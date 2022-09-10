رئيس “كابيتر” فجر مفاجأة وكشف مصير ملايين الدولارات المتهم بسرقتها (فيديو)

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وطن- في مفاجأة من العيار الثقيل وبعد أيام من الجدل الدائر بشأن شركة كابيتر ـ شركة مصرية متخصصة بمجال التجارة الإلكترونية ـ، خرج محمود نوح رئيس الشركة الذي غادر مصر، عن صمته في أول ظهور له عبر مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب.

أزمة “كابيتر” تشعل مصر

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اشتعلت بأزمة كابيتر للتجارة الإلكترونية، التي افتعلها الأخوان محمود وأحمد نوح مؤسسي الشركة، بعدما انتشرت أخبار صادمة، تشير لهروبهم فجأة بتمويل يصل إلى 33 مليون دولار.

وفي مداخلة مفاجئة له مساء اليوم، مع عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر” قال محمود نوح رئيس شركة كابيتر الموجود خارج البلاد، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأزمات الاقتصادية العالمية كانت هي سبب التأثير على أعمال الشركة.

حرب روسيا واوكرانيا سبب التعثر وحضرنا الخميس ١ سبتمبر كان عندنا اجتماع مجلس إدارة بصفتي الرئيس.. محمود نوح رئيس مجلس ادارة كابيتر يوضح

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/uQ1oaAFDhD #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/UfbqGxXrTS — الحكاية (@Elhekayashow) September 10, 2022

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وفي مفاجأة صادمة قال إن الـ33 مليون دولار التي تم الحصول عليها في جولة تمويلية، واتهم هو وأخوه بسرقتها والهروب بها، تم إنفاقها بالكامل على الشركة.

وشدد “نوح” أنه لم يهرب بـ33 مليون دولار خارج مصر، لكن هذا المبلغ كان من جولة تمويلية في سبتمبر 2021، وتم إنفاقها على أعمال الشركة.

مداخلة محمود نوح مع عمرو أديب

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وتابع محمود نوح أن هناك شركة إماراتية بها 19 مستثمرا هي المالكة لشركة “كابيتر” وأنه وأخوه كانا من المؤسسين للشركة.

اللي حصل لكابيتر مش هيأثر على الشركات الناشئة في مصر .. محمود نوح رئيس مجلس ادارة كابيتر يوضح

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/YpIzfdLP9I #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/BsPsktkVuR — الحكاية (@Elhekayashow) September 10, 2022

وقال لعمرو أديب إن الأخبار التي تم تناقلها أثرت على سمعة الشركة وعلى حياتهم الشخصية.

مضيفا أنه خلال الأيام المقبلة سيتم التواصل لحل مع مجلس الإدارة الحالي للشركة.

وعن سبب سفره خارج مصر، كشف أنه فعل ذلك حتى يمكنه التعامل مع المستثمرين، لافتا إلى أنه لم يهرب ولم يتم إدانته في أي قضايا أو أزمات حتى الآن.

في فوضى لكن الشركة لحد دلوقتي بتمارس عملها .. محمود نوح رئيس مجلس ادارة كابيتر

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/WOfKYNkFyH #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/23Q3ZtttVK — الحكاية (@Elhekayashow) September 10, 2022

وأوضح أنه يتم الآن التواصل مع مجلس الإدارة الحالي للشركة.

وكانت أنباء هروب محمود وأحمد نوح خارج مصر وسرقتهما لملايين الدولارات من أموال المستثمرين المصريين، دفعت مجلس إدارة شركة “كابيتر” للخروج عن الصمت سريعًا.

حيث أصدر مجلس إدارة الشركة بيانا جاء فيه أنه “اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فورًا”.

وعن أسباب سقوط شركة “كابيتر” وهروب مؤسسيها إلى خارج مصر قبل السقوط في أيدي الأمن، كشف محمد أبو رية، مدير المنشأة بشركة كابيتر في تصريحات صحفية، أن الأزمة بدأت قبل عدة أشهر.

وذلك حين فوجئ العاملين داخل الشركة ـ بحسب روايته ـ بوجود مشكلات مالية لا تُعد ولا تحصى، بدأت من عدم القدرة على سداد المديونات الخاصة بشركات المقاولات التي عملت على توفير جميع مستلزمات مقرات الشركة على مدار الفترة السابقة.

وتابع “أبو رية”:”تفاقمت الأزمة بعد ذلك وصولًا إلى عدم سداد رواتب الموظفين ما خلق فجوة كبيرة بالداخل، وصلت إلى اعتداء بعض موظفي قطاع المبيعات على مقرات الشركة، ومن هنا دق إنذار الخطر حول ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.”

ويشار إلى أن محمود نوح وأخيه، هما مؤسسي شركة سويفل وشغلا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في سويفل. وفي عام 2020 أعلنوا خروجهم منها، ليؤسسا شركة كابيتر بعد دمج سويفل مع كوينز جامبيت جروب وإدراجها في بورصة «ناسداك»، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.