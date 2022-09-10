صور خطيبة سعد لمجرد في أحضانه تشعل السوشال ميديا .. من هي غيثة العلاكي! (شاهد)

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وطن – في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف تقرير صحفي، أنّ الفنان المغربي سعد لمجرد احتفل بخطوبته على صديقته المقربة غيثة العلاكي منذ أيام، ويستعدان لإقامة حفل الزفاف بسرية تامة.

نقل الخبر موقع “صدى البلد” المصري، عن مصادر مقربة من النجم المغربي سعد لمجرد، وقال إن “لمجرد” قرر إقامة حفل عائلي للخطوبة.

سعد لمجرد يعايد عايد غيثة العلاكي

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سعد لمجرد عايد غيثة العلاكي بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورة له رفقتها، ةأرفقها بتعليق جاء فيه:” عيد ميلاد سعيد غويثة الله يخليك ليا، لديك مكانة خاصة جدا في قلبي وستظل دائما وأبدا، الله يحفظك ليا ياربي”.

واضاف “لمجرد” قائلا:”كل عام وأنت بالف خير، مهما حاولت التعبير عن نفسي، لن يكون أبدا ذلك كافيا في حقك غويثة”.

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من هي غيثة العلاكي؟!

ذاع اسم غيثة العلاكي منذ 2014، حيث شوهد سعد لمجرد معها في أكثر من صورة انتشرت آنذاك على تطبيقات السوشيال ميديا.

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وآنذاك تضاربت الأقاويل حول علاقة الثنائي، وانتشرت أنباء عبر حسابات إخبارية، تفيد بارتباط كلاهما بعضهما البعض، ولقى الخبر انتشار ملحوظ.

وخرج سعد لمجرد من صمته، ورد وقتها على هذه الأنباء، مؤكداً أن غيثة صديقة مقربة ويعتبرها فرد من العائلة.

وفي أغسطس 2018، حاز أسم صديقة سعد المجرد غيثة العلاكي على معدلات بحث مرتفعة، بعدما أشارت تقارير مغربية، أن لمجرد جرى إيقافه في مطار فرنسا على خلفية تهمة الاغتصاب التي تخلص منها مؤخراً.

وما أثار اندهاش جمهوره، أن أو من اتصل به، هو صديقته غيثة العلاكي، مما زاد من التكهنات حولا علاقتهما.

وفسر “لمجرد” وقتها القصة الحقيقية.

وذكر أنه كان من الصعب أن تصل بالعائلة لكي يخبرهم بالأمر. لذا فضل أن يتصل صديقته لأنها صاحبة خبرة في التعامل مع هذه الأمور.

ومن وقتها وأصبح أسم غيثة العلاكي مرتبط بالنجم المغربي الشاب أينما ذهب.

كما ترددت حولهما عديد الشائعات التي تفيد بزواجهما.

جدير بالذّكر انّ الفنان المغربي أثار جدلاً مع الفنانة اللبنانية إليسا، في حفلٍ أحياه الثنائي السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة.

وشهد الحفل في جدة سوبردوم، وصلات غزل وأحضان بين إليسا وسعد. حيث قبّل يدها أثناء أداء أغنيتهما “من أول دقيقة”.

سعد لمجرد يُغازل إليسا في حفله بجدة. pic.twitter.com/rEQy4Qyo3J — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 18, 2022

كما ظهر الثنائي في كواليس الحفل، حيث كانت إليسا تستعرض فستانها للمجرد الذي مازحها بتقليد حركاتها.