، منذ انطلاقها عام 1987.

ثروة أنس جابر

تبلغ ثروة التونسية أنس جابر لاعبة كرة التنس، منذ بداية مسيراتها الاحترافية في عالم كرة التنس حتى يومنا هذا. مبلغ يقدر ب 6.244.915 مليون دولار أمريكي، وهي مجموع الجوائز المادية.

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كما وتوجت لاعبة كرة التنس جابر، 3 ألقاب. خلال مسيرتها في البطولات الدولية، وهي الآن أمام تحدي جديد للتتويج بالبطولة الرابعة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وتصنف التونسية أنس جابر في المركز الثاني، وفق تصنيف رابطة المحترفات للتنس للسيدات، وهو أعلى تصنيف لها حتى الآن.

مكافأة أنس جابر في بطولة أمريكا المفتوحة

وبعد نجاح التونسية جابر بالوصول إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ضمنت اللاعبة من حصد مكافأة مالية تقدر ب1.3 مليون دولار أمريكي. وهو المبلغ الذي سيحصل عليه من يحتل مركز وصافة البطولة.

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وفي حال تمكنت التونسية أنس جابر، السبت، من تحقيق الفوز على منافستها البولندية إيغا شفيونتيك، في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، فستنال مبلغ 2.6 مليون دولار، إلى جانب حصد لقبها الرابع في مشوارها الاحترافي.

موعد نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

وبمجرد وصول التونسية جابر تحت قيادة مواطنها عصام جلالي إلى نهائي البطولة، تمكنت من التواجد في بطولة “الماسترز” لأول مرة في مسيرتها، والتي ستقام في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

كما وستقام نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، السبت، بين التونسية أنس جابر ونظيرتها البولندية إيغا شفيونتيك على لقب البطولة. في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) عند الساعة العاشر مساءً، فيما ستكون بتوقيت تونس والجزائر وتونس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة

وستنقل أحداث نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. عبر قناة (beIN Sports HD 5)، الرياضية القطرية الناقل الحصري لمنافسات البطولة الدولية.

يشار إلى أن التونسية جابر تمكنت من الوصول إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد فوزها على الفرنسية كارولين غارسيا بنتيجة 2-0.

المصدروطن + العربي الجديد + صفحة أنس جابر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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