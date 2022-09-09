فيديو لممارسات عبودية وعنصرية خطيرة ضد عمال أفارقة في سجن العوير الإماراتي!!

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وطن- نشرت منظمة “إمباكت الدولية” لحقوق الإنسان التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، مقطع فيديو لعدد من العمال الأوغنديين يحتجون على سوء المعاملة في سجن العوير في دبي، ويطالبون سفارة بلادهم بالتدخل وإعادتهم إلى منازلهم.

وقالت المنظمة إن الإمارات تمارس عبودية وعنصرية خطيرة ضد عمال أفارقة وسط إجراءات ترحيل قسرية.

مئات العمال الأفارقة -معظمهم أوغنديون- مهددون بالإبعاد القسري من #الإمارات دون أن يحصلوا على أي مكافأت مالية، فيما يتعرضون مثل غيرهم من قبلهم، لمعاملة غير إنسانية في مراكز الاحتجاز. pic.twitter.com/icJrvG4I91 — ImpACT International 🔎 (@ImpactPolicies) September 8, 2022

وفي تعليقها على الفيديو، قالت المنظمة في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت “إن مظاهر العنصرية والاستغلال تصاعدت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، في ظروف عمل أشبه بالعبودية لعمال أفارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

العمال مهددون بالترحيل القسري

وأكدت المنظمة على “أن مئات العمال الأفارقة مهددون بالإبعاد القسري من الإمارات التي عملوا فيها بجهد كبير من دون أن يحصلوا على أي مكافأت مالية. علاوة على ذلك، فهم مثل غيرهم من قبلهم، يتعرضون لمعاملة غير إنسانية”.

وبحسب التحقيقات التي أجرتها المنظمة والشهادات التي حصلت عليها، فإن هناك “أدلة على أن عمالاً أفارقة من المخطط طردهم بالقوة قريباً يواجهون معاملة قاسية، ومحاصرون في ظروف مزرية في مراكز المهاجرين.”

وفاة عامل نيجيري في سجر العوير

وأشارت المنظمة إلى انه تم إبلاغها “بوفاة عامل نيجيري واحد على الأقل في 22 آب/أغسطس 2022 في دولة الإمارات”، في حين حذرت المنظمة في بيانها “من أن يواجه العمال الآخرون المصير نفسه في سجن العوير المركزي في دبي حيث يتم احتجازهم في ظروف سيئة”.

ونقلت المنظمة عن عامل أوغندي قوله: “لم أرتكب أي خطأ حتى أعامل بهذه الطريقة، لقد عملت بجد وبدلاً من أن أكافأ، أُسجن وأُهان هنا. لا أريد سوى العودة إلى المنزل على الفور”.

احتجاز نحو 450 عاملا

من جانبه، قال عامل آخر إن هناك ما يقرب من 450 عاملاً أفريقياً رهن الاحتجاز في مراكز خاصة في دبي، في انتظار ترحيلهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف العامل الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديثه للمنظمة خشية تعرضه لإجراءات انتقامية “لا أعرف العدد الدقيق لكنهم حوالي 450 شخصًا محتجزين هناك، لم أعتقل بعد لكني أخشى أن يتم ترحيلي. لدي عائلة تحتاج إلى دعمي في الوطن “.