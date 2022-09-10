توقف قلب أحد المشجعين يُوقف مباراة برشلونة وقادش (فيديو)

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وطن – أوقف الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو 46 عاماً، مباراة برشلونة وقادش، بسبب تعرض أحد المشجعين من أنصار جماهير الأخير في المدرجات لأزمة قلبية مفاجئة، داخل ملعب (رامون دي كارنازا).

توقف مباراة برشلونة وقادش

وبدأت الواقعة المؤسفة عند الدقيقة ال82 من أحداث مباراة برشلونة أمام منافسه صاحب الأرض قادش، بعد هتافات الجماهير داخل المدرجات، للفت أنظار حكم المباراة سيرو بضروة توقف اللقاء، بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة صحية في مدرجات الملعب.

هذه لقطة اليوم… هذه اللقطة أهم من كل الأحداث في مباراة برشلونة وقادش وباقي مباريات الأسبوع. وبطلها الحارس الأرجنتيني خيرميس كونان ليديسما.pic.twitter.com/mpQY2CjRFr — Hasan Atieh | حسن عطيه (@HasanAtieh1) September 10, 2022

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كما وظهرت في مقاطع الفيديو والصور، قيام الأرجنتيني جيريماس كونان ليديسما حارس مرمى فريق قادش، بموقف إنساني عقب قيام بحمل حقيبة الصدمات الكهربائية والتوجه على وجه السرعة إلى المدرجات، من أجل أعطاءها للفريق الطبي الذي حاول إسعاف أحد المشجعين بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ.

نتيجة مباراة برشلونة وقادش

وحقق فريق برشلونة (البلوغرانا) الفوز النظيف على قادش، بهدفين نظيفين دون مقابل، قبل توقف المباراة بين كلا الفريقين عند الدقيقة ال82. ليستأنف بعدها اللقاء وينهي الفريق الكتالوني المباراة برباعية نظيفة.

تمنياتنا بالشفاء العاجل للمشجع الذي أصيب بأزمة قلبية أثناء مباراة برشلونة وقادش 🙏🤍 pic.twitter.com/wOM9p8MMnY — BlancosGlobal (@Blancos_Global) September 10, 2022

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كما وسجل أهداف الفريق الكتالوني، الهولندي فرينكي دي يونج في الدقيقة ال55. والبولندي روبرت ليفاندفسكي 65، والإسباني أنسو فاتي عند الدقيقة ال86، والفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة ال92 من الوقت البديل.

وشهدت المباراة التفوق الواضح لفريق برشلونة على المنافس المستضيف قادش، على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 72%. على عكس الأخير وصل عدد تسديداته إلى 6 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 28%.

رجل مباراة برشلونة وقادش بلا منازع 👏 pic.twitter.com/HYJAbFR6qJ — GOAL Arabia (@GoalAR) September 10, 2022

دوري أبطال أوروبا 2022-2023

ويستعد فريق برشلونة للمواجهة القوية والصعبة القادمة، أمام بايرن ميونخ الألماني، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

توقف مباراة برشلونة وقادش بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات 📸 وقيام حارس قادش بالجري مسرعًا نحو المدرجات للمساعدة بنقل المعدات الطبية إليهم 👏👏 pic.twitter.com/FGX8LKV5bB — Btolat.com (@Btolat) September 10, 2022

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت. كما وبفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 12 نقطة حتى يومنا هذا.