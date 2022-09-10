السبت, سبتمبر 10, 2022
الرئيسيةالهدهدرئيس "كابيتر" فجر مفاجأة وكشف مصير ملايين الدولارات المتهم بسرقتها (فيديو)
الهدهد

رئيس “كابيتر” فجر مفاجأة وكشف مصير ملايين الدولارات المتهم بسرقتها (فيديو)

كتب باسل النجار
محمود نوح watanserb.com
محمود نوح
- Advertisement -

وطن- في مفاجأة من العيار الثقيل وبعد أيام من الجدل الدائر بشأن شركة كابيتر ـ شركة مصرية متخصصة بمجال التجارة الإلكترونية ـ، خرج محمود نوح رئيس الشركة الذي غادر مصر، عن صمته في أول ظهور له عبر مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب.

أزمة “كابيتر” تشعل مصر

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اشتعلت بأزمة كابيتر للتجارة الإلكترونية، التي افتعلها الأخوان محمود وأحمد نوح مؤسسي الشركة، بعدما انتشرت أخبار صادمة، تشير لهروبهم فجأة بتمويل يصل إلى 33 مليون دولار.

وفي مداخلة مفاجئة له مساء اليوم، مع عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر” قال محمود نوح رئيس شركة كابيتر الموجود خارج البلاد، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأزمات الاقتصادية العالمية كانت هي سبب التأثير على أعمال الشركة.

- Advertisement -

وفي مفاجأة صادمة قال إن الـ33 مليون دولار التي تم الحصول عليها في جولة تمويلية، واتهم هو وأخوه بسرقتها والهروب بها، تم إنفاقها بالكامل على الشركة.

وشدد “نوح” أنه لم يهرب بـ33 مليون دولار خارج مصر، لكن هذا المبلغ كان من جولة تمويلية في سبتمبر 2021، وتم إنفاقها على أعمال الشركة.

وائل غنيم يلحق بحمزة نمرة ويعود لمصر بعد أخذ الأمان من نظام السيسي

مداخلة محمود نوح مع عمرو أديب

- Advertisement -

وتابع محمود نوح أن هناك شركة إماراتية بها 19 مستثمرا هي المالكة لشركة “كابيتر” وأنه وأخوه كانا من المؤسسين للشركة.

وقال لعمرو أديب إن الأخبار التي تم تناقلها أثرت على سمعة الشركة وعلى حياتهم الشخصية.

مضيفا أنه خلال الأيام المقبلة سيتم التواصل لحل مع مجلس الإدارة الحالي للشركة.

وعن سبب سفره خارج مصر، كشف أنه فعل ذلك حتى يمكنه التعامل مع المستثمرين، لافتا إلى أنه لم يهرب ولم يتم إدانته في أي قضايا أو أزمات حتى الآن.

وأوضح أنه يتم الآن التواصل مع مجلس الإدارة الحالي للشركة.

وكانت أنباء هروب محمود وأحمد نوح خارج مصر وسرقتهما لملايين الدولارات من أموال المستثمرين المصريين، دفعت مجلس إدارة شركة “كابيتر” للخروج عن الصمت سريعًا.

حيث أصدر مجلس إدارة الشركة بيانا جاء فيه أنه “اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فورًا”.

وعن أسباب سقوط شركة “كابيتر” وهروب مؤسسيها إلى خارج مصر قبل السقوط في أيدي الأمن، كشف محمد أبو رية، مدير المنشأة بشركة كابيتر في تصريحات صحفية، أن الأزمة بدأت قبل عدة أشهر.

وذلك حين فوجئ العاملين داخل الشركة ـ بحسب روايته ـ بوجود مشكلات مالية لا تُعد ولا تحصى، بدأت من عدم القدرة على سداد المديونات الخاصة بشركات المقاولات التي عملت على توفير جميع مستلزمات مقرات الشركة على مدار الفترة السابقة.

وتابع “أبو رية”:”تفاقمت الأزمة بعد ذلك وصولًا إلى عدم سداد رواتب الموظفين ما خلق فجوة كبيرة بالداخل، وصلت إلى اعتداء بعض موظفي قطاع المبيعات على مقرات الشركة، ومن هنا دق إنذار الخطر حول ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.”

ويشار إلى أن محمود نوح وأخيه، هما مؤسسي شركة سويفل وشغلا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في سويفل. وفي عام 2020 أعلنوا خروجهم منها، ليؤسسا شركة كابيتر بعد دمج سويفل مع كوينز جامبيت جروب وإدراجها في بورصة «ناسداك»، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.

تسريب خطير.. تورط ضباط مصريين بتجارة الحشيش والآثار والجيش يستنفر (شاهد)

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

وائل غنيم يلحق بحمزة نمرة ويعود لمصر بعد أخذ الأمان من نظام السيسي

حياتنا

مصر.. صور لمعلمين بملابسهم الداخلية داخل فصل تثير الجدل! (شاهد)

الهدهد

جلسة تدليك وصور عارية.. طبيب سعودي يتعرض للاختطاف والابتزاز في مصر.. تفاصيل!

الهدهد

كبدة الاختيار.. الجيش المصري يسحب الإعلان بعد موجة سخرية

الهدهد

تسريب خطير.. تورط ضباط مصريين بتجارة الحشيش والآثار والجيش يستنفر (شاهد)

الهدهد

جدري القرود يثير الذعر في مصر وتحذير هام للمصريين من الصحة

اقتصاد

بلومبرغ: توافق كبير داخل الحكومة المصرية على تخفيض قيمة الجنيه.. متى سيتم ذلك؟!

الهدهد

أبو الفتوح يكتب وصيته الأخيرة من السجن.. وسياسيون يتعاطفون معه ويقدمون طلباً للسيسي

الهدهد

الجيش المصري يكشف عن إنجاز جديد ويعلن افتتاح مطعم كبدة “الاختيار”!(شاهد)

حياتنا

فيديو مؤثر جداً.. لحظة وفاة مصري أثناء صلاة الفجر في مسجد بالغردقة

حياتنا

مصر.. قطعت عضو زوجها الذكري أثناء العلاقة الحميمية لأنه رفض لها هذا الطلب!

الهدهد

مصر تدرس وقف القطار الكهربائي بعد شهرين فقط من تشغيله.. والسبب “صادم”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“كأنهما توأم”.. شبيهة الملكة إليزابيث تفاجئ العالم بقرار “لا رجعة فيه”

وصف إباحي لكاميلا زوجة الملك تشارلز يضع “بي بي سي” في أزمة

طبيب الملكة إليزابيث الثانية يكشف سر انهيار وضعها الصحي فجأة

موقع أمريكي يكشف المستور وراء استقبال قيس سعيد لزعيم البوليساريو

توقف قلب أحد المشجعين يُوقف مباراة برشلونة وقادش (فيديو)

أحدث سعر للدولار وجميع العملات بالسوق السوداء في السودان والارتفاع مستمر

ما لا تعرفه عن كاميلا زوجة الملك تشارلز.. لماذا لا يحق لها حمل لقب ملكة؟

بعد مكتب الاتصال الإسرائيلي.. فضيحة جنسية جديدة بقنصلية أجنبية في المغرب

هدية كوشنر لملك المغرب جعلته يشعر بالسعادة.. ما هي؟

صور خطيبة سعد لمجرد في أحضانه تشعل السوشال ميديا .. من هي غيثة العلاكي! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC