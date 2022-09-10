تستخدم العلامة التجارية زارا رموزًا سرية على الملابس.. هل تعرف معانيها؟

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وطن-في الحقيقة، لدينا جميعًا أسلوبنا الخاص، لاسيما عندما يتعلق الأمر باختيار الملابس. ومن المستحيل تجاهل بعض المتاجر التي تعتبر بالنسبة لنا رهانات آمنة. وبالنسبة لكثير من الناس، تعتبر العلامة التجارية الإسبانية زارا واحدة منهم.

لكن لسائل أن يسأل، ما السر وراء وجود بعض الرموز على ملصقات ملابس العلامة التجارية زارا؟

بحسب تقرير لمجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، فإن غالبية الملصقات المُحيطة بالملابس، تخبرنا عن تعليمات الغسيل والكي. لكن زارا، العلامة التجارية الأكثر شهرة في إمبراطورية إنديتكس، يدور حولها لغزًا معينًا حول الرموز الهندسية التي تظهر على ملصقاتها مثل، المثلث أو المربع والدائرة.

الملصق، منجم حقيقي للمعلومات

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وفق ترجمة “وطن“، عندما تشتري ملابس من متجر زارا، ترى سماكة هذه الملصقات على ملابسك إلى درجة أن بعض الناس يجدونها مزعجة عند اترداءها ويمزقونها على الفور. وهذا خطأ، لأن تلك المصقات منجم حقيقي للمعلومات المفيدة، حيث نجد الحجم وتعليمات الغسيل ومكان التصنيع وعملية التصنيع وغيرها من الأمور الأخرى.

عادة، عندما تُعجب ببعض الملابس فإنك تراقب على الفور السعر والحجم على الملصق قبل تجربته. لكن إذا كنت في متاجر زارا فلا تستعجل. من الأفضل دراسة الملصق بعناية قبل تجربة الملابس. لذلك، إذا كنت تعرف كيفية فك رموز الموجودة على ملابس زارا، فستعلم المزيد عن العلامة التجارية التي تريدشراء ملابسك منها.

كيف تفك أسرار هذه الرموز الغامضة؟

وفقًا لبائعي Zara، تمثل هذه الرموز رمزًا يسهل معرفته، لا سيما لإدراج العناصر بشكل صحيح وإعادة الملابس إلى مكانها الصحيح.

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وبالتالي، فإن هذه الرموز تحدد أقسامًا محددة. هذا هو المعنى:

ينتمي رمز الدائرة إلى مجموعة “Zara Woman” (الملابس الأغلى ثمناً بأحجام أكبر قليلاً).

يحدد رمز المربع “Zara Basic” (الملابس الأساسية مثل القمصان والقمصان العادية).

يمثل رمز المثلث المقلوب “Zara TRF” أو مجموعة Trafaluc (كبسولة للمراهقين، ملابس أرخص وبأحجام محدودة).

في سياق متصل، كشف أحد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة Tik Tok شيئًا آخر عن رموز هذه العلامة التجارية: وأضح أن هذه الرموز يمكن أن تساعد بشكل كبير في اختيار الحجم المناسب وبالتالي توفير الوقت.

وفيما يلي، هذه هي طريقة اخرى، يمكنك أن تقرأ بها هذه الرموز:

الدائرة تشير إلى الأحجام الكبيرة، لذلك اختر المقاس أعلاه قبل التوجه إلى غرفة تجربة الملابس

لا توجد مشكلة مع “المربع”: إنه حجم قياسي. لذلك يمكنك اختيار مقاسك المعتاد وتجربة الثوب دون متاعب.

يشير “المثلث المقلوب” إلى ملابس المراهقين.

هل تعلم ؟

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن Zara هي سلسلة ملابس إسبانية. تأسست عام 1975 ومقرها الرئيسي في مدينة لاكورونيا. وراء هذا العملاق للملابس الجاهزة، يختبئ اثنان من رواد الأعمال الإسبان: أمانسيو أورتيغا غاونا وزوجته روزاليا ميرا. كان الرجل مهتمًا بالموضة منذ سن مبكرة. وفي سن الثانية عشرة فقط، بدأ العمل في متجر ملابس صغير في مسقط رأسه. لم يكن ليتخيل أبدًا أن علامته التجارية ستشهد مثل هذا النجاح العالمي، مع وجود أكثر من 5000 متجر حول العالم. إنها إمبراطورية أزياء حقيقية.

مفهومها استراتيجي وثوري: تركّز زارا، على الملابس الأنيقة والحديثة بأسعار معقولة جدًا. يتم تجديد المجموعات بانتظام وهي مستوحاة من أكبر ماركات الأزياء. كما لا تصنع زارا، ملابسها في مصانع إسبانيا فقط وتصنع الملابس أيضًا في البرتغال والمغرب. بين كفاءة الخدمات اللوجستية ونسبة الجودة إلى السعر الممتازة، سرعان ما أصبحت سلسلة الملابس الجاهزة شائعة للغاية.

Zara هي جزء من مجموعة Inditex، التي أسسها Amancio، والتي تضم العديد من العلامات التجارية الشهيرة الأخرى مثل Stradivarius و Pull and Bear و Massimo Dutti و Oysho و Bershka.في عام 2021، بلغ حجم مبيعات الشركة مبلغًا هائلاً قدره 27.7 مليار يورو!