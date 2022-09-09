الجمعة, سبتمبر 9, 2022
الرئيسيةالهدهدفيديو لممارسات عبودية وعنصرية خطيرة ضد عمال أفارقة في سجن العوير الإماراتي!!
الهدهد

فيديو لممارسات عبودية وعنصرية خطيرة ضد عمال أفارقة في سجن العوير الإماراتي!!

كتب سالم حنفي
العمال الأوغنديين watanserb.com
العمال الأوغنديين
- Advertisement -

وطن- نشرت منظمة “إمباكت الدولية” لحقوق الإنسان التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، مقطع فيديو لعدد من العمال الأوغنديين يحتجون على سوء المعاملة في سجن العوير في دبي، ويطالبون سفارة بلادهم بالتدخل وإعادتهم إلى منازلهم.

وقالت المنظمة إن الإمارات تمارس عبودية وعنصرية خطيرة ضد عمال أفارقة وسط إجراءات ترحيل قسرية.

وفي تعليقها على الفيديو، قالت المنظمة في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت “إن مظاهر العنصرية والاستغلال تصاعدت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، في ظروف عمل أشبه بالعبودية لعمال أفارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

رويترز تكشف كيف تسرق الإمارات أجور العمال الأفارقة المبعدين

العمال مهددون بالترحيل القسري

وأكدت المنظمة على “أن مئات العمال الأفارقة مهددون بالإبعاد القسري من الإمارات التي عملوا فيها بجهد كبير من دون أن يحصلوا على أي مكافأت مالية. علاوة على ذلك، فهم مثل غيرهم من قبلهم، يتعرضون لمعاملة غير إنسانية”.

وبحسب التحقيقات التي أجرتها المنظمة والشهادات التي حصلت عليها، فإن هناك “أدلة على أن عمالاً أفارقة من المخطط طردهم بالقوة قريباً يواجهون معاملة قاسية، ومحاصرون في ظروف مزرية في مراكز المهاجرين.”

وفاة عامل نيجيري في سجر العوير

وأشارت المنظمة إلى انه تم إبلاغها “بوفاة عامل نيجيري واحد على الأقل في 22 آب/أغسطس 2022 في دولة الإمارات”، في حين حذرت المنظمة في بيانها “من أن يواجه العمال الآخرون المصير نفسه في سجن العوير المركزي في دبي حيث يتم احتجازهم في ظروف سيئة”.

ونقلت المنظمة عن عامل أوغندي قوله: “لم أرتكب أي خطأ حتى أعامل بهذه الطريقة، لقد عملت بجد وبدلاً من أن أكافأ، أُسجن وأُهان هنا. لا أريد سوى العودة إلى المنزل على الفور”.

احتجاز نحو 450 عاملا

من جانبه، قال عامل آخر إن هناك ما يقرب من 450 عاملاً أفريقياً رهن الاحتجاز في مراكز خاصة في دبي، في انتظار ترحيلهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف العامل الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديثه للمنظمة خشية تعرضه لإجراءات انتقامية “لا أعرف العدد الدقيق لكنهم حوالي 450 شخصًا محتجزين هناك، لم أعتقل بعد لكني أخشى أن يتم ترحيلي. لدي عائلة تحتاج إلى دعمي في الوطن “.

القوز بالإمارات.. بلطجة في دبي وأفارقة يهاجمون المواطنين بأسلحة بيضاء (فيديو)

المصدرتويتر، إمباكت الدولية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

الكشف عن فضائح مالية وجنسية في السفارة الإماراتية في بروكسل واتهامات للسفير بـ”الشذوذ”

اقتصاد

خطة سعودية لمنافسة الإمارات في سوق العملات الرقمية.. بلومبرج تكشفها

الهدهد

المتحدث باسم طالبان يرد على موقع إماراتي حرف حديثه مع “الجزيرة” عن العلاقات مع إسرائيل!

الهدهد

صور حصرية لقصف طيران الإمارات قوات الجيش والأمن في شبوة (شاهد)

الهدهد

قرارات إماراتية هامة وغير مسبوقة للراغبين في حضور مونديال قطر!

الهدهد

أكاديمي إماراتي يطالب بفتح قنصلية للإمارات في عدن

الهدهد

سعيد بن طحنون في “كهف الملح” وفضيحته مع حليمة بولند تعود للواجهة

الهدهد

صحيفة لندنية مموّلة من الإمارات تهاجم سلطنة عُمان وتوجّه لها اتهاماً خطيراً!

اقتصاد

“رئيس بورصة مسقط” يكشف عن أسماء الدول الأكثر استثماراً في سلطنة عمان!

الهدهد

“أبو الهول كان إماراتيا وتزوّج من حتشبسوت”.. جدل كبير في مصر

اقتصاد

بلومبرغ: استعدادات سعودية عُمانية لمونديال قطر والإمارات المستفيد الأكبر بسبب الخمور!

الهدهد

ضاحي خلفان يُثير حفيظة اليمنيين: “كانت تحكمهم امرأة”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو وصور صادمة لجثمان زيد دبش الذي قضى بالتعذيب على يد الأمن الأردني!

وسط مطالب بعزله.. أستاذ لغة فرنسية يتحرش بتلميذات مغربيات

“كوشنر”: المغرب هدد بنسف اتفاق التطبيع مع إسرائيل لهذا السبب!

وسط إحتقان شعبي.. مسؤول تونسي يلقى حتفه جراء عملية هجرة غير شرعية !

لماذا لم تزر الملكة إليزابيث الثانية إسرائيل قط؟.. صحيفة عبرية تكشف السبب!

سعودي يدشن سقيا ماء كصدقة جارية عن روح الملكة إليزابيث الثانية ويثير موجة غضب!(شاهد)

الجزائر تهدي فوز منتخبها للناشئين على المغرب للشعب الفلسطيني (شاهد)

السودان.. الدولار يبدأ رحلة صعود جديدة في السوق السوداء واليورو يفاجىء الجميع!

الملكة رانيا تثير الجدل في آخر ظهور لها.. هل تعاونت مع مصمم أزياء إسرائيلي؟!(شاهد)

إليزابيث الثانية.. لماذا لم يحضر سلطان عمان الأسبق سعيد بن تيمور حفل تنصيبها؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC