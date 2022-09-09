الجمعة, سبتمبر 9, 2022
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وسط مطالب بعزله.. أستاذ لغة فرنسية يتحرش بتلميذات مغربيات

كتب فهمي الورغمي
التحرش بتلميذات مغربيات watanserb.com
التحرش بتلميذات مغربيات
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وطن- اثارت حادثة تحرش أستاذ مدرسة خصوصية بعين السبع و اغتصابه تلميذاته حملة واسعة من الغضب على السوشيال ميديا في المغرب.

أستاذ اللغة الفرنسية يغتصب تلميذات

وعن تفاصيل الحادثة، قال موقع ” هسبريس” المغربي أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أودع أستاذ مدرسة خصوصية السجن المحلي بعين السبع، بشبهة تورطه في اغتصاب تلميذاته.

وأفادت مصادر لموقع “هسبريس” الإلكتروني، بأن اعتقال الأستاذ جاء عقب الاشتباه في تورطه في اغتصاب العديد من التلميذات وافتضاض بكارتهن بعد استدراجهن إلى شقة مفروشة.

واعتقلت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بأنفا بالدار البيضاء الأستاذ المعني، لتتم إحالته على أنظار الوكيل العام للملك الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق ليتم إيداعه السجن.

وحسب “هسبريس” فإن الأستاذ الذي يبلغ من العمر 38 سنة ويدرس مادة اللغة الفرنسية، كان يستدرج التلميذات للساعات الإضافية بمؤسسة أخرى، ليقوم بعدها بربط علاقات معهن ومن تم التغرير بهن، قبل نقلهن إلى شقة بشارع سقراط بالمعاريف بالعاصمة الاقتصادية.

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وتبين من خلال البحث، أن الشقة يوفرها له سمسار بمقابل مادي، كما اتضح أن التلميذات يجبرن على معاودة زيارة الشقة لمرات عديدة وهو ما صرحت به إحداهن.

إذ أكدت أنها مارست الجنس مع الأستاذ أربع مرات داخل الشقة نفسها.

فضيحة التحرش بالتلميذات بالمغرب

وتفجرت القضية بعد تنصل المتهم من وعوده لإحدى ضحاياه بالزواج منها خلال الموسم الماضي ما دفعها إلى إخبار والدتها.

وحاول الأستاذ المتهم العمل على التوصل إلى اتفاق مع الأسرة غير أنه اختفى لاحقا، ليتقرر وضع شكاية في حقه.

ولم يقتصر الأمر على هذه التلميذة، حيث تبين بعد البحث أن أخريات لا تتعدى أعمارهن 16 سنة تعرضن بدورهن لاعتداء من طرفه، وثبت بعض عرضهن على الفحص الطبي أنهن فقدن بكارتهن.

وقد عاينت عناصر الشرطة القضائية الشقة التي كان الأستاذ المعني يستقطب إليها التلميذات فيما جرى إيقاف السمسار، الذي اعترف بأنه يقوم بكرائها إلى الأستاذ المتهم في كل مناسبة بمقابل مادي.

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المصدرفيسبوك، موقع " هسبريس" المغربي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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