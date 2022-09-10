السبت, سبتمبر 10, 2022
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اقتصاد

سعر الدولار في السودان السبت 10 سبتمبر 2022

كتب وطن
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان
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وطن– شهِد سعر الدولار في السودان، اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، استقراراً ملحوظاً وفق نشرة صادرة عن بنك الخرطوم.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم 574 جنيهاً للشراء، و578.30 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وبلغ سعر اليورو، اليوم السبت، في السودان في البنوك 573.25 جنيهاً للشراء، و577.55 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

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وسجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان 660.21 جنيهاً للشراء، و665.16 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في السودان الجمعة 9 سبتمبر 2022

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.65 جنيهاً للشراء، و153.85 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 156.40 جنيهاً للشراء، و157.57 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 156.91 جنيهاً للشراء، و158.09 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

بينما سجّل سعر الدينار البحريني في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1522.9 جنيهاً للشراء، و1534.34 جنيهاً للبيع.

انهيار العملة السودانية

وكانت المؤسسات المالية الدولية وأمريكا ودول أوروبية، قد أوقفت مساعدات مالية مجدولة للسودان تقدر بمليارات الدولارات، عقب استيلاء الجيش على السلطة الذي قطع عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، مما أدى لنقص حادٍّ في الدولار وانهيار كبير في سعر الجنيه.

ومن ضمن هذه الأموال دعمٌ مباشر بملايين الدولارات للميزانية العامة، خُصّصت لبرامج مكافحة الفقر ودعم مالي مباشر للفئات الهشة، لتخفيف العبء على الإنفاق الحكومي.

وفاقمت القبضة العسكرية على السلطة في السودان، من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في الانفراج خلال عهد رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، الذي نجح في إعادة السودان للمجتمع الدولي بعد حصار اقتصادي وعزلة دولية قاربت 3 عقود.

المصدررصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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