السبت, سبتمبر 10, 2022
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صورة بكاء الأمير تشارلز بحرقة على وفاة والدته الملكة إليزابيث تثير تفاعلا

كتب خالد السعدي
بكاء الأمير تشارلز بحرقة على وفاة والدته الملكة إليزابيث watanserb.com
بكاء الأمير تشارلز بحرقة على وفاة والدته الملكة إليزابيث
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وطن– أثير تفاعل كبير، مع صورة الأمير تشارلز الثالث الذي سيتم تنصيبه في وقت لاحق من اليوم، ملكا لبريطانيا، ظهر فيها متأثرا بشدة على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التي توفيت مساء الخميس، بعد أزمة صحية طارئة.

وبينت الصورة، تشارلز وهو داخل سيارته، وعيناه حمراوان، ويبكي بحرقة؛ تأثرا برحيل والدته التي جذب خبر وفاتها اهتمام العالم أجمع بعدما رحلت عن عمر ناهز 96 عاما.

وحازت صورة تشارلز على تعاطف الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لكون أن تقدمه في السن لم يمنعه من التأثر الشديد بوفاته والدته.

بكاء الأمير تشارلز على وفاة والدته

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ومن المقرر أن يُعلن تشارلز، اليوم السبت، ملكا من على شرفة قصر سانت جيمس في مراسم رسمية بعد يومين على وفاة والدته إليزابيث الثانية.

وقال قصر باكنغهام، إن الملك تشارلز سيجري تنصيبه بشكل رسمي، السبت، خلال اجتماع للمجلس الذي يرتب خلافة العرش في قصر سانت جيمس.

وسينعقد الاجتماع عند التاسعة من صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، وذلك على مرحلتين، حيث يعلن تولي الملك الجديد العرش، ثم يؤدي العاهل القسم.

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وعند الواحدة ظهرا (بالتوقيت المحلي)، سيكون هناك إعلان رئيسي على الساعة الواحدة من خلال شرفة تطل على ساحة في قصر سانت جيمس.

وألقى تشارلز الثالث، مساء الجمعة، خطابا تعهد فيه باحترام البلاد والدستور، وأشاد بالتضحيات التي بذلتها والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية طيلة 7 عقود من جلوسها على العرش.

وقال: “مبادئنا ما تزال كما هي والمهمات الملكية والمسؤوليات مستمرة، وسأعمل على خدمة الجميع بولاء وحب”.

وأضاف أن تنصيبه ملكه سيجعله غير قادر على التفرغ للأعمال الخيرية كما كان يفعل من ذي قبل، لكنه أشار إلى أن هناك من سيتولى الأمر بأمانة.

كما أعلن الملك الجديد، في الخطاب الذي حظي بمتابعة واسعة في بريطانيا، تسمية الأمير وليام الذي يبلغ 40 عاما، وليا لعهد بريطانيا وأميرا لويلز.

وتستمر مدة الحداد في بريطانيا على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لمدة أسبوع بعد الجنازة التي أشار القصر الملكي إلى أن موعدها سيعلن في الوقت المناسب.

المصدررصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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