السبت, سبتمبر 10, 2022
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رياضة

توقف قلب أحد المشجعين يُوقف مباراة برشلونة وقادش (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
توقف مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني watanserb.com
توقف مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني
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وطن – أوقف الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو 46 عاماً، مباراة برشلونة وقادش، بسبب تعرض أحد المشجعين من أنصار جماهير الأخير في المدرجات لأزمة قلبية مفاجئة، داخل ملعب (رامون دي كارنازا).

توقف مباراة برشلونة وقادش

وبدأت الواقعة المؤسفة عند الدقيقة ال82 من أحداث مباراة برشلونة أمام منافسه صاحب الأرض قادش، بعد هتافات الجماهير داخل المدرجات، للفت أنظار حكم المباراة سيرو بضروة توقف اللقاء، بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة صحية في مدرجات الملعب.

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كما وظهرت في مقاطع الفيديو والصور، قيام الأرجنتيني جيريماس كونان ليديسما حارس مرمى فريق قادش، بموقف إنساني عقب قيام بحمل حقيبة الصدمات الكهربائية والتوجه على وجه السرعة إلى المدرجات، من أجل أعطاءها للفريق الطبي الذي حاول إسعاف أحد المشجعين بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ.

نتيجة مباراة برشلونة وقادش

وحقق فريق برشلونة (البلوغرانا) الفوز النظيف على قادش، بهدفين نظيفين دون مقابل، قبل توقف المباراة بين كلا الفريقين عند الدقيقة ال82. ليستأنف بعدها اللقاء وينهي الفريق الكتالوني المباراة برباعية نظيفة.

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كما وسجل أهداف الفريق الكتالوني، الهولندي فرينكي دي يونج في الدقيقة ال55. والبولندي روبرت ليفاندفسكي 65، والإسباني أنسو فاتي عند الدقيقة ال86، والفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة ال92 من الوقت البديل.

وشهدت المباراة التفوق الواضح لفريق برشلونة على المنافس المستضيف قادش، على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 72%. على عكس الأخير وصل عدد تسديداته إلى 6 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 28%.

دوري أبطال أوروبا 2022-2023

ويستعد فريق برشلونة للمواجهة القوية والصعبة القادمة، أمام بايرن ميونخ الألماني، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت. كما وبفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 12 نقطة حتى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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